Víte, co je dubice ?

Odpoledne jsem pila svou kávičku a četla si, když se vrátila vnučka s dědou z lesa. Přiběhla za mnou ještě v bundičce a na stůl vyložila kamínky, nějaký mech a šišky.

Hned mě poučovala, že v každé šišce jsou semínka a každé semínko si pamatuje, co z něj má vyrůst. A i když je vítr zanese daleko, ví, jestli z něho bude smrk, nebo borovice. A tak to mají semínka všech rostlin. Říkal jí to děda.

Pak vylovila lesklou hranatou bukvici a povídá: „Babi, to je bukvice. Z té vyroste buk, ale dlouho to trvá. A hodně malých buků sežere zvěř, a proto je buků málo.“

Pak začala znovu lovit v kapse, a tak jsem se zeptala, co hledá.

„Babi, ještě hledám dubici,“ odpověděla mi. „Dubici?“ podivila jsem se. Ale to už položila na stůl žalud. Tak říkám: „To je přece žalud,“ a ona na to: „No právě. A proč se tomu neříká dubice, když z toho roste dub a buk roste z bukvice a kaštan z kaštanu? To je přece divné, ne?“

„To tedy nevím, proč se to jmenuje žalud,“ řekla jsem po pravdě. „To nevadí,“ povídá vnučka, „my se s táťkou zeptáme umělé inteligence.“ A bylo to vyřešeno. Sebrala „poklady“, které si přinesla z lesa, a šla se převléknout.

Já jsem dopíjela kávu a přitom jsem přemýšlela o logice našeho jazyka. Vnučka měla pravdu. Někdy je to divné. Proč máme ponožky, a ne taky poručky místo rukavic, nebo naopak rukavice na rukou a nohavice na nohou? A proč nemáme na pažích rukávy a dole nohávy místo nohavic? Vždyť by to vlastně bylo logické. Ale má jazyk nějakou logiku? Jazykovědec by mi jistě řekl, že má.

Třeba pro to má vysvětlení ta dnešní umělá inteligence. Ta ví všechno, na všechno zná odpověď a dokáže všelijaká kouzla. I když, jak jsem sama zjistila,.… občas se mýlí. Ale to už málokdo připustí, že? To si nikdo nedovolí říct nahlas!

Přestala jsem mudrovat a šla raději umýt hrnek od kafe a uklidit stůl po mechu, šiškách, bukvici a „dubici“.

Tohle umělá inteligence za mě neudělá. A robota nemám.

Autor: Miluše Hertlová | čtvrtek 18.12.2025 8:33 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Miluše Hertlová

Manželův snubní prsten

Snubní prsten je něco, co k manželství neodmyslitelně patří. Je symbolem manželského slibu lásky a oddanosti, díky svému kruhovému tvaru bez začátku a bez konce. I když historicky sloužil spíše jako značka „vlastnictví“.

7.12.2025 v 10:34 | Karma: 13,95 | Přečteno: 196x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Mé lázeňské tsunami

Jezděte do lázní! Pobyt v lázních je z mnoha důvodů důležitý – zejména pro dokončení léčby, ale koneckonců i pro duši a návrat do normálního života po operaci či úrazu nebo jako podpůrná léčba řady onemocnění.

27.11.2025 v 10:45 | Karma: 26,43 | Přečteno: 1897x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Na velkou ? V Paříži na Pigalle?

Problémy s veřejnými toaletami jsou ve všech větších městech. Mnohý z nás to zažil doma nebo jako turista. Můj syn ve Francii. Procestoval s cimbálovou muzikou kus Evropy. Byla jsem s nimi v Paříži.

17.11.2025 v 10:59 | Karma: 17,09 | Přečteno: 312x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Podali by dnes na babičku trestní oznámení ??

Novela občanského zákoníku k tělesným trestům dětí vyvolává spoustu rozporuplných názorů. Přidávám k tématu příběh ze života.

9.11.2025 v 13:24 | Karma: 25,91 | Přečteno: 551x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Do opery v pohodlí

S manželem chodíme do divadla často. Nemáme oblíbený nebo vyhraněný repertoár. Chodíme na operu, balet, činohru i muzikál.

4.11.2025 v 10:19 | Karma: 17,06 | Přečteno: 239x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)
16. prosince 2025  7:27

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský
10. prosince 2025  13:25

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.
14. prosince 2025

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.
13. prosince 2025  11:24

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...

Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky
vydáno 15. prosince 2025

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...

Hromadná nehoda na D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta a autobus

Při hromadné nehodě u Větrného Jeníkova se srazilo nejméně osm aut. Dálnice na...
18. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  9:06

Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na...

Koledy a setkání pod noční oblohou

ilustrační snímek
18. prosince 2025  9:03

Již od roku 1998 je v Pardubicích na Štědrý den zvykem nenechávat si sváteční náladu jen pro...

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, zraněný je řidič a jedna cestující

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....
18. prosince 2025  9:02

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s...

Na Vysočině odklízeli hasiči stromy ze silnic i v noci, bude jinovatka

ilustrační snímek
18. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  7:24

Na Vysočině odklízeli hasiči kvůli námraze stromy a větve ze silnic i v noci na dnešek, ale měli...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Miluše Hertlová

  • Počet článků 32
  • Celková karma 20,13
  • Průměrná čtenost 613x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.