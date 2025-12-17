Prosím, nebijte své děti.
Minulý školní rok za mnou přišel kolega Damián a kolegyně Lenka. Oba dva viděli fotografie, které jim vytvořily jistotu, že dívku bije matka. Dívka za nimi přišla a ukazovala jim fotografie svých zad s modřinami. Situace matky a dívky byla velmi podivná. Žily jen spolu, nestýkaly se s žádnými přibuznými a často dcera měnila školu, a tak na 9. třídu skončila u nás.
Rozhodnutí, zda jednat nebo nejednat by mohlo vypadat lehce. Existuje zákonná povinnost, ale ve skutečnosti, jak popíši v článku, možnost pomoci matce a dceři, v jejich vztahu, není tak snadná. Ony se totiž potřebují domluvit a přežít společně. A tak týraná dcera se často ve škole svěří a pak jde domů a matce všechno řekne úplně opačně, což jí zachraňuje. Zvažovali jsme s kolegy, co udělat, zda je situace opravdu realistická. Nakonec jsme se shodli, že jednat musíme. Snažili jsme se dovolat na OSPOD, ale ten nebyl na příjmu. Později se ukázalo, že měli dlouhodobou dovolenou. Zavolali jsme na policii a nezávazně se zeptali , zda taková situace opravdu patří do jejich práce. A oni řekli, že ano.
Následovalo míjení se s policií. Požádali nás, ať přijedeme na služebnu a zároveň vyrazili k nám do školy. Na policii následovala řada výslechů, dívky, kolegů. Byl přivolán pracovník OSPOD. Celé odpoledne se jednalo, až do pozdní noci. Řešení se zúčastnila i rozčilená matka. Jaký byl výsledek celého opatření nám nikdo neoznámil, ale pracovníci OSPOD pracovali s matkou a dcerou a pomáhali jim. Usuzujeme, že OSPOD bral případ vážně a snažil se matce a dceři pomoci, protože dívka u nás dochodila školní rok a následně odešla na střední školu. Děvče vykazovalo vděčnost a spokojenost. A my jsme si mysleli, že jsme obě udělali práci, která nás netěšila, ale byla naší povinností.
Matka je vedoucí pracovník na jiné soukromé škole, a tak, když pan Robert Čapek začal uveřejňovat články, byla matka první z těch, kdo reagovali. Přestože celou věc řešil celý tým naší školy a mne nikdy policie nepotřebovala jako přímého svědka, mám zvláštní a významnou roli v tomto příběhu pro maminku osobně. Hraji pro ní roli osoby, která jí nahlášením ublížila. Ostatní se ztratili z jejího zorného úhlu. Chápu nepříjemnou situaci, ve které se rodič ocitne a doufám, že podpora OSPOD pro matku byla náležitá. Pro mne osobně je těžké se vyznat v tlaku emoce rodiče , protože rozhodnutí byly vždy celého týmu školy, vždy bylo konečné rozhodnutí na řediteli školy.
Na Facebooku pana Čapka pak probíhala taková nezvyklá výměna, zmíněná matka napsala cosi urážlivého na mojí osobu a já jsem jí napsala, že možná dělám chyby, ale nebiji svoje děti. Pak status smazala a následoval další status.
Vlastně rozumím tomu, jak je to pro maminku těžké, když jí musí škola pomáhat ve vztahu s její dcerou v období dospívání. A chápu, že se hněvá a vlastně rozumím tomu, že na statusu pana Čapka probíhá úplně všechno, a tak se tam může i taková maminka rozčilovat nad tím, jaká jsem a nespíše jí to působí úlevu.
Věřte, že je to tak těžké, ale kdybych se někdy měla rozhodovat, zda pomohu dítěti, které rodiče prokazatelně bijí a nebo ne, vím,už vím, co mě to bude stát. Teď již vím, že se za tuto pomoc zaplatí hodně. Přemýšlím o tom zprava či zleva, ale vím, že se musíme rozhodnout i stejně. A tak prosím všechny rodiče, kteří bijete svoje děti, zkuste věci řešit jinak. Předem upozoroňuji, že dokud takové dítě dorazí k nám do školy, pomůžeme mu. A neodradí nás od toho, toho, ani zoufalé články pana Robeta Čapka.
Mirka Adamcová
