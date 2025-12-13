Učebnice jako brána ne jako hranice

Na Heřmánku učíme jinak. Nechceme, aby se studenti učili jen z učebnic,aby je považovali za jediný zdroj poznání. Proto jim dáváme prostor objevovat,číst, diskutovat a hledat vlastní cestu k pochopení látky.

V mnoha případech učitelé nenechávají studenty číst nic dalšího kromě učebnic. To je problematické, pro poznání tože některým studentům může vadit styl psaní autora a spojí si to se samotným předmětem. Učebnice, pokud je používáme neprávně a mohou snadno zničit lásku k učení daného předmětu.

Dalším problémem je, že učebnice někdy prezentují učivo příliš zjednodušeně a bez souvislostí. Student pak snadno nabude dojmu, že se v učebnici dočetl o daném tématu vše potřebné k zapamatování a že mu stačí ke studiu jen jeden zdroj – učebnice.Jako příklad uvedu učebnici moderní historie, kde obvykle najdete 20–30 stránek, které se věnují druhé světové válce. Studenti, kteří se učí primárně zučebnice, si mohou myslet, že těchto několik desítek stran je vše, co se o této události dá zjistit.Většina studentů navíc potřebuje více látky než jen jednu učebnici na celý rok. Ztohoto důvodu mnoho knih a dalších materiálů pro učitele propagujepraktické“ aktivity, které jsou ale užitečné jen k tomu, aby upoutaly pozornost,studenta na něco jiného než strohou učebnici.

Na Heřmánku studentům netvrdíme, že jim ke studiu stačí jen učebnice.Naopak ukazujeme, že o důležitém tématu téměř nic nevědí, a oni se pak dychtivě snaží tuto mezeru zaplňovat.Na našich školách usilujeme o to, aby se studenti sami rozhodovali o tom, co sebudou učit – a my je v tom podporujeme. Dá se říci, že studenti na Heřmánku zažívají zdravou „svobodu od učebnic“.Když hovořím o „osvobození od učebnic“, nemyslím tím osvobození od podstaty, ale např. nabízet studentům více čtenářského materiálu a pak o něm společně diskutovat.

Autor: Mirka Adamcová | sobota 13.12.2025 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Mirka Adamcová

  • Počet článků 19
  • Celková karma 6,36
  • Průměrná čtenost 305x
Jsem z Prahy a žiji 30 let s jedním mužem a máme 4 děti.

