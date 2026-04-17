Hodně vzácná kachnička
Kolikrát člověk musí přijít o telefon na moři dokud ho nezačne nechávat doma? Není známo.
To jsem zase jednou takhle vyplul na své milované plachetnici Kormorán vstříc dobrodružství. Nechystal jsem se nikam daleko, jen pár mil od přístavu, ale byl pěkný vítr, tak jsem si řekl, že provětrám plachty a trošku potrénuju. Vlny nebyly nijak vysoké, vše se zdálo tak ideální, že jsem trošku začal pochybovat, jestli vyplutí je dobrý nápad, ale rozhodl jsem se, že nebudu předpojatý a vyrazím.
Po pár mílích se opravdu zdálo, že je všechno jak má být, plachty dobře nastavené, vítr se do nich krásně opíral a Kormorán klouzal po hladině. Mně vlály vlasy a za kormidlem jsem si připadal jako Jack Sparrow…prostě boží.
Asi hodinu před západem slunce jsem se rozhodl vrátit, abych se nevyvazoval za tmy. Obeplul jsem nejbližší kamenitý ostrůvek a zamířil zpět do maríny. Vítr už se tišil, věděl jsem že budu muset chvíli na motor, ale s tím jsem počítal. A jak si tak bublám a počítám vlnky, před přídí jsem si všiml, že se objevuje a zase mizí ve vlnách nějaký malý svítivý žlutý předmět. Sice už se smrákalo, ale zaujalo mě to, tak jsem k tomu zamířil a ukázalo se, že je to malá gumová kachnička, taková ta pro děti do vany. Hned jsem si vzpomněl na nehodu na moři při níž se z kontejneru vyřinulo obrovské množství podobných kačenek a podle toho, kde všude se na zeměkouli objevily se zjistilo jaké jsou kde proudy a další důležité informace o mořích a oceánech.
Říkám si, takový cenný kus gumy tady nenechám. To až pak ukážu chlapům v hospodě, ty budou koukat.
Snažil jsem se dostat ke kačence tak, abych na ni dosáhl ze zádě, vypnul jsem motor a připravil si háček. Kačenka se pomalu plížila podél pravoboku. Já na ni čekám a klečím na zadním platu a když konečně vykoukne, nahnu se, snažím se na ni dosáhnout a v tom uslyším žbluňknutí. Vůbec jsem tomu nevěnoval pozornost, protože lovím kačenu, pak šmátrám po háčku, ale než ho nahmatám už je káča daleko a musím k ní couvnout. Tak tam takhle chvíli tancuju, než mě napadlo, že mám někde v bakistě podběrák. Chvíli ho hledám, samozřejmě jak se už smráká víc, nemůžu ho najít, tak vlezu do podpalubí pro čelovku, ta má vybitý baterky, pak hledám halogen do zásuvky, nakonec nacházím a hurá svítí, jen ten kabel je moc krátkej, takže musím prostrčit halogen okýnkem v záďovce a heuréka, už vidím do jedné bakisty, tam ale podběrák není, tak dělám stejný cviky v druhé záďovce a nacházím, je sice celej zkroucenej a asi má i potrhanou síťku, ale nevadí, jdeme na to. Zatím už je tma jako v pytli a já vůbec nesleduju, kde jsem. Hlavně že ale vidím tu malou žlutou potvoru a nakonec jsem ji opravdu podběrákem vytáhl. Nadšen úlovkem, kochám se naprosto nezodpovědně, protože je jasné, že jsem už někde u mělčin, ale to bych přece viděl nějaký světla na břehu, takže jsem v klidu a věnuju se dál kačence a hledám nějaký důkaz o tom, že se jedná právě o jednu z těch, které putovaly v onom kontejneru…. když tu najednou to celou lodí trhne a cosi zespodu drhne. Vyskočím ke kormidlu a snažím se „úplně marně“ nějak manévrovat, nastartuju, plný otáčky, taky nic, loď se mírně přídí jakoby okolo něčeho točí a najednou je slyšet známý šum rákosí. „ Do prdele, tak já jsem fakt na mělčině.“ Vytáhnu Halogen co nejdál a posvítím do nejbližšího okolí, je to tak, jsem nasedlej na mělčině.
Šmátrám v bundě, hledám telefon, že se podívám na Navionics, kde jsem to teda nezvlád, zatím bezmyšlenkovitě se plácám po všech kapsách kalhot i bundy, až mi pomalu začíná docházet, že jsem při lovení tý blbý kachny slyšel to anonymní žbluňknutí. „ Do prdele, já jsem ještě ke všemu utopil telefon, no to snad ne.“
Sedím na palubě, zírám do tmy, žádný světla nikde v dohledu. Kachnu držím v ruce, ale kdyby nebylo podezření, že je to jedna z těch nejvzácnějších kachniček na světě, tak vzteky letí zpátky do moře, ať si ji vyloví nějakej jinej blb. Ale protože existuje jistá šance, že to jeden exemplář z téhle várky je, tak ji držím dál, ale nasupeně ji zmáčknu a ona si pískne. Rozesměju se nad absurditou celé situace a jdu se mrknout po nějakém pivku.
A jak tak popíjím teplou plzeň, vezmu do ruky ten háček, kleknu si na plato a zkouším jaká je tam hloubka, když už tady trčím. A když to zjistím, tak jen doufám, že na lodi pod vodou všechno drží a je nepoškozené na svém místě, snad jsme si sedli aspoň bezpečně. Každopádně je tam opravdu mělčina. Natáhnu si holinky a po schůdkách slezu z plata do vody, a… nenateklo, takže je tam tak 30 čísel. Zkouším udělat krok od lodi, háčkem píchám do vody před sebou a postupuju úspěšně až do rákosí. Moje nevítané rámusení vyplaší nějaké ptactvo, které s hlasitým plácáním křídel vyletí z rákosí proti mě. Strašně jsem se lek. Takže se s bušícím srdcem vracím na loď. Dopíjím pivo, vytahuju spacák a chystám se usnout na palubě pod hvězdným nebem. Vysílačka až ráno. Dneska už to nevylepším.
Dobrou noc!
Kachničko!
|Další články autora
- Počet článků 5
- Celková karma 3,49
- Průměrná čtenost 56x