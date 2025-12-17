Prosím nebijte svoje děti.

Pan Robert Čapek mě inspiruje k tomu, aby vzpomínala na situace, které se dají zažít na škole. Nikdy jsem si nemyslela, že budu psát tak otevřeně a tak děkuji panu Čapkovi, za možnost této otevřenosti, velmi mi pomohl.

Minulý školní rok za mnou přišel kolega Damián a kolegyně Lenka. Oba dva viděli fotograie, které jim vytvořily jistotu, že dívku bije matka. Dívka za nimi přišla a ukazovala jim fotografie svých zad s modřinami. Situace matky a dívky byla velmi podivná. Žily jen spolu, nestýkaly se s žádnými přibuznými a často dcera měnila školu a tak na 9. třídu zkončila u nás.

Rozhodnutí, zda jednat nebo nejednat by mohlo vypadat lehce. Existuje zákonná povinnost, ale ve skutečnosti, jak popíši v článku, možnost pomoci matce a dceři, v jejich vztahu, není tak snadná. Ony se totiž potřebují domluvit a přežít společně. A tak týraná dcera se často ve škole svěří a pak jde domů a matce všechno řekne úplně opačně, což jí zachraňuje. Zvažovali jsme s kolegy co udělat, zda je situace opravdu realistická. Nakonec jsme se shodli, že jednat musíme. Snažili jsme se dovolat na OSPOD, ale ten nebyl na příjmu. Později se ukázalo, že měli dlouhodobou dovolenou. Zavolali jsme na policii a nezávazně se zeptali , zda taková situace opravdu patří do jejich práce. A oni řekli, že ano.

Následovalo míjení se s policí. Požádali nás ať přijedeme na služebnu a zároveň vyrazili k nám do školy. Na policii následovala řada výslechů, dívky, kolegů.. Byl přivolán pracovník OSPOD. Celé odpoledne se jednalo, až do pozdní noci. Řešení se účastnila i rozčílená matka. Jaký byl výsledek celého opatření nám nikdo neoznámil, ale pracovníci OSPOD pracovali s matkou a dcerou a pomáhali jim. Usuzujeme, že OSPOD bral případ vážně a snažil se matce a dceři pomoci, protože dívka u nás dochodila školní rok a následně odešla na střední školu. Děvče vykazovalo vděčnost a spokojenost. A my jsme si mysleli, že jsme pro udělali svoji práci, která nás netěšila, ale byla naší povinností.

Matka je vedoucí pracovník na jiné soukromé škole a tak, když pan Robert Čapek začal uveřejňovat články byla matka první z těch, kdo reagovali. Přestože celou věc řešil celý tým jsem z nějakého důvodu a já jsem nebyla ani vyslýchaná jako svědek, má matka nějakou zvláštní nepříjemnou emoci vůči mně a také mě opakovaně označuje, že osobu velmi nepřátelskou jí a její dceři. Je to těžké a snažím se v tom vyznat, ale vždy to byla složitá rozhodnutí celého týmu školy a koneční rozhodnutí bylo na řediteli školy a na polici jsem nebyla. A z nějakého důvodu, který mi není jasný jsem já ten terč, do kterého se matka strefuje. Na Faceboku pana Čapka pak probíhala taková nezvyklá výměna, zmíněná matka napsala cosi urážlivého na mojí osobu a já jsem jí napsala, že možná dělám chyby, ale nebiji svoje děti. Pak status smazala a následoval další status.

Vlastně rozumím tomu, jak je to pro maminku těžké, když jí musí škola pomáhat ve vztahu s její dcerou, v období dospívání. A chápu, že se hněvá a vlastně rozumím tomu, že na statusu pana Čapka probíhá úplně všechno a tak se tam může i taková maminka rozčilovat nad tím, jaká jsem a nespíše jí to působí úlevu.

Věřte, že je to tak těžké, ale kdybych se někdy měla rozhodovat, zda pomohu dítěte, které rodiče prokazatelně bijí a nebo ne, vím,už vím, co mě to bude stát a vím, že hodně, ale rozhodnu se, že mu pomohu znova. A tak prosím všechny rodiče, které bijete svoje děti, zkuste najít jiné řešení, protože pokud se stane, že takové dítě dorazí k nám do školy, od toho, abychom mu pomohli nás neodradí, ani články zoufalé články pana Robeta Čapka.

středa 17.12.2025

Mirka Adamcová

  • Počet článků 21
  • Celková karma 6,85
  • Průměrná čtenost 279x
Jsem z Prahy a žiji 30 let s jedním mužem a máme 4 děti.

