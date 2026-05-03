Cesty s překvapením

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Tunel, mravenec, zatáčka, Kolín, balíček

Tunelem jsme prosvištěli tak rychle, že jsem si ani nevšimla, asi jsem se začetla do článku o hostorii Kolína, možná jsem chvilku klimbla a teď otevírám oko a je tu poslední zatáčka k Labi a už vidím dlouhý perón kolínského nádraží.

Celá se tetelím, co to zase bude.

Necháváme si takhle s kamarádkou v nádražních úschovnách balíčky už léta.

nevzpomínám si ani, jak to celé začalo. Nejspíš to napadlo mě. Takovýhle romantický blbosti většinou napadnou mě.

Z perónu skoro utíkám a v podchodu už jsem s přehledem první z celého štrůdlu cestujících, kteří vystoupili se mnou. Do velké ozvěnami dunící haly vběhnu celá udýchaná.

Rovnou cestou k informacím: „Prosím Vás, kde tu máte úschovnu zavazadel?“

„Tu jsme zrušili, máme už jenom támhle naproti skříňky na kód.“ „Dobře, děkuju.“

Samozřejmě vím, že je balíček v zakódované skříňce, běžné pultové úschovny s celodenní obsluhou už nejsou skoro nikde. A hlavně v mailu od Moniky mám všechny instrukce. Najdu skříňku 19 a zadám kód. Dvířka se otevřou a ve skříňce je malý balíček v červeném papíře se zlatou stužkou.

Zavřu dvířka a jdu si sednout na lavičku před nádraží.

Svítí sluníčko, lavička je vyhřátá, sedám si a rozbaluji balíček. Uvnitř je papírová červená krabička a z ní vylézá mravenec, a další a ještě jeden.

Zasměju se, snad mi neposlala mravence. V krabičce je kromě mravenců krásně zabalená belgická pralinka a složený nějaký bílý papírek. Je to vstupenka do Kolínského muzea na unikátní výstavu Lux Nova.

Všechno dám do batohu a hned vyrážím do muzea.

Je to nádherné – ty barvy, struktura skla, tvary. Vystavuje se poprvé v historii dochovaný soubor středověkých vitráží z chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně ze 14. století.

Po prohlídce ještě rozechvělá kupuji v pokladně pohlednici s jednou z figurálních vitráží a známku a hned píšu Monice první dojmy.

Cestou na vlak hodím pohled do schránky.

Tyhle cesty s překvapením miluji, teď je zase řada na mě. Už se těším, co vymyslím a kam Moniku pošlu.


Autor: Miroslava Dvořáčková | neděle 3.5.2026 12:56 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Miroslava Dvořáčková

Vysněný večírek

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Karty, zásuvka, kabel, peněženka, snění

2.5.2026 v 21:08 | Karma: 2,30 | Přečteno: 59x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Už nic neplatí

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Kino, myš, tramvaj, řeka, bůh.

1.5.2026 v 8:10 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Medvědí česnek

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Tramvaj, taška, auto, kanál, hodiny

30.4.2026 v 15:48 | Karma: 4,57 | Přečteno: 94x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Kde bydlí Krteček?

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Rohlík, hrouda, krtek, krabička, klíč

29.4.2026 v 11:36 | Karma: 4,54 | Přečteno: 66x | Diskuse | Poezie a próza

Miroslava Dvořáčková

Zázrak zvaný smaženka

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Smaženka, vidlička, olej, průvodce, dno

28.4.2026 v 10:42 | Karma: 10,64 | Přečteno: 224x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

vydáno 3. května 2026  13:52

Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a...

vydáno 3. května 2026  13:52

Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a...

vydáno 3. května 2026  13:51

Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a...

vydáno 3. května 2026  13:51

Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a...

Miroslava Dvořáčková

  • Počet článků 20
  • Celková karma 4,48
  • Průměrná čtenost 77x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.