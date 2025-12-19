Montessori a středoškoláci
„Má to smysl?“, ptali jsme se se Zdeničkou, lektorkou Montessori, která učila naše studenty pedagogického lycea základní Montessori postupy a následně i Montessori matematiku. V tomto programu jsem měla výjimečnou roli asistenta a pozorovatele. Byla jsem jediným dospělým účastníkem kurzu, ostatním bylo mezi 15 a 18 lety.
Jak všichni, kdo mají zkušenost s pozorováním, vědí, pozorovatelská pozice ve třídě je velmi cenná. Montessori průvodce pozoruje v podstatě neustále, toto pozorování však bylo jiné – probíhalo z jiné pozice a s jinou perspektivou.
Zabývám se myšlenkou, jak umožnit žákům, kteří neměli možnost absolvovat Montessori školu v České republice ani v zahraničí, aby si mohli alespoň částečně vyzkoušet některé prvky Montessori pedagogiky. Se Zdeničkou jsme se shodly, že jde o činnost pro statečné a odvážné pedagogy, protože se v takové třídě setkává velmi různorodá skupina žáků přicházejících ze základních škol. Znepokojivé je, v jak obtížné situaci se někteří z nich nacházejí — a právě proto mi dává smysl hledat cesty, jak jim nabídnout jiný, respektující a smysluplný způsob učení.
Aby to však bylo možné, je nutné počítat s několika zásadními skutečnostmi. Žáci, kteří se na základní škole naučili fungovat ve vztazích především z pozice síly a mocenského postavení ve třídě, jen obtížně ustupují ze svých zaběhnutých rolí. Jsou zvyklí zabírat prostor spolupráce i možností a často vstupují do soupeření s učitelem o to, kdo bude mít rozhodující vliv na chod třídy.
Postupně se nám daří většinu z nich přesvědčit, že má smysl přijmout jiný koncept — že s učiteli je možné se domlouvat, vyjednávat a společně vytvářet dobré podmínky pro učení. Tento krok je však zároveň křehký a náročný, protože po něm následuje dlouhodobá práce a systematická podpora učení na obou stranách.
Existují žáci, kteří koncept spolupráce s učiteli nepřijmou a jejich rezistence je tak silná, že se snaží bojovat – v současné době často i za podpory rodičů. Na druhé straně je skupina žáků, kteří bývají na základních školách z různých důvodů znevýhodněni, někdy dokonce šikanováni. Tuto část je nutné aktivně podporovat a povzbuzovat k samostatnému uvažování. Je důležité, aby si uvědomili, že jejich pohled je vzácný a jedinečný, a aby získali důvěru ve své schopnosti a rozhodnutí.
Tento proces nazýváme aklimatizační období a obvykle trvá půl roku až rok. Není vůbec snadné, přesto se nám tyto aklimatizace podařily již třikrát na gymnáziu. Při zahájení pedagogického lycea jsme sice čelili určitým obtížím, ale při pozorování jsem mohla sledovat, jak se postupně daří navazovat spolupráci mezi studenty.
Během kurzu jsem měla možnost poradit, jak zvládnout nervozitu či trapné situace, například když dospívající prezentuje před ostatními a věci nejdou podle plánu. Viděla jsem, jak studenti nacházejí vlastní způsoby spolupráce a vzájemné podpory, a byla to pro mě cenná zkušenost.
Takové zdánlivě drobné dovednosti, jako je vzájemná komunikace a schopnost ptát se jeden druhého, se žáci musí učit. V každém případě jsme se dohodli, že kurzy posuneme do staršího věkového období. Se skupinou žáků, kteří jsou ochotni spolupracovat, stále pracujeme na tom, aby dokázali prezentovat pomůcku i dětem.
Není to snadné a před námi stojí další a další výzvy. Nicméně se práce celé skupiny rozdělila, a konečně každý ze studentů pracuje na svých vlastních projektech, spolupracuje s ostatními a připravuje se na jejich realizaci – na tu chvíli, kterou všichni netrpělivě vyhlíží: kdy budou moci předvést, co se naučili, a jak s tím, co umí, pracovat před dětmi.
Mirka Adamcová
Prosím, nebijte své děti.
Pan Robert Čapek mě inspiruje k tomu, aby vzpomínala na situace, které se dají zažít na škole. Nikdy jsem si nemyslela, že budu psát tak otevřeně a tak děkuji panu Čapkovi, za možnost této otevřenosti, velmi mi pomohl.
Mirka Adamcová
Inkluze bez osobní zodpovědnosti není pomoc
Zkušenost s inkluzí a prací se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nás vede k přesvědčení, že skutečná pomoc nevzniká omlouváním problematického chování, ale důslednou a jednotnou výchovou k osobní zodpovědnosti.
Mirka Adamcová
Učebnice jako brána ne jako hranice
Na Heřmánku učíme jinak. Nechceme, aby se studenti učili jen z učebnic,aby je považovali za jediný zdroj poznání. Proto jim dáváme prostor objevovat,číst, diskutovat a hledat vlastní cestu k pochopení látky.
Mirka Adamcová
Mezi dějinami a životem: Deník střední školy v Římě
První dny v Římě jsou dobrodružstvím pro studenty i dospělé. Mezi fontánami a úzkými uličkami se vydáváme objevovat město. Den je úžasný a večer únava.
Mirka Adamcová
Škola na Kapitolu
Škola v Římě na Palatinu i Kapitolu. Týden cestování 30 studentů a 6 učitelů po historii a zajímavostech města.
