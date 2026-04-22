Čokoláda chutná všem

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Čokoláda, slast, myš, důl, vrátka

V dole bylo dneska pro myšku až moc vlhko a tma a hluboko. Rozhodla se, že se podívá na povrch, tam odkud občas do té její hluboké jámy pronikne paprsek světla. A protože je to myš a chytrá myš, jak už myši bývají měla v dole hned několik průchodů, kudy mohla vyjít do lesa, na louku, do města, k řece a taky měla jedna zadní vrátka, která ústila přímo do starého hotelového sklepa. O sklep se už nikdo léta nestaral, na všechno už mají lednice a mrazáky, takže si tam myška zaběhla kdy se jí chtělo a postupně si našla cestičku i do hotelové kuchyně.

Ochutnala tam už leccos, ale dneska to v kuchyni náramně vonělo – sladce, sametově, cizokrajně. Myška si vycupitala do své obvyklé skrýše v polici nad řadou lednic a sledovala cvrkot na výdeji. Fousky se jí úplně kroutily tou tajemnou slastí, kterou cítila, když se zasoustředila na vůni prostupující veškeré dění. A pak to uviděla, jedna kuchtička z cukrářského koutu nesla na podnose velikou třípatrovou kašnu z jejíhož nejvyššího místa vytékala krásná hnědá hebká tekutina a stékala po naaranžovaném ovoci, zmrzlině a oplatkách. Myška si byla jistá, že tohle je ta vůně a utíkala rychle do cukrářského kouta, aby viděla, kde ta nádhera vznikla. Na pultu už viděla jen téměř dočista vyškrábaný hrnec. Ale na nic nečekala a skočila z police rovnou do něj a olízla si tlapičky od hnědé tekutiny. V tu chvíli se na výdeji ozvalo: „Kde mám tu čokoládovou fontánu, Boženko?“ „Tady, tady, pane vrchní.“

A myška si řekla, tak tohle je čokoláda…hmmm.


Autor: Miroslava Dvořáčková | středa 22.4.2026 14:32 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Miroslava Dvořáčková

Epizoda v parku Jardin du Luxembourg

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Ufff, červená, nebeská, sůl, croisant

21.4.2026 v 12:23 | Karma: 6,10 | Přečteno: 124x

Miroslava Dvořáčková

Nečekané vyústění

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Vrána, vlna, kniha, slova, sen

19.4.2026 v 10:38 | Karma: 2,26 | Přečteno: 57x

Miroslava Dvořáčková

Jeden večer v lese

Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Krabička, konvice, čaj, slunce, louč

18.4.2026 v 10:12 | Karma: 3,24 | Přečteno: 89x

Miroslava Dvořáčková

Hodně vzácná kachnička

Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: Kachnička, telefon, vlna, holinky, muset

17.4.2026 v 10:31 | Karma: 4,68 | Přečteno: 103x

Miroslava Dvořáčková

Jenda

Každý den jeden text na základě 5 slov a dneska jsou to tato: delfín, slunce, radost, sen, racek Pan Kafíček je původní postava z námořnických vyprávění, která s kapitánem Pavlem připravujeme pro knihu.

16.4.2026 v 12:06 | Karma: 3,59 | Přečteno: 59x
Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 9
  • Celková karma 3,81
  • Průměrná čtenost 74x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

