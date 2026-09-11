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Výtah, ale kudy z něj ?

Miluše Hertlová
Když byl náš syn nemocný a bylo potřeba jej ohlídat, dovezl manžel moji maminku k nám. Bylo to jednodušší než naopak.

Jednou měl synátor zase teploty, a tak pro ni odjel muž kolem páté ráno. Cesta k rodičům a zpět trvala necelou hodinku, a tak mě překvapilo, že se asi po půl hodině dveře otevřely a v nich stál manžel. Celý nějak rozklepaný.

„Ty už seš tady?“ zeptala jsem se. „Tak brzo? To jsi to vzal fofrem. A kde máš babičku?“

„No, já jsem ještě nevyjel,“ na to manžel. A pak mi vylíčil svoji anabázi.

Bydleli jsme v devátém patře, a tak nastoupil do výtahu a stiskl jedničku. Výtah se ale začal sunout nahoru, a tak zmáčkl STOP. Výtah zastavil, ale po stisknutí jedničky si to opět šinul nahoru. Další STOP jej opět zastavil. Muž zůstal poněkud bezradný, ale pak znovu statečně stiskl jedničku. To už se na něj výtah naprosto vykašlal a přes STOP se pohyboval nezadržitelně nahoru. Když už to vypadalo, že snad prorazí dům a poletí k obloze, zastavil se v nejvyšším místě, tedy nad úrovní 13. podlaží. Na další tisknutí tlačítek nereagoval.

Pro takové situace je ve výtahu zvonek, jehož pomocí přivoláte „pomoc“ v podobě pověřené osoby v domě. V tomto případě to byl starý, trochu ubrblaný pán, který bydlel ve 13. patře.

Manžel důvěřivě zmáčkl zvonek a čekal. A ono nic. No proč by stařík vstával v pět, když nemusí. A mimo jiné dobře neslyšel, takže kdoví, zda k němu hlas zvonku vůbec doputoval.

A tak muž opakovaně zvonil, zpočátku slušně a šetrně. Postupně stále zoufaleji dlouze tiskl drnčící zvonek, protože představa dne stráveného ve výtahu s nervózní ženou doma a čekající babičkou na druhém konci města nebyla právě ideální.

Nebylo mu zrovna dobře. V uzavřené kabině začal propadat jakési beznaději. Jak dlouho potrvá, než mu někdo pomůže? Co když bude muset na záchod? Doufal, že až začnou lidi chodit do práce, všimnou si, že výtah nejede, a když bude bouchat na dveře, někdo jej vysvobodí. To ale může ještě chvíli trvat. Stále neúnavně a trochu nervózně tiskl zvonek.

Za hodnou chvíli se ozvalo nějaké šourání a brblání a uvězněnému svitla naděje.

Ozvalo se zaklepání na dveře výtahu a „kouzelný dědeček“, který měl manžela vysvobodit, se zeptal: „Je tam uvnitř někdo?“

Dobrá otázka, jenže ne v ten pravý čas. Ale manžel, ač silně nažhavený, se poslušně „přiznal“, že ve výtahu skutečně je.

Starý pán řekl: „Ještě tam vydržte!“

Jakoby měl jinou možnost.

Chvíli bylo slyšet někde nějaké štrachání a šramocení a pak se dveře pomalu otevřely. Výtah byl nad posledním patrem, asi půl až tři čtvrtě metru nad zemí.

„Dobrý den,“ pozdravil manžel rozpačitě známého nerudného dědu, který se v této chvíli stal pro něj „dědečkem zachráncem“.

Stařík pravil: „No tak pane, vystupte si. Teda, vylezte nebo seskočte!“

A tak manžel poslušně skočil únikovou cestou na zem, trochu s obavou, zda se výtah v tu chvíli nerozjede. A taky přece jen bylo vidět kousek odkryté výtahové šachty. Nakonec stanul trochu otřesený, ale vysvobozený na chodbě. Nesmírně si oddechl.

Starý pán jej symbolicky lehce oprášil a konejšivě pravil: „Nic si z toho nedělejte, nejste první, komu se to stalo.“

Jak dnes víme, než výtah řádně opravili, nebyl v našem domě ani poslední…

Autor: Miluše Hertlová | pátek 11.9.2026 10:08 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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