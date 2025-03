Jako Hus - o učitelích ve 21. století

Komenský jako učitel, učitel jako Hus. Tahle myšlenka se mi líbila a říkala jsem si, možná do dnešní doby patří obě stejně. Ale být učitelem v 21. století je více téma Jana Husa a jeho charakteru, než téma akademika Komenského.

Dnes mě rozesmála známá na Facebooku. Popřála učitelům k jejich dni, který je jak známo oslavou narozenin Jana Amose Komenského, ale připojila k přání fotku Staroměstského náměstí. Pochopitelně ona fotila citát Komenského, který na sousoší je, ale to mi v první chvíli nedošlo. A tak jsem si začala hrát s myšlenkou omylu. Učitel jako Komenský, ale učitel jako Hus. A nějak se mi ta myšlenka líbila. Huš, je zmiňován, jako hrdina, ale je dobře vědět, že Hus nebyl založení hrdina a neměl takový ve svém životní plán. Pokud se někdo stane učitelem, rozhodně to nedělá pro to, aby se stal hrdinou jako iron meen či Kapitán America. Učitel, ale pokud se stane dobrým učitelem se hrdinou stát trochu musí. Hrdinství je o tom, že musí částečně opustit svoji generaci a sžít se s mladší generací. Další část hrdinství je v tom, že učitelství a to dobré učitelství je o tom, že se učitel žákům otevře a oni ho mohou poznat v opravdovém vztahu. Pokud se tento vztah povede, pak je to vzácný a drahý dar a vzniklá důvěra, která dokáže být nápomocná společně ztrávenému času, ale i společné práci na vzdělávání žáka. Ale každé otevření není zdarma. Takový vztah není jednoduchý, protože musí být přesně tím, čím být má. Nemůže nahrazovat vztah rodičovský a také není úplně vztahem vrstevnickým. Ale může být vztahem, ve kterém je rozumné si vzájemně důvěřovat a v rámci této důvěry už není čas na moc a ovládání, ale jde o společnou práci, vedení a provázení nad znalostmi či růstem mladého člověka.

To, že v naší generaci učitelů, máme mnoho takových hrdinů, kteří přestože měli sami nad sebou náročnou autoritu s minimem akceptace chyby, přesto dokázali najít jiný vztah mezi žákem a učitelem, průvodcem.

Hus byl hrdina, že držel se objevené pravdy. Nebyl v ní vychován, ani vyučen na universitě. Přišel k ní vlastní akademickou prací, stejně jako dobrý učitel dobrou a poctivou učitelskou prací.