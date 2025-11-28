Učitel a žák - vztah pro život
Dlouhou dobu sleduji dění na 1. stupni, ale i starší vztahy ve škole Heřmánek Praha a přemýšlím o tom, proč některé maminky očekávají, že učitelé budou pokračováním jejich mateřství. Role učitele však není primárně mateřská.
Když mluvím o rolích, mám na mysli jejich funkci, ne konkrétní osobu. Mateřskou roli obvykle zastává matka, ale může ji nést i jiná pečující osoba – kdokoli, kdo dítěti poskytuje bezpodmínečné přijetí, jistotu a citovou oporu. Stejně tak otcovská role nemusí být výhradně spojena s otcem. Často se přirozeně dělí mezi oba rodiče nebo mezi více dospělých. Otcovská role nastavuje hranice, učí dítě rozlišovat, co je správné a co ne, chrání ho a zároveň ho zve do světa, motivuje k objevování a podporuje jeho odvahu růst.
Dovedeme si také představit další role – například roli učitele. Ta nemá v lidském životě dlouhou tradici, není zakořeněná v biologických vztazích a nepatří mezi přirozené rodinné role. Objevuje se až se vznikem oficiálních škol, s potřebou komunity předávat vědomosti systematicky a s dělbou práce. V podobě, v jaké ji dnes známe, existuje přibližně posledních šest set let. Je to společenský konstrukt, vytvořený proto, aby doplnil to, co rodina sama nemůže zajistit v plné šíři.
A právě mezi těmito póly – mezi bezpečím a hranicí, mezi přijetím a výzvou – stojí učitel. Není pokračováním mateřství ani náhradou otcovské autority; nahrazuje ji jen ve výjimečných případech. Role učitele může doplnit chybějící zkušenost dítěte s pozitivní mateřskou či otcovskou postavou. Ve společnosti je však tolik takových případů, že to, co bylo kdysi výjimečné, se postupně rozšiřuje a stává se běžnou situací. V běžné rodině má učitel svoji stabilní a důležitou pozici, která doplňuje obě rodičovské role, aniž by je nahrazoval.
V normálním nastavení mluvíme především o vazbě – o vztahu mezi učitelem a žákem. Tento vztah se rodí stejně jako každý jiný vztah: začíná seznámením, sympatií či obavou, pokračuje prostřednictvím jednotlivých zkušeností a postupně se vyvíjí k důvěře nebo opatrnosti. Stejně jako v rodinných vztazích i zde platí, že pevná, bezpečná vazba umožňuje dítěti učit se, růst a odvážit se vydat do světa s pocitem podpory a jistoty.
Dobrý vztah mezi učitelem a žákem, který je jasný a srozumitelný, může dát žákovi další přidanou hodnotu do života. Rozšíření zkušenosti s důvěrou v další dospělou osobu může žákovi přinést širší možnost důvěřovat sobě i světu kolem a prožít svůj život spokojeně a kvalitně.
Je přitom důležité mít pozor na to, za co se v představách rodičů učitelská role zaměňuje. Z důvěryhodného průvodce nebude nikdy pro zralou rodinu další maminka nebo tatínek – vždy zůstane učitelem či průvodcem. Osobou, která dítěti dává cosi vzácného: novou zkušenost vztahu, vedení a podporu, ale ne nekonečnou bezpodmínečnou lásku či naplnění každého přání.
Dobrý teachers attachment je takový vztah, který dává důvěru, tvoří vzájemný respekt mezi učitelem a žákem a spolu se zráním žáka přináší různé výzvy. Učitel a žák společně procházejí žákovým zráním; přitom i učitel stárne, dozrává a získává nové zkušenosti. Vztah se vyvíjí spolu s věkovou změnou žáka. Velmi hodnotnou částí tohoto vztahu je schopnost učitele vidět svět jinýma očima než rodiče dítěte a nabídnout mu nový pohled, který mu může ozřejmit věci dobré a špatné, bezpečné a nebezpečné.
Každý opravdový vztah je na úrovni daru – daru důvěry od žáka k učiteli a daru důvěry od učitele k žákovi. A pokud se tyto dary potkají a jsou přijaty, pak se stane opravdu cosi výjimečného, zázrak. Zázrak není možné si vyžádat. Je to často opravdová práce z obou stran za podpory rodičů. A rodičovský vztah k učiteli a upřimná snaha učitele o to, aby vztah mezi dítětem a učitelem vznikl, dokáže rodič velmi podpořit a nebo naopak zničit. Jde o křehkou práci všech stran. Ať se nám všem daří.
Mirka Adamcová
Jako Hus - o učitelích ve 21. století
Komenský jako učitel, učitel jako Hus. Tahle myšlenka se mi líbila a říkala jsem si, možná do dnešní doby patří obě stejně. Ale být učitelem v 21. století je více téma Jana Husa a jeho charakteru, než téma akademika Komenského.
Mirka Adamcová
Puberta a osmiletá gymnázia
„Chceme to jen zkusit a třeba to vyjde,“ říkají každý rok rodiče mému kolegovi z 1. stupně. Z toho se zdá, že přihláška na osmileté gymnázium jako start na dostihu Někomu to vyjde a někomu ne. Ale komu to vyjde?
Mirka Adamcová
Cesty s (dospělými) dětmi
Všechny naše děti vyrůstaly na archeologických nalezištích, kde jsme popojížděli kočárky, přebalovali jim pleny a prolézali všechno možné a snažili se neztratit žádné ze svých čtyř dětí.
Mirka Adamcová
Jak (ne) spadnout s letadlem na Erasmu
Letadlo se kývalo na obě strany již několik minut. Silný vítr tlačil do každého z křídel zvlášť. V hlavě se mi vynořila představa pilota v kokpitu. Chlap v uniformě, který drží knipl a každý nový tlak vyrovnává ručně.
Mirka Adamcová
školník Saša
"Dneska nám někdo přinesl 300 neprůstřelných vest do sbírky," nadšeně sděloval Saša, náš školník. Je mi sice záhadou, jak se do charitativní sbírky dostanou neprůstřelné vesty, ale s Ukrajinci je možné všechno.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Další krok k přehradě v Nových Heřminovech. Ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v pátek vydalo souhlasné jednotné environmentální stanovisko...
Rusové dostali od USA upravený mírový plán. Nabízí uznání okupace, tvrdí portál
Spojené státy zaslaly Rusku parametry svého mírového plánu pro Ukrajinu, upravené po konzultacích s...
Řidička srazila na přechodu dívku. Jen se jí omluvila a hned odjela
Policisté pátrají po mladé řidičce osobního vozidla, která na přechodu pro chodce srazila ve...
Petr Macinka
Šéf strany Motoristé sobě a nováček v poslaneckých lavicích Petr Macinka by mohl obsadit post...
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
- Počet článků 16
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 330x