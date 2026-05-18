Degustace

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Avokádo, čepice, tuňák, číše, víno

Beru z věšáku čepici, šálu, kabát a rukavice, obouvám si kozačky a vycházím z bytu.

Volám si taxi, spěchám, jedu dneska do italské restaurace na ochutnávku vín.

Je to vždycky příjemná událost a člověk jako já, se zájmem o gastronomii, se něco nového zajímavého dozví a hlavně ochutná vína, která nejsou běžně na pultech obchodů.

Dnešní vinař z jihu Puglie prezentuje tradiční Primitivo, Negroamaro, bílou Verdecu a Rosato. Už se moc těším a na mobilu sleduju cestu taxíku abych věděla za jak dlouho budu na místě.

Vcházím přes obchod do vinotéky, na stolcích se nedočkavě lesknou naleštěné číše. Dnes to bude i s ochutnávkou jídel k nimž se vína nejlépe hodí, to vždycky přiláká víc lidí, je to komplexní ochutnávka, to já umím ocenit.

S Primitivem se na stolech objevilo skvělé vyzrálé Pecorino z poloostrova Salento, vynikající štiplavé, oříškové, podávané s fíkovou marmeládou a kaštanovým medem, nádherně se s plným Primitivem doplňovalo - nebeský zážitek.

K intenzivnímu červenému Negroamaru servírovali Prosciutto crudo a sušené černé olivy, což je také vynikající kombinace, které se nedá nic vytknout.

Když všichni dokoštovali, dosrkali a dochválili, obsluha pustila příjemnou lehkou hudbu a

malá pauza přišla přesně včas. Troška uvolnění po silném zážitku se dvěma nejtypičtějšími odrůdami Apulie. Neutralizace avokádem byl velmi dobrý nápad. Variace s citronem, limetkou a pepřem nám přeladila jazyky a polykací ústrojí a za 15 minut jsme se už mohli těšit na odlehčenější polovinu prezentace.

První přišlo Rosato a k němu dokonce mini steak z tuňáka na tymiánu s rukolou a opečeným rajčátkem. Je to spíše letní kombinace, ale mě moc potěšila. Občas si kupuji v zimě i růžová vína, tak teď už vím s čím mi budou chutnat vždycky v zimě i v létě.

Jako poslední nám nalili bílou Verdecu, dnes už poměrně vzácnou odrůdu, najdete ji jen v jižní Itálii. Na tu jsem se obzvláště těšila, ochutnala jsem ji v několika rodinných vinařstvích v její domovině Valle d’Itria a na Salentu a byla jsem nadšená. Proto jsem také byla zvědavá, co k této perle bílých vín Apulie naservírují. A bylo to Fava e Cicoria, což je pyré z bobů s dušenou čekankou, samozřejmě v mini verzi. Je to typické jídlo z Puglie. To bylo velmi milé překvapení na závěr.

Potom přišel závěr s několika užitečnými radami ohledně výběru vína pro každé roční období a rozloučení. Bylo to rychlé, koncentrovaný zážitek, žádné zdržování.

Moc jsem si večer užila. Kromě skvělých chutí a nových smyslových zážitků, informací a fotek z regionu, který mám moc ráda, byl program skvěle dramaturgicky sestavený a vyvážený.

Tak tady to dělají moc dobře, to se mi líbilo. Sedám do taxíku v dobré náladě a těším se na další podobný zážitek.


Autor: Miroslava Dvořáčková | pondělí 18.5.2026 12:29 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

18. května 2026  11:09,  aktualizováno  11:09
Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 31
  • Celková karma 4,62
  • Průměrná čtenost 70x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

