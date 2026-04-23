Artista

Každý den píšu jeden text na základě pěti slov a dneska jsou to tato: Konvice, nůž, sluchátka, kapesníček, zdymadlo

Jarda vzal artisty z několika cirkusů na procházku do města. Na Letné vystupují až zítra večer, takže na poslední trénink budou mít ještě celý den.

Šněrovali to tak nějak cik cak proti proudu Vltavy, na Kampě v parku si trošku zaskákali a lezli po stromech, artisti, no, až se ocitli u Jazzdocku. Jarda jim to tam chtěl ukázat, tak sešli dolů na úroveň vody a zmizeli v útrobách klubu. Venku zůstal jenom Gaston, zaujalo ho Smíchovské zdymadlo, kam právě veplouvala Labská princezna, nejdelší loď, která brázdí vody Vltavy.

Gaston si na terase klubu potrsával, měl v uších sluchátka a byl rád, představil si jak asi hučí motory té obří lodi mezi zdmi plavební komory. Za strašně dlouhou dobu se vrata komory otevřela a princezna vyplula ven. Gaston sledoval, jak se valí voda a bubliny kolem lodi, plula stále velmi pomalu, protože mezi nábřežím a Dětským ostrovem je i za komorou úzký koridor, který se za Jazzdockem ještě o hodně zúží.

Už se konečně blížila záď, byl už trochu nervózní z té nekonečné délky, taky se těšil, že konečně zapadne do klubu za ostatními, ale chtěl vidět to divadlo do konce. Nakláněl se z mola a přivíral oči jak měřil škvírečku mezi pravobokem a zdí komory a trošku si tak rozrušeně kvíkal, když uslyšel i přes sluchátka výkřik, zvedl hlavu a uviděl jak na zádi stojí krásná slečna a dívá se do vody a ukazuje prstem na mizící bílou věc. Jedním pohybem si vytrhl sluchátka z uší a vytáhl na drátě mobil z kapsy, pohodil je na stůl a skočil do vody, byla to vteřina, takže bílou zplihlou věc stihl zachytit a vytáhnout nad hladinu. Jedním pohledem se ujistil, že opravdu skákal pro „kapesníček?“, ano, je krajkový a má monogram zlatou výšivkou, ale fakt je celý zmáchaný kvůli kapesníku? No, nevadí. Loď byla v nejužším místě a plula opravdu krokem, ale kraulovat za ní kompletně oblečený nemělo smysl. Gaston svižně vyskočil zpět na terasu a čvachtavým během se rozhodl stihnout záď lodi z lávky o pár desítek metrů dál. Cestou ždímal kapesník v ruce a nahmatal na něm uzel a pod uzlem bylo v kapesníku cosi schováno. „Tak to už je zajímavější“, blesklo mu hlavou. Doběhl do prostřed lávky právě včas, kapesník strčil do kapsy a na hrazdě zábradlí se výmykem zhoupl a doskočil elegantně před krásnou slečnu. Z kapsy vyndal kapesníček a podal jí ho. Dívka v úžasu zapomněla zavřít ústa, takže si mohl všimnout i jejích nádherných zubů, ale nestihl to, protože to byl chlapec přímočarý a nechtěl loudivě čekat na projevy díků ani u tak krásné dívky a hlavně mu v té chvilce pod lávkou proběhlo hlavou, že se musí z lodě zase dostat na souš a to hned na druhé straně lávky. Kývl slečně na pozdrav, vyskočil na zábradlí zádě a vyšvihl se zpět na zábradlí lávky. Ale bylo to o fous. Záchranné akce tohoto druhu si mohou dovolit opravdu jen artisté.

Dívka na zádi měla stále ještě otevřená ústa, ale zuby už na tu dálku vidět nebyly, škoda, byla by to opravdu přepychová podívaná.

Gaston se vracel na terasu Jazzdocku, kalhoty i triko nalepené na kůži, už to začínalo studět.

Vešel do klubu a všichni se po něm ohlédli, když dovyprávěl celou historku měl v sobě už třetí sklenku koňaku. Pak ho vzali do kuchyně, půjčili mu kuchařův mundůr a z konvice nalili ještě velký hrnek horkého čaje. „Je trošku studenější konec srpna, holt Vltava už není na koupání, chlapče“, řekla paní Jaruška od nádobí a cmrndla mu do čaje pořádný hlt rumu z vlastní placatky.

Mladý artista se potácel kuchyní v obřích bílých kalhotech a pantoflích ze skříňky kuchaře, všechno jeho prádlo i plátěné boty se houpaly na šňůře nad režonem. Na takový příval náhlého soucitu nebyl zvyklý a cítil, že by měl projevit trochu vděku. Snažil se Jardovi vysvětlit, aby v kuchyni řekl, že jeho otec je kuchařem v michelinské restauraci a on, že umí dobře a rychle krájet, třeba cibuli, kdyby potřebovali. Jarda znalý poměrů ho uklidnil, že by mu teď stejně nikdo nedal nůž do ruky, takže ať si odpočine a hlavně co nejrychleji uschne ať se můžou vrátit.

Gaston si sedl do rohu klubu ke stolu se svým čajem a oči se mu klížili. A jak tak roztával a pomalu přecházel do vláčného snu, ve dveřích klubu se zjevila ona dívka, krásná dívka ze zádě Labské princezny. Pomalu došla až k němu a přisedla si naproti. Řekla tiše: „ Bonjour..“

Gaston se prodíral mlhou za tím pozdravem a první co uviděl byly ty zuby, ty nádherné zuby a pak celá kráska s krajkovým kapesníčkem omotaným kolem prstu na ruce.

Gaston si myslel, že se mu to zdá, proto se celkem spontánně nahnul nad stůl a odpověděl jí na pozdrav. Ona k němu natáhla ruku a podala mu onen kapesníček stále ještě s uzlem a řekla: „Merci beaucoup“, nenuceně se zvedla a kráčela k východu. Stále ještě snící Gaston se podíval do ruky a rozvázal kapesníček. Byl v něm krásný starobyle a hodnotně vypadající zlatý prsten s kamenem.

Gaston vystřelil ze židle jako blesk, setřásl zasněnost a všechna střízlivost světa se mu vlila do těla, vyběhl za ní a určitě ji dohonil.


Autor: Miroslava Dvořáčková | čtvrtek 23.4.2026 10:52

Další články autora

Další články autora

  • Počet článků 9
  • Celková karma 3,82
  • Průměrná čtenost 77x
Píšu, píšu ráda a chci se podělit o svoje texty. Pokud to půjde touto cestou, budu moc ráda. Zhruba před měsícem jsem přijala výzvu psát denně 1 text na základě 5 slov, která jsou mi každý den posílána. No není to úplně jednoduché, ale zatím to nějak jde. Občas mám skluz, ale snažím se to dodržet. Těm, kteří chtějí psát a nemohou se odhodlat, tuto metodu vřele doporučuji, funguje. A opravdu nikdy nevíte, kam vás těch 5 slov zavede. Za tuto geniální metodu jsem vděčná seriálu Modrá krev a dílu o Stránských ze Stránky a Jiřímu Stránskému.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.