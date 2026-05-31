Z chlapa malým chlapečkem
Naše kamarádka, čerstvě rozvedená docentka Helena, která rozpad svého manželství nesla velmi těžce, se dala slyšet, že chlap ti odpustí skoro všechno, jen ne to, když jsi chytrá. „Chlap musí mít doma vždycky navrch,“ konstatovala.
Doktorka Dana pronesla: „V tom máš asi pravdu. Mít doma partnera, který se chová jako ‚mačo‘, je asi hrozné. Ale já spíše bytostně nesnáším chlapa – chlapečka.“
„No to nám musíš vysvětlit,“ spustily jsme.
A tak začala.
My ženy máme jeden problém. Když odejdou děti z domu, najednou nevíme, co s tou náručí lásky, kterou jsme jim dávaly. Jistěže ne všechny. Občas se ale stane, že do té náruče žena zajme manžela a ten se náhle stane jejím „chlapečkem“. Většina manželství to nakonec zvládne. Ale ne všichni si s tím poradí.
Měla jsem v ambulanci několik takových manželských párů. Pacient přišel do ordinace s manželkou a na mé dotazy ohledně jeho potíží začala místo něho odpovídat manželka. Co jej bolí, jak močí, jak se vyprazdňuje a tak dále, až skončila u léků, aniž muže vlastně pustila ke slovu.
Pro podobné situace jsem si zavedla následující postup. Pána jsem se zeptala, jak slyší, jak vidí a jestli má řidičák. Odpovědi byly většinou, že funkce jsou dobré a řidičák má. Pak jsem tedy pravila – někdy ironicky, někdy bez ironie – že pacient je schopen mi své potíže vylíčit sám, že zprostředkování je důležité u dětí, ale dospělý člověk dokáže sám nejlépe popsat, jaké problémy má a co jej trápí. Chytrá žena obvykle pochopila a zmlkla, moudrý muž se trochu zastyděl a příště už přišel sám, se seznamem léků napsaným na papírku nebo uloženým v telefonu, pokud to bylo nutné.
Nejvíce mi utkvěli „Ředitelovi“, jak jsem jim říkala. Oba čerstvě v důchodu. Paní bývala účetní, pán ředitel střední školy. Vcelku sympatičtí, dosud zdraví lidé. Obraz jejich poněkud patologického vztahu začal už příchodem do ambulance.
Manželka pomohla manželovi z kabátu a než stačil pan ředitel otevřít ústa, už mi líčila všechny problémy, které má. Jak jej to při močení pálí, jak špatně spí, protože chodí často na záchod, jaké má svědění kůže, co všechno jej bolí a další a další potíže. Pak mi sdělila, čím jej maže, jaké mu vaří bylinné čaje, jakou má dietu a samozřejmě jaké léky mu nakoupila.
Můj osvědčený recept tentokrát nezabral. Při příští návštěvě „Ředitelových“ byla situace stejná. Pan ředitel zopakoval doslova to, co řekla manželka. Na moji otázku, jaké léky užívá, se se zoufalstvím v očích podíval na manželku a pravil: „Jaruško, jaké léky užívám?“
V té chvíli bylo jasné, že „lano“, které jsem jim hodila, nebylo k ničemu. Vlastně jim to oběma vyhovovalo. Je ovšem možné, že jejich manželství tak fungovalo už od počátku.
Jindy jsem v ordinaci zažila, že jeden vysoce postavený muž, v práci velký šéf, volal z ordinace manželce s dotazem, jaké bere léky. Nastala trapná situace, když ji dal nahlas a ona mi začala diktovat, co užívá. Zeptala jsem se ho, zda má u sebe kreditku. Řekl, že má. Zda má občanku – potvrdil, že ano. A kartu pojišťovny. To už se naštval a zeptal se, k čemu takové impertinentní otázky.
Doporučila jsem mu, ať si vytvoří kartičku s diagnózami a léky a nosí ji u sebe, stejně jako ty ostatní. Nebo aby si to, místo telefonování manželce, zapsal do telefonu. Bude to vypadat elegantně a bude to in. Trochu se zlobil, ale došlo mu to.
Jednou mi dokonce přivezli pána z venkova, který zkolaboval na ulici. Po infuzi mu bylo lépe a přiznal, že několik dní pořádně nejedl. Důvod byl prostý – manželku odvezli do nemocnice s komplikovanou zlomeninou nohy.
A on, bůhví jestli „chlapeček“, nebo už líný „páneček“, byl zvyklý na kompletní servis od své paní, která byla v domácnosti. Nebyl schopen se o sebe postarat. Nevěděl, co kde doma mají, neuměl si nic uvařit. Nakoupit v Kauflandu byl pro něj problém, protože vždycky čekal venku v autě. Jeho pes taky skoro týden nežral, protože pán nevěděl, kde má manželka psí krmení. A o jejich slepicích vlastně nevěděl nic – snad ani to, že je mají.
Vyzvedla si jej sestra, která celou situaci zachránila. Přijela ze Slovenska, aby mu pomohla. Byl to extrém, já vím, ale čí to vlastně byla chyba – jeho, nebo jeho ženy?
Faktem je, že vina bývá bezesporu vždycky na obou stranách. Manželky, které řídí celý manželův život, včetně toho, že si má nasadit čepici. Ale také muže, který si to nechá líbit. Úplný opak machistů.
Některým to dokonce vyhovuje a cítí se jako páni domu, pašové. Jiní s tím, často marně, bojují. A jejich ženy? Ty jsou rády, že jsou na nich jejich muži závislí, alespoň v něčem. Někdy to vzniká naopak postupně, plíživě. Muž je stále pohodlnější a žena k němu ztrácí respekt a začne ho „komandovat“. Já jsem řekla, že nevím, jestli už je v tom případě mužskej mámin chlapeček nebo už jen línej a pohodlnej páneček.
Chvíli jsme se o tom dohadovaly. V něčem jsme se neshodly, ale podle Dany je špatně, když se ve vztahu ztrácí rovnováha. Nebo ne? Asi je to věc názoru, jako mnohé co se děje mezi partnery, uzavřely jsme naši diskuzi. Lidské vztahy jsou zkrátka komplikované a často nevyzpytatelné.
Miluše Hertlová
