Den jako korálek
V parku na Karláku se pod lavičkou povaloval starej mánička, bigbíťák. Postava, kterou v těchhle končinách každý znal a nikdo mu neřekl jinak než Indián. Nikdo neznal jeho civilní jméno a nutno dodat, že to nikoho ani nezajímalo. V komunitě přízraků žijících na Karláku jde čas jinak. Ráno, když ve cvrkotu velkoměsta cinkají tramvaje jedna za druhou a důchodci s pejsky jsou na prvním ranním špacíru, bývá v parku kosa a někdy i v létě. Z křoví a laviček se sbírají noční stíny, aby v nejbližším okolí našli v koších něco k pití, kouření, nebo dokonce k jídlu. Pak nějak prozevlují celý den, od koše ke kontejneru a zpátky na lavičku, než je zase v přicházejícím chladu pohltí hlubina tmy.
Tohle ráno bylo stejné jako jiná rána v tomhle týdnu, měsíci a roce, včera večer trochu přebral, v Albertu u zastávky měli v akci krabičák 2 za cenu 1. Tomu se nedalo odolat, takže vysomroval kilo od spěchajícího byznysmena a šel si pro svou dávku večerní radosti, potěšen dvakrát za cenu jedné. No a ráno se to hned poznalo, že akce si našla cílovku, probral se místo na lavičce pod lavičkou a v puse neměl svou tradiční pachuť, ale hlínu. To už bylo trochu moc, tak si řekl, že si zajede „domů“, aby se umyl a vůbec, podíval se jestli je na zahrádkářské kolonii všechno při starém. Oskvotoval tam před několika lety jednu prohnilou chajdu na zpustlé zahrádce, ale jelikož zpustlá byla celá kolonie, tak mu tam bylo trochu málo společensky, takže dojížděl na Karlák, kde vždycky našel někoho s kým by si pokecal a dal si nějaký to pitivo.
Kolonii nechalo město už před lety vyklidit – myšleno od lidí, kteří tam měli své záhonky a chatičky na pěstitelské kratochvíle, protože celý rozsáhlý pozemek koupili zahraniční developeři a chtěli začít co nejdříve s pracemi na okrášlení celé čtvrti nějakou moderní velikou betonovo–skleněnou stavbou. Teď už je tam 5 let pustina a lidé na svoje bývalé záhonky koukají z panelákových oken.
Ale ani stavební záměry ani smutné pohledy z oken sídliště Indiána neodradily od hledání vhodného příbytku v opuštěné oblasti. Občas se na nějakém starém záhonku objevilo něco k jídlu, nedaleko tekl malý mělký potok, takže si tam občas přepral pár svršků a nanosil v prasklém kýblu vodu do rezavé plechové vany, kterou si dotáhl z vedlejší zahrádky, nechal vodu den dva sluníčkem ohřát, a pak měl lázeň jako v marijánkách.
Bylo mu tam dobře, developeři nespěchali a zabloudil sem málokdo.
Posbíral se toho rána z pod lavičky, sedl si, rozhlédl se po kumpánech, to si pamatoval, že včera zpívali s Čárlím a Jahodou tak od srdce, že na ně přišli měšťáci. Ale řešili to domluvou, přece by nás nesebrali, co by s náma dělali?
Pak má vokno jako výlohu a teď takovýhle ráno. Kolem nikdo známej na dohled, tak se zvedne a šine si to k prvnímu koši a bingo, hned nějaký nedopitý pití z mekáče v kelímku, hmmm i s brčkem…ty jo, ňákej koktejl. Vypláchne si hlínu z pusy a dosrkne obsah. Dobrý no, tak teď ještě vajgla…áááá, tady je pěknej macek, to někdo spěchal na tramvaj. Zvedne ze země kus nedokouřený Camelky a oči mu zazáří, divný ráno se mění v den netušených radostí. Zašmátrá v kapse, nahmatá zapalovač, zapálí si a potáhne prvního šluka, bože, to je nádhera, asi si ještě na chvíli sednu a v klidu dokouřím, třeba se zatím objeví Rosol, včera slíbil, že večer dorazí a nic.
V klidu dokouří, leze sluníčko, ptáci zpívají, tramvaje kloužou, všechno je správně.
Zvedne se a jde na zastávku, naskočí do poloprázdného vozu a sveze se pár stanic,, pak už jde pěšky až ke staré bráně z pletiva, která se dá, když to člověk umí, celkem snadno otevřít a nemusí lézt vrchem. Za branou zarostlou cestičkou doleva tak 100 metrů, pak rovně proti kopci, za rezavým sudem zase doleva, pak velká jabloň a kousek plaňkového plotu a už je vidět jeho chatrč. Srdce mu poskočí, fakt se těší, i na to tahání kýblů, protože se ještě krásně potom prospí a dneska bude sluníčko hřát, takže večer si dá koupel ve vaně, jako za starejch časů, když ještě měl byt v činžáku na Žižkově a kapelu a koncerty, jo, to byl jinej život, ale co, nebudu se dojímat, tady je to taky dobrý.
Nanosí vodu z potůčku do vany. Vyklepe staré deky na třech paletách, co si posbíral po okolí, lehl si a tvrdě usnul a zdál se mu sen. Probudil se jednoho rána na Karláku pod lavičkou a nechápal co tam dělá. Byl v kvádru a pěkných elegantních kožených botách, ale celý špinavý od hlíny. Měl dokonce bílou, úplně bílou košili. Vylezl po kolenou na cestu, oprášil se, jak to nejlépe šlo a vydal se na tramvaj. Když do ní nastoupil, sáhl do kapsy a vytáhl drahý luxusní mobil, otevřel aplikaci mapy a zadal ulici, podle navigace se pak vydal od zastávky ke staré bráně z pletiva, visel na ní zámek, mimoděk sáhl do kapsy a vytáhl malý klíč a co myslíte, pasoval do Visacího Zámku? Pasoval. Trošku se skřípěním si odemkl a vydal se cestičkou doleva, pak rovně proti kopci a kolem sudu od kaučuku doleva a za velkou jabloní už uvidí tu práchnivou chatrč. V tom snu mu začalo docházet že v té chatrči, kterou vidí před sebou spí zatímco se mu hřeje voda na koupel. Ale nemůže si pomoci a jde rovnou k chatrči, nakoukne vymláceným oknem dovnitř a tělo na špinavých dekách se pohne, trošku ukročí zpátky, kdyby se náhodou probudil, aby se nelekl, pak si řekne, že je to jedno, stejně to bude šok, a jde dovnitř a položí spícímu ruku na rameno a mapy dvou světů se překryjou.
Miroslava Dvořáčková
Podzimní setkání
Pokouším se o disciplínu v psaní podle výzvy: Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Liška, prst, kanál, mrak, srdce
Miroslava Dvořáčková
Pouť
Tato povídka je napsaná jako první, doufám, že z mnoha, na základě 5 slov: Batoh, hodiny, slunce, čaj, krása Je to výzva na každý den za níž jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Snaha o odvolání Doksanského. Nemá v hokejovém klubu co pohledávat, zaznělo
Poslanec Denis Doksanský (ANO) bude muset s největší pravděpodobností nedobrovolně opustit post v...
Centropol má energie zajištěné a drží ceny navzdory napětí na trzích
Místo kina bude parkoviště. Na bourané budově se objevil obří vzkaz primátorovi
Na místeckém sídlišti Riviéra bourají už téměř dvacet let nefunkční kino Petra Bezruče....
Vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce policie odložila. Pachatel zemřel
Krajští kriminalisté odložili vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce na Jablonecku z loňského...
- Počet článků 3
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 47x