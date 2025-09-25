Žak nebo žák – ach ta čeština
Jednou ale způsobil synovi problém v češtině.
Domácí úkol zněl: „Napište věty na uvedená slova.“ Mezi slovy bylo i „bidlo“. Vzhledem k papouškovi se jednoznačně nabízela věta týkající se našeho ptáka, a tak syn napsal: „Náš Žak sedí v kleci na bidle.“
Paní učitelka opravovala úlohy červenou propiskou. Při opravách škrtla Žak a zaměnila za žák, a pak napsala: „Věta nedává smysl.“ No bodejť, když ve větě nebylo napsáno, že se jedná o papouška, a paní učitelka neměla čas se významem věty blíže zabývat. Žák určitě neseděl v kleci na bidle. Hodně jsme se tomu doma nasmáli, představovali jsme si děti v klecích, jak sedí na bidle. Ale špatná známka zůstala.
Proto jsem pod text paní učitelky připsala vysvětlení: „Žak je jméno našeho papouška, a tak věta v původní podobě dává smysl.“
Nato druhý den bylo připsáno červenou propiskou: „Snad si nebudeme touto cestou dopisovat.“ Odpověděla jsem písemně pod červený text: „To doufám.“ A syn měl češtinářku, u které nebyl po celý zbytek školy příliš oblíben. Co může způsobit jeden papoušek a maminka, která musí mít poslední slovo.
Paní češtinářka byla přísná, ale ve svých hodinách měla kázeň a hodně naučila, což se ve vyšších ročnících hodilo. Mezi její zvyky patřilo, že žáci, kteří měli na písemky nebo diktáty pětku, je museli donést podepsané od rodičů, čímž nás, chtě nechtě, vtáhla do vyučovacího „procesu“.
Jednou přišel syn ze školy a povídá: „Mami, dneska nás češtinářka všechny překvapila.“ Ti, co měli kouli z diktátu, nastoupili, aby ukázali podpis. Poslední byla Jarka – víš která, ta, co má pořád nějaké problémy. Všem nám předtím podpis ukázala, a tak jsme čekali, co bude.
Zatím jsem jaksi nechápala souvislosti, a tak jsem byla zvědavá, co přijde.
Učitelka koukla do jejího sešitu, naštvaně se na ni podívala a řekla: „Tak to už jsi opravdu přehnala.“ Vedle její pětky bylo napsáno Kula. Jarka na to drze řekla: „Je to přece podepsané!“
Vtom vyskočila Kamila, ta šprtka, co sedí hned u stolku, a povídá: „Paní učitelko, Jarka se přece jmenuje Kulová.“
To už jsme se všichni smáli – a představ si, že se smála i češtinářka – a povídá: „Tak to se povedlo. Jarko, posaď se, ten sešit si vezmu do sborovny.“
Pak nám vykládala o českých příjmeních a jejich původu a o tom, jak někdy vzniká legrace, jako s Jarkou. Třeba když reportér ve sportu řekne: „Nepovedený skok nám předvedl Knedla,“ nebo třeba: „Vítězný gól vstřelil náš útočník Nerad.“
Nebo v hudebce : „Skladbu zahráli Jana Malá na klavír a Karel Vrzal na housle.“ Moc jsme se nasmáli.
Zakončil slovy, že češtinářka je vlastně bezva a čeština taky.
Dnes je syn dospělý, a já si říkám, jestli je současná čeština ještě bezva, když všichni chatujeme, mailujeme, skypujeme, jsme spolu na Facebooku, Instagramu a Messengeru, děláme si selfíčka, chodíme do fitka, nakupujeme v hypermarketech a na e-shopu, sledujeme influencery a čteme podcasty. Je to vlastně ještě čeština?
Kde je ten krásný český jazyk Čapka, Vančury, Seiferta a našeho mládí…
Miluše Hertlová
Muž, se kterým žiji
Letěla jsem na služební cestu do Londýna. Žijeme v Brně, a protože Brno má letecké spojení s Londýnem, nebyl to žádný problém. Manžel sice brblal, ale nabídl se, že mne na letiště zaveze.
Miluše Hertlová
Copak to zase píšeš?
Dnes odpoledne se u nás stavil syn. Když mě viděl u počítače, zeptal se: „Copak to zase píšeš?“„Ale začíná škola, tak myslím na prvňáčky a vzpomínám, jak jsi začal chodit do první třídy,“ řekla jsem mu.
Miluše Hertlová
Co tady dělá ten cizí pes ?
Když manžel podědil domek po babičce, museli jsme řešit spoustu problémů. Mezi nimi byla i obnova zahrady. Chtěli jsme nové ovocné stromy, a tak jsem vymyslela stěnu ze zákrsků, podél plotu.
Miluše Hertlová
Polštářek - bulínek
V každé rodině jsou zaběhnutá rčení a slova, která se používají léta. Pro příslušníky rodiny jsou samozřejmá, a pro její nové členy komplikací. Někdy se zdají nepochopitelná, často jsou spojená s nějakou příhodou.
Miluše Hertlová
Milý tatínku !
Můj tatínek by se v těchto dnech dožil sta let. Leč nepatřil k těm vyvoleným. V našich srdcích a v naší paměti žije dál, protože to byl mimořádný člověk a chlap, se vším, co k tomu patří. Chtěla bych mu vzdát alespoň malý hold.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz
Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům...
Peníze pro „Slepičáka“? Hlubuček u soudu odmítl vinu v kauze Dozimetr
Ve čtvrtek opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z...
Voličský průkaz 2025: poslední dva dny na podání žádosti. Kde žádat a kde ho vyzvednout
Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro...
Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD
Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší...
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
- Počet článků 23
- Celková karma 16,65
- Průměrná čtenost 586x