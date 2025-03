V našem parku sedává sova. Je to taková milá stará paní, která mi vypráví příběhy ze života. Tady je jeden z nich.

Také máte pocit, že zlých činů, a zlých slov nějak přibývá?

Zlá slova jsou najednou všude, v televizi, filmech, na sociálních sítích, mezi partnery, mezi dětmi, prostě kam se vrtnete. A přitom zlé slovo ubližuje, zraňuje, je nepříjemné.

Říká se, že zlá slova lze odpustit, ale nikdy zapomenout. Tuto skutečnost potvrzuje i následující příběh „jedné paní“. Tohle mi vyprávěla.

Maminka byla moc šikovná. Uměla nejen šít a tvořit střihy, ale také plést, háčkovat, vyšívat, a spoustu dalších věcí. Když jsem byla malá, strojila mne jako princeznu. Pletla mi svetříky, čepičky a rukavičky. Dokázala ušít šatičky, halenky, sukýnky, zkrátka vše.

Jednou, to mi bylo tak 5 let, jsem si přála červenou sukýnku. Maminka zrovna něco šila, a tak se jen usmála a řekla, že má momentálně jinou práci a až bude mít čas, tak si o tom povíme. Byla jsem nazlobená, jak jen dítě v tomto období vzdoru umí být, když není po jeho. Jak se šitím spěchala, najednou se píchla do prstu, až ji vytryskla krev. A já jsem ve své zlobě vyhrkla „dobře ti tak“. Bylo ticho, tak jsem na maminku pohlédla a viděla slzu, která ji tekla po tváři.

Po mnoha letech, to už jsem byla na vysoké škole, jsme s maminkou seděly v obývacím pokoji a pro změnu jsem šila já. To odpoledne jsem se uprostřed práce píchla do prstu a objevila se krev. V tom okamžiku jsme se na sebe podívaly a shodně řekly „dobře ti tak“. Tentokrát jsem měla slzy na krajíčku já. Dnes víc, než jako malá, jsem se styděla za svoje zlá slova, pronesená v dětské zlobě.

Po více než patnácti letech jsme si uvědomily, že jsme na to ani jedna nezapomněla. A také to, jak dokáže zlé slovo ranit a jizva, která zůstane, bolí i po letech.

Dnes moje maminka už léta nežije. Ale já, když se při šití píchnu, si na ni vždycky vzpomenu a píchnou mne i ta tři slůvka „dobře ti tak“.

Šetřete zlými slovy, i po letech dokáží zabolet a to nejen toho, komu byla určena. A nelze je vrátit zpátky. A taky nezapomeňte, že děti nás slyší a napodobují.