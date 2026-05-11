Chorvatské setkání
„Já když přijedu do Chorvatska, musím si dát kafe, burek a travaricu, jako na přivítanou. To už mám za ty roky takovou tradici.“
„A cigaretu k tomu, co?“
„Néé, já už nekouřím 8 let. Místo toho si vezmu skicák a kreslím.“
„A co tak nejčastěji kreslíte?“
„Tak vzhledem k profesi nejčastěji lodě, přístavy, situace v přístavech, ale taky zátiší na stole v kavárně, lidi ve vlaku, nebo v tramvaji, co mě napadne, co se mi líbí, ale nevymýšlím si, kreslím to co vidím.“
„Ale vy jste často vidět s tím svým čtvercovým kroužkovým blokem v legendárních zelených školních deskách.“
„No to jo, nosím je všude, bez nich se nehnu. Kreslení je moje forma deníku. Opravdu kreslím denně.“
„A už jste je někde zapomněl?“
„Jo, stalo se mi to, ale to by se ve mně krve nedořezal, naštěstí bylo možné se vrátit a našel jsem desky tam, kde jsem je nechal.“
„A kde to bylo?“
„Na lavičce v jednom africkém přístavu. Potřebovali jsme narychlo kousek poodjet lodí, tak jsme se všichni zvedli, vzal jsem batoh, ale desky byly pod ním, neuklidil jsem si je a všiml jsem si toho až na lodi. Panika.“
„No, to věřím.“
„Dáte si ještě něco, pánové?“
„Já bych si dal pomerančový juice.“
„A já si dám ještě jednu travaricu a sklenici vody.“
„Ano, hned to donesu.“
„Já jsem si takhle jednou zapomněl ve vlaku úplně nové housle. Jel jsem pro ně do Prahy do Nuslí k jednomu starému houslaři, vyráběl je přímo pro mě na objednávku. Vyzvedl jsem je zaplatil, dali jsem si kávu a jeho paní nám donesla domácí meruňkový koláč, vynikající, s drobenkou a já jsem pak šel na vlak. Housle v krásném futrále jsem si v kupé otevřel, zelený samet smaragdově svítil až oči přecházely. Všechno vonělo až jsem se zasnil, už jsem se viděl doma, jak stojím s houslemi u okna a přehrávám si něco oblíbeného, třeba Dvořáka.
Ale do kupé se najednou tlačila nějaká řvoucí horda výrostků, tak jsem futrál rychle zavřel a dal jsem ho na tu nejvyšší polici, aby na ně proboha ještě nějaký ten neurvalec nesednul.
Takto uklidněn, že nástroj je v bezpečí, jsem za neustálého hlučení, ale přesto kolébán jízdou, usnul.
S trhnutím jsem se vzbudil, vykouknu z okna a na peróně cedule Pardubice, jsem doma, ježiši, sbírám kabát, tašku a klopýtám přes natažené hnáty spolucestující mládeže, letím chodbičkou a vyskakuji z vlaku už za hvizdu píšťalky. Uff.
Vykračuji si podchodem pak halou a v tom mnou projede blesk srovnatelný s mrtvicí, málem mě ten náraz srazí na kolena, na místě se otáčím a běžím naprosto nesmyslně zpět na perón. Tam není ani vlak, ani výpravčí, tak zase běžím zpátky do haly. Kam? Co teď? U jízdenek mi paní poradí, ať jdu do kanceláře výpravčího, ten jediný v tom může něco udělat.
Pan výpravčí volá do další stanice, zkouší také zjistit jestli nemá kolega mobilní číslo na průvodčí, nebo na strojvedoucího. Má na strojvedoucího, zkusí zjistit co a jak a zavolá zpět, ale vlak už stanici opustil.
Za chvíli výpravčí volá zpět, že prohledali všechna kupé ve druhém vagoně, kde jsem mohl sedět a není tam nikde nic a ani parta výrostků, ale pamatuje si, že nějaká větší skupinka z vlaku vyskákala. Takže volá na policii, víc nemůže udělat.
Pardubický výpravčí se na mě podívá se smutným výrazem: „Tak teď asi běžte domů, pane, kdyby něco, policie dá vědět mně a já je na vás přesměruju, nechte mi tady vaše číslo a adresu.“
Šourám se domů, úplně bez šťávy, bydlím kousek od nádraží u Labe, stavím se na panáka v pivovaru a jdu přes Prokopku zadem k baráku.
U vchodu na schodech někdo stojí a drží futrál na housle. Zubí se už na dálku, já ještě lapám po dechu, krev se dává do pohybu.
„Helé, pané, máme vaše housle“, a zamává futrálem nad hlavou, až se mi udělá špatně.
Jéžiš, dyť to jsou ty holomci z vlaku.
„No, kluci, to není možný, děkuju vám moc. A jak jste se sem dostali taky rychle a jak víte, kde bydlím?“
„Nechal jste ve futrálu fakturu. Tak jsme vzali tágo a přijeli, když jsme viděli tu sumu, tak jsme si řekli, že možná zabráníme sebevraždě, nebo aspoň infarktu, co?“
„To máte pravdu, chlapci.“
„Nechcete jít dál, já ani nevím, jak vám mám poděkovat.“
„To je dobrý, pane, hlavně že jste to přežil. Tak my dem. A dávejte na ně pozor, příště už s váma v kupé nemusí jet takoví dobráci jako jsme my.
A třeba se uvidíme na nějakým koncertě.“
|
|
„Tak tohle se stalo mně.“
„No, to je příběh, to vám teda řeknu. To musíme zapít, mně je z toho úplně nanic.“
„Slečno, dejte nám sem ještě dvě, díky.“
Miroslava Dvořáčková
Procházka kolem řeky mi vždycky udělá dobře
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Racek, vajíčko, kopr, proud, krabice
Miroslava Dvořáčková
Nezdolnost
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Žabička, asfalt, hora, rozhledna, židle
Miroslava Dvořáčková
Polární výprava
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Sníh, zima, sněhulák, nůžky, mapa
Miroslava Dvořáčková
Rozhodnutí
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Pět, čtyři, tři, dva, jedna...
Miroslava Dvořáčková
Cesty s překvapením
Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Tunel, mravenec, zatáčka, Kolín, balíček
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Benzen se po havárii v Hustopečích dostal i do ovzduší. Nepřesáhl ale roční limit
Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly...
Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie
Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde...
Acomware překonal miliardu. Je fullservisovým partnerem pro moderní marketing
Krásu a symboliku antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí
Krásu antických soch mohou v Brně poznávat i nevidomí a slabozrací. Filozofická fakulta Masarykovy...
Pronájem obchodní či výrobní prostory, 201 m2, Malenice
Na Návsi, Malenice, okres Strakonice
10 000 Kč/měsíc
- Počet článků 24
- Celková karma 4,71
- Průměrná čtenost 74x