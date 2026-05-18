Degustace
Beru z věšáku čepici, šálu, kabát a rukavice, obouvám si kozačky a vycházím z bytu.
Volám si taxi, spěchám, jedu dneska do italské restaurace na ochutnávku vín.
Je to vždycky příjemná událost a člověk jako já, se zájmem o gastronomii, se něco nového zajímavého dozví a hlavně ochutná vína, která nejsou běžně na pultech obchodů.
Dnešní vinař z jihu Puglie prezentuje tradiční Primitivo, Negroamaro, bílou Verdecu a Rosato. Už se moc těším a na mobilu sleduju cestu taxíku abych věděla za jak dlouho budu na místě.
Vcházím přes obchod do vinotéky, na stolcích se nedočkavě lesknou naleštěné číše. Dnes to bude i s ochutnávkou jídel k nimž se vína nejlépe hodí, to vždycky přiláká víc lidí, je to komplexní ochutnávka, to já umím ocenit.
S Primitivem se na stolech objevilo skvělé vyzrálé Pecorino z poloostrova Salento, vynikající štiplavé, oříškové, podávané s fíkovou marmeládou a kaštanovým medem, nádherně se s plným Primitivem doplňovalo - nebeský zážitek.
K intenzivnímu červenému Negroamaru servírovali Prosciutto crudo a sušené černé olivy, což je také vynikající kombinace, které se nedá nic vytknout.
Když všichni dokoštovali, dosrkali a dochválili, obsluha pustila příjemnou lehkou hudbu a
malá pauza přišla přesně včas. Troška uvolnění po silném zážitku se dvěma nejtypičtějšími odrůdami Apulie. Neutralizace avokádem byl velmi dobrý nápad. Variace s citronem, limetkou a pepřem nám přeladila jazyky a polykací ústrojí a za 15 minut jsme se už mohli těšit na odlehčenější polovinu prezentace.
První přišlo Rosato a k němu dokonce mini steak z tuňáka na tymiánu s rukolou a opečeným rajčátkem. Je to spíše letní kombinace, ale mě moc potěšila. Občas si kupuji v zimě i růžová vína, tak teď už vím s čím mi budou chutnat vždycky v zimě i v létě.
Jako poslední nám nalili bílou Verdecu, dnes už poměrně vzácnou odrůdu, najdete ji jen v jižní Itálii. Na tu jsem se obzvláště těšila, ochutnala jsem ji v několika rodinných vinařstvích v její domovině Valle d’Itria a na Salentu a byla jsem nadšená. Proto jsem také byla zvědavá, co k této perle bílých vín Apulie naservírují. A bylo to Fava e Cicoria, což je pyré z bobů s dušenou čekankou, samozřejmě v mini verzi. Je to typické jídlo z Puglie. To bylo velmi milé překvapení na závěr.
Potom přišel závěr s několika užitečnými radami ohledně výběru vína pro každé roční období a rozloučení. Bylo to rychlé, koncentrovaný zážitek, žádné zdržování.
Moc jsem si večer užila. Kromě skvělých chutí a nových smyslových zážitků, informací a fotek z regionu, který mám moc ráda, byl program skvěle dramaturgicky sestavený a vyvážený.
Tak tady to dělají moc dobře, to se mi líbilo. Sedám do taxíku v dobré náladě a těším se na další podobný zážitek.
Miroslava Dvořáčková
