Učebnice jako brána ne jako hranice
V mnoha případech učitelé nenechávají studenty číst nic dalšího kromě učebnic. To je problematické, pro poznání tože některým studentům může vadit styl psaní autora a spojí si to se samotným předmětem. Učebnice, pokud je používáme neprávně a mohou snadno zničit lásku k učení daného předmětu.
Dalším problémem je, že učebnice někdy prezentují učivo příliš zjednodušeně a bez souvislostí. Student pak snadno nabude dojmu, že se v učebnici dočetl o daném tématu vše potřebné k zapamatování a že mu stačí ke studiu jen jeden zdroj – učebnice.Jako příklad uvedu učebnici moderní historie, kde obvykle najdete 20–30 stránek, které se věnují druhé světové válce. Studenti, kteří se učí primárně zučebnice, si mohou myslet, že těchto několik desítek stran je vše, co se o této události dá zjistit.Většina studentů navíc potřebuje více látky než jen jednu učebnici na celý rok. Ztohoto důvodu mnoho knih a dalších materiálů pro učitele propagujepraktické“ aktivity, které jsou ale užitečné jen k tomu, aby upoutaly pozornost,studenta na něco jiného než strohou učebnici.
Na Heřmánku studentům netvrdíme, že jim ke studiu stačí jen učebnice.Naopak ukazujeme, že o důležitém tématu téměř nic nevědí, a oni se pak dychtivě snaží tuto mezeru zaplňovat.Na našich školách usilujeme o to, aby se studenti sami rozhodovali o tom, co sebudou učit – a my je v tom podporujeme. Dá se říci, že studenti na Heřmánku zažívají zdravou „svobodu od učebnic“.Když hovořím o „osvobození od učebnic“, nemyslím tím osvobození od podstaty, ale např. nabízet studentům více čtenářského materiálu a pak o něm společně diskutovat.
Mirka Adamcová
Mezi dějinami a životem: Deník střední školy v Římě
První dny v Římě jsou dobrodružstvím pro studenty i dospělé. Mezi fontánami a úzkými uličkami se vydáváme objevovat město. Den je úžasný a večer únava.
Mirka Adamcová
Škola na Kapitolu
Škola v Římě na Palatinu i Kapitolu. Týden cestování 30 studentů a 6 učitelů po historii a zajímavostech města.
Mirka Adamcová
Učitel a žák - vztah pro život
Vztah mezi učitelem a žákem je často podceňovaný a mylně chápán. Není pokračováním mateřství ani náhradou otcovské autority, přesto má zásadní vliv na rozvoj dítěte.
Mirka Adamcová
Jako Hus - o učitelích ve 21. století
Komenský jako učitel, učitel jako Hus. Tahle myšlenka se mi líbila a říkala jsem si, možná do dnešní doby patří obě stejně. Ale být učitelem v 21. století je více téma Jana Husa a jeho charakteru, než téma akademika Komenského.
Mirka Adamcová
Puberta a osmiletá gymnázia
„Chceme to jen zkusit a třeba to vyjde,“ říkají každý rok rodiče mému kolegovi z 1. stupně. Z toho se zdá, že přihláška na osmileté gymnázium jako start na dostihu Někomu to vyjde a někomu ne. Ale komu to vyjde?
