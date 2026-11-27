Žebra nebo internet ?
Dotazy a průzkum v naší i sousedních obcích ukázaly, že o internet je velký zájem. Syn s kolegou proto začali hledat možnosti připojení oblasti ke stávajícím páteřním sítím. Pokrytí signálem bylo na mnoha místech nedostatečné. Své vysílače pak umisťovali na střechy prvních klientů, kteří měli dům výhodně položený pro jeho příjem i další šíření. Také na našem domku byl přijímač a vysílač. Dokonce jsme vyráběli vlastní antény, protože na trhu v té době žádné vhodné nebyly. Práce malé internetové firmy se pomalu rozjížděla. Zapojeni jsme byli všichni – vlastně jsme měli každý druhé zaměstnání.
Jedno pozdní odpoledne jsme si udělali volno, a protože bylo krásné počasí, vyšli jsme si na procházku. V lese byl klid, slunce prosvítalo mezi stromy, potok občas zaševelil na kamenech. Ptáci zpívali. Naprostá pohoda.
Asi po hodince cesty údolím, manžel náhle vykřikl:
„Ježišmarja!“ a zastavil se.
„Co je?“
„Žebra!“ vyhrkl.
„Bolí tě, můžeš dýchat, narazil ses?“ chrlila jsem ze sebe otázky.
„Ale ne, v troubě!“ vyrazil ze sebe.
Se synem jsme na něj chvíli koukali trochu vyděšeně, jestli mu náhodou nepřeskočilo.
Manžel se nadechl a vysvětlil:
„Když jsem šel z práce, stavil jsem se u řezníka, koupil párky, salám, rohlíky, a protože měl pěkná žebra, tak jsem je vzal. Doma jsem je dal do trouby péct, aby byla večeře.“
Teprve teď nám to došlo.
„V kolik to bylo?“ zeptala jsem se pragmaticky, protože už jsme byli hodinu na cestě a čekala nás ještě nejmíň další hodina chůze.
„No, už je to tak dvě hodiny, ale dal jsem to na málo a hodně podlil.“
Bůhví, kolik je to podle něho „na málo“, blesklo mi hlavou.
Najednou bylo po klidu. Měli jsme před očima hořící troubu, kuchyň, dům…
Trouba byla elektrická a nejvíc rozvahy zachoval syn.
„Zavolám sousedům, aby vypli jistič na ulici,“ rozhodl. Internet, neinternet...
Jenže jsme byli jako naschvál v sevřeném údolí, kde nebyl signál. Volat jsme mohli tak leda na veverky. Náhle se hrálo o minuty.
Syn, zdatný sportovec, začal šplhat do příkré stráně, aby nahoře ulovil signál a zalarmoval některého ze sousedů. My jsme pokračovali rychle k domovu s tím, že nás doběhne.
Dlouho nepřicházel. Byli jsme nervózní a v hlavě nám jely ty nejhorší představy.
Vyšli jsme z údolí a stoupali příkrou cestou k sousední vesnici.
Když nás celý udýchaný doběhl, řekl jen: „Zachráněni.“
„Sousedi nebyli doma, tak jsem zavolal paní starostce.“
Bydlela nedaleko. Vysvětlil jí, co se děje a kde máme rozvaděč. Za chvíli volala zpátky, že je vypnuto. Dům zkontrolovala, nehořelo, nikde nebyl vidět dým.
Trochu jsme si oddechli. Koneckonců spálená žebra se dají i s pekáčem vyhodit a trouba se vyčistí. Hlavně že jsme nevyhořeli. Zrychlili jsme krok směrem domů.
Vtom se synovi rozezvučel telefon. Poprvé, podruhé, potřetí… volali klienti, že jim nefunguje internet.
No bodejť by fungoval, když bylo napájení vysílače vypnuté.
Vyřešil to stručným SMS sdělením, že jde o náhlou poruchu, na jejímž odstranění se pracuje.
Když jsme přišli domů, byl byt v pořádku a krásně provoněný pečenými žebry, která se kupodivu ani nespálila. Syn „nahodil“ internet, klienti se uklidnili a všechno bylo zase v pořádku. Večeře byla výborná a po prodělaném stresu proběhla v dobrém rozmaru.
Dodnes, když si dáváme pečená žebra, vzpomeneme si na „náhlou poruchu internetu“.
Miluše Hertlová
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