Školy Heřmánek na Palatinu
„Kolik to stojí na Palatin?“ zeptala jsem se taxikáře na ulici v Římě.
„Na Palatin 20 euro.“
Fajn. V hlavě mi běželo: Palatin, Kapitol – nespletla jsem si ten kopec.
„Jsou na Patalinu muzea? Ty dvě muzea od Michelangela?“
„Muzea ne nejsou, je to kopec ,“ odpovídal italský taxikář lámanou angličtinou.
„Tak jak se jmenuje ten druhý kopec?“
„Jaký druhý kopec?“
„Palatin, přece Palatin.“
Taxikář si poklepal na hlavu a ukázal dopředu na konec silnice.
„Ten je tam.“
Zvedla jsem hlavu a byly tam, na kopci se objevil Palatin, se svými dlouhými, vysokými schoy, které jsem vyšla v klidu s teplými paprsky na svém obličeji. Našla jsem si místo na sluníčku, stejně jako ostatní, a chytala jeho poslední doteky. Kéž by zima nikdy nepřišla.
Na náměstí tvoří celek tři budovy. Nejstarší je budova upravená Michelangelem – Palazzo dei Conservatori (Palác konzervátorů), skutečně těch konzervátorů, kteří pečují o umělecká díla. Naproti stojí novější Palazzo Nuovo (Nový palác) a v čele náměstí sídlo starosty a správy Říma – Palazzo Senatorio (Palác senátu).
Když jsme byli na náměstí před měsícem, seděli na schodech studenti střední školy a kreslili jednotlivé paláce. Dívala jsem se jim přes tužku či uhel – někomu to nešlo, ale někteří byli opravdu šikovní. Uprostřed náměstí stojí kopie sochy, kterou Michelangelo kdysi na náměstí vytvořil ze zlata.
Teď jsem měla v batohu mého muže svůj skicák a plánovala jsem si také trochu zaskicovat – ale zaskicovat se 30 studenty nelze.
Dole pod schody se začal vířit dav a první studenti z naší expedice klusali po chodníku – typický český přístup. Měli jsme lístky na čas a mysleli si, že i Italové tento čas budou respektovat. Není to ovšem pravda – nejsme přece ve Švýcarsku, ale v Itálii. Celá výprava se po schodech vyběhla nahoru a na konci se ocitly i moje vyčerpané moje kolegyně.
„Vyšlo to, pustí nás do muzea!“ zajásal kolega, když se vyřítil z prodeje lístků znovu na náměstí. Přede mámi byla muzea a všechny jejich historické poklady. Přespat v muzeu byl vždycky nebyl náš sen, ale málem se tento sen splnil našim dvěma studentkám.
V muzeu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Petr se silnou energií zaměřil na sál s nejvzácnějšími exponáty – slavnou starověkou vlčici s renesančními dvojčaty Romulem a Remulem, kdysi zlatého Marka Aurelia, který přišel o své zlato díky vystavení Michelangelem na náměstí, a dvě sochy – senátora Marcela a chlapce, který si z nohy vybíral třísku. Tyto dary papeže Římu jsou dnes zachovány – Markus Aurelius má v muzeu originál a na náměstí jen kopii. Kdyby křesťané, kteří pronásledovali v Koloseu, rozeznali Marka lépe, jeho socha by možná nepřežila.
Naše polovina skupiny se Šimonem si mezitím prošla místní obrazárnu, plnou výjevů ze života středověkého a starověkého Říma. Šimon přiznal, že v muzeích, kde je poprvé, provádět neumí, a tak jsem převzala iniciativu – četla jsem popisky k obrazům pro sebe a pak jsme se historicky zkomentovali jednotlivá díla. A světe div se, docela se nám to povedlo.
Po prohlídce jsme studentům ukázali „tajnou podzemní chodbu“, která spojuje obě budovy muzea, a dostali je na rozchod. Ocitla jsem se s Katkou a Simonou mezi sály a muzei, pak jsem vyrazila najít slíbenou kavárnu – byla u třetího výtahu úplně nahoře, na konci prohlídky. Sešli jsme se v danou hodinu a spočítali a přepočítali studenty. Dvě studentky chyběly – nemohli jsme se jim dovolat, prostě se ztratily.
Čekala jsem na ně. Minuty ubíhaly a se stále rozhlížela až jsem se začala nudit a nešlo si nikam sednou. Na chotbě se vynořila skupina cizinců, kteří pochodovali za svojí průvodkyní. Zadívala jsem se na ně tak, že mi děvčata proběhla do šatny, aniž by si mě všimla. Byly vyděšené, zpocené a úplně vystresované. Prohlíželi si vázy v muzeu tak intenzivně, že nevnímaly čas a pak nenašli tu tajnou chodbu. Vzala jsem je do Ubera a dovezla domů, protože se s takto vyděšenými milovnicemi umění nedalo jen tak jít po ulicích. Večer byl krásný, Řím začínal dýchat svojí nocí.
Mirka Adamcová
