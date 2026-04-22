Čokoláda chutná všem
V dole bylo dneska pro myšku až moc vlhko a tma a hluboko. Rozhodla se, že se podívá na povrch, tam odkud občas do té její hluboké jámy pronikne paprsek světla. A protože je to myš a chytrá myš, jak už myši bývají měla v dole hned několik průchodů, kudy mohla vyjít do lesa, na louku, do města, k řece a taky měla jedna zadní vrátka, která ústila přímo do starého hotelového sklepa. O sklep se už nikdo léta nestaral, na všechno už mají lednice a mrazáky, takže si tam myška zaběhla kdy se jí chtělo a postupně si našla cestičku i do hotelové kuchyně.
Ochutnala tam už leccos, ale dneska to v kuchyni náramně vonělo – sladce, sametově, cizokrajně. Myška si vycupitala do své obvyklé skrýše v polici nad řadou lednic a sledovala cvrkot na výdeji. Fousky se jí úplně kroutily tou tajemnou slastí, kterou cítila, když se zasoustředila na vůni prostupující veškeré dění. A pak to uviděla, jedna kuchtička z cukrářského koutu nesla na podnose velikou třípatrovou kašnu z jejíhož nejvyššího místa vytékala krásná hnědá hebká tekutina a stékala po naaranžovaném ovoci, zmrzlině a oplatkách. Myška si byla jistá, že tohle je ta vůně a utíkala rychle do cukrářského kouta, aby viděla, kde ta nádhera vznikla. Na pultu už viděla jen téměř dočista vyškrábaný hrnec. Ale na nic nečekala a skočila z police rovnou do něj a olízla si tlapičky od hnědé tekutiny. V tu chvíli se na výdeji ozvalo: „Kde mám tu čokoládovou fontánu, Boženko?“ „Tady, tady, pane vrchní.“
A myška si řekla, tak tohle je čokoláda…hmmm.
Miroslava Dvořáčková
