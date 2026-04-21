Epizoda v parku Jardin du Luxembourg
Valerián Kosický žil na předměstí Paříže. Stýkal se s umělci, nosil baret, kouřil dýmku a velice si na svém životním stylu zakládal. Byl synkem bohatých emigrantů, kteří měli ve Francii dostatek vlivných kontaktů, aby v roce 1968 opustili republiku Československou a usadili se v Paříži.
Rodiče už sice bydleli dávno zpět v Čechách, koupili si malou usedlost na Šumavě a zvali Valeriána, aby se nastěhoval k nim, ale on nechtěl. V Paříži se mu líbilo. Každé sobotní ráno jel do centra, střídal vyhlášené umělecko-intelektuální čtvrti jako Montparnasse, Montmartre, nebo Saint–Germain–Des–Prés, dělal si špacír starými uličkami, pozval se k nějakému známému na ranní kávu a nebo si sám s novinami sedl v kavárničce na snídani, objednal si nebeský croisant a horkou čokoládu a kochal se pocity, které mu skýtala osobitá atmosféra.
Jedno takové sobotní ráno potkal v parku Jardin du Luxembourg před sochou George Sandové mladičkého avantgardního spisovatele Pierra Moulina. Pierre pokuřoval hubené cigárko, chodil sem a tam a něco soše vypravoval. Valerián ho chvíli pozoroval, přemýšlel jestli ho má vyrušit a nakonec se rozhodl, že Pierra osloví. Pierre se trošku lekl, nečekal to a chvíli si narušitele zařazoval, pak ale nadšeně vykřikl: „Oooooo, Valerián, comment ça vaaaa?“ A pak vzal Valeriána kolem ramen a pozval ho na sklenku červeného do restaurace v parku La Terrasse de Madame. V nabídce měli Cotes du Rhone, hned si objednali a už klábosili o životě, umění, knihách a ženách. Sklenka střídala sklenku, v době oběda už jich měli každý aspoň šest. Valerián chytil slinu a objednal ještě Absinth, kopli ho do sebe, i když Pierre trošku protestoval, ale ne dlouho. Jejich gestikulace se stávala širší a hlasitost se úměrně konzumaci zvyšovala. A jelikož byla restaurace plná spořádaných obědvajících lidí, začala jim obsluha dávat najevo, že by měli zaplatit a jít. Valeriána se požadavek na odchod dotkl a vrávoravě se postavil, začal něco česky pokřikovat za odcházejícím číšníkem. Ten mu už nevěnoval pozornost, mířil přímo k pokladně vytisknout jejich účet. Pierre se taky postavil aby Valeriána usadil, ale jak se zakymácel převrhl všechny sklenice, které byly na stole i se zbytky vína a to se rozstříklo po bílém ubruse. Viděli jak se blíží číšník, tak hned skvrny od vína zasypávali solí, ale nebylo to nic platné, spoušť na jejich stole byla nepřehlédnutelná. Číšník asi takové věci neřešil poprvé, takže ubrus vůbec neřešil, jen stál nad nimi a klepal prstem na účtenku. Valerián se díval na Pierra, jako že, jestli to teda zaplatí, když ho pozval, ale Pierre mžoural na cifru, pak se podíval na číšníka a řekl mu, že to zaplatí kartou. Číšník už nasupeně odešel pro terminál, a jak zašel za dveře, Pierre popadl Valeriána za košili a málem ho shodil ze židle. Valerián na něj zlostně pohlédl: „Co děláš, vole?“ řekl mu česky.
A Pierre na něj houkl, „Dělej, pojď, já nemám prachy, musíme zdrhnout.“
Valerián okamžitě vyskočil a spolu se dali do ztěžklého vrávoravého běhu parkem. Schovali se za dva velké kaštany a sledovali jestli je číšník hledá. Neviděli zatím žádný neobvyklý povyk ani pohyb kolem terasy restaurace, podívali se na sebe a znovu vyběhli teď už směrem k lavičkám na druhé straně parku. Byli už dost daleko, trošku zpomalili a zavěsili se jeden do druhého. Doklopýtali k lavičce, sesunuli se na ni s hlasitým ufff a mocně oddychovali. Od reastaurace sem vidět nebylo a nevypadalo to, že by je někdo sledoval. Rozesmáli se. Valeriánovi se trochu prokrvil mozek tím přívalem kyslíku a najednou mu došlo, co se opravdu stalo, podíval se na Pierra. „Proč jsme vlastně zdrhali, vždyť já prachy mám.“ „No, protože jsem Tě pozval a já prachy nemám.“ řekl Pierre. „Ale co když to řeknou plicajtům? „Hele, tak víš co, já sem zejtra zajedu, hned ráno před otevíračkou a zaplatím to. Dneska už tam nejdu, to by byla ostuda, je plná terasa lidí co nás viděli utíkat, ale zejtra to půjde v pohodě. Ale mám to u tebe, jo?“ zasmál se Valerián a trochu se mu ulevilo, protože je to slušně vychovanej kluk.
Miroslava Dvořáčková
