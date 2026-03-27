Veselé Velikonoce paní Broučková
Loni před Velikonocemi jsme se chystali na chalupu a tak jsem připravovala potřebné věci. Vše čisté po zimě, samozřejmě jídlo na tři dny.
Takže opakovaný přesun do skříně, do spižírny, do ledničky, do komory. Hospodyňky to znají. Brýle byly stále v permanenci a přesouvaly se z místnosti do místnosti se mnou. Všichni si nachystali vše, co sebou potřebovali, a manžel to nanosil do auta.
Mám zásadu: „Co nemáme, nebudem potřebovat.“ Umění improvizace ovládám skvěle. Zkontrolovala jsem, zda mám v tašce klíče, brýle, peněženku, telefon, a v pátek jsme vyrazili.
Počasí nám přálo, chalupa byla v pořádku. Vše bylo v pohodě, jen já jsem měla problém, protože pouzdro na brýle jsem sice měla, ale bez brýlí. Ty zůstaly, v tom chaosu při přípravách, ležet někde doma.
Ukázalo se, že je má rodina skvělá a v nouzi nejvyšší vypomohla. Koneckonců ke čtení jsem se stejně nechystala a na posezení a povídaní se sousedy a přáteli brýle nebyly třeba.
Večer jsem chtěla popřát sestře pěkné Velikonoce, a tak jsem vyťukala její číslo a hned spustila:
„Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček…“ , přerušil mě huronský smích, a tak jsem řekla:
„Ty tam máš nějak veselo!“
Na druhé straně se ozvalo: „To víš, že je tu veselo, a jestli seš fakt zajíček, tak rychle přihopsej, ať si něco užijeme. Jsme v hospodě Na konečné.“
Bylo jasné, že bez brýlí jsem navolila špatné číslo. Rychle jsem telefon típla.
Obávala jsem se, že budou volat zpátky. Naštěstí nevolali.
Taky jsem se při dopékání kuřete chystala na něj sypat skořici místo grilovacího koření. Barva obsahu skleničky byla stejná, cedulku jsem nepřečetla, ale vůně mne přece jen zavčas zarazila, abych nezpůsobila gurmánskou katastrofu.
Po zimě, kdy zde byli jak syn, tak manžel s kamarády, jsem nevěděla, kam co v kuchyni“uklidili“. Sůl od cukru jsem už raději odlišovala ochutnáním a jiné věci si nechala posvětit dobře vidícími. Jistota je jistota, když člověk čeká hosty.
Rodina zkonstatovala, že takhle to dál nejde, když máme před sebou ještě tři dny svátků a čekáme návštěvy.
Snažili se něco vymyslet. A vymysleli.
Dcera si vzpomněla, že před několika lety jsem ve zdejší místní knihovně četla dětem pohádky jako Paní Broučková.
Kamarád optik mi k tomu upravil staré brýle. Zasadil skla do černých kovových obrouček a přivařil (nebo co já vím, jak to udělal) k tomu ještě jedny široké obroučky. Na ně, nahoru, přidělal tykadla na pérku, která se při pohybu hlavy kývala. Děti byly nadšené. A protože se to všem líbilo, tak jsme to čtení několikrát opakovali. Brýle jsme pak někde uložili.
Našly se.
Manžel předstíral, že se snaží tykadla odstranit, ale nejde to. Těšil se, jaká bude legrace. A tak jsem fungovala po celé Velikonoce jako Paní Broučková.
Rodina vymýšlela situace, abych si brýle musela nasadit. Večer jsme dokonce, po dlouhé době, hráli karty. Bylo kolem toho plno smíchu.
Hlavně, že jsem viděla.
Svátky to tedy byly velmi vydařené a všechny návštěvy to hodnotily jako ohromný fór. Dokonce k nám přišli na „mrskut“ sousedé, kteří se u nás už léta neobjevili. Rodina vyžadovala ode všech, aby nám ukázali fotky vnoučat, nového štěněte a kdoví čeho, jen abych si musela nasadit brýle.
Dlouho jsme se tak nenasmáli, samozřejmě hlavně na můj účet, ale nějak mi to ani nevadilo. Byla to vlastně zábava.
Domů jsme se vrátili o něco dřív, protože v práci jsem bez brýlí na čtení opravdu nemohla fungovat. A v těch směšných brýlích už vůbec ne. Dovedete si představit úřednici, za kterou přijdete se žádostí, a ona ji s vámi řeší v“broučkovských“ brýlích na nose ?
Po návratu domů jsme se všichni společně pustili do hledání. Leč snaha byla marná. Brýle prostě nebyly. Kam mohly zapadnout? Když jsem chystala sebou čisté ručníky a utěrky? Přeskládala jsem skříňku, kde bylo prádlo uloženo. Nic. Šli jsme tak krok za krokem po přípravách k odjezdu - komora, lednička, spižírna. Nic.
Že bychom je vysypali se smetím, než jsme odjeli? Nakonec jsme to vzdali.
Já jsem vyštrachala staré, nití a izolepou spravované brýle a naplánovala si cestu k optikovi. Říkala jsem si: „Vlastně každé zlo pro nějaké dobro, budu mít nové brýle.“
Rodina žádala po tom hledání odměnu. Koneckonců jsme si ji zasloužili. Tak jsem si vzpomněla na zmrzlinu.
Dcera pro ni šla do mrazáku - a tam se klepaly zimou moje brýle, které jsem tam odložila, když jsem před odjezdem vyndavala zmrazené maso, a potřebovala k tomu obě ruce.
Za rodinného veselí jsme je pomalu rozmrazili. Vypadalo to, že se jim nic nestalo. No a já jsem ušetřila pár tisíc za nové.
Chtělo to oslavu, a tak jsme k té zmrzlině ještě něco „dobrého“ přidali.
A „broučkovské brýle“ si občas při nějaké přátelské sešlosti jen tak pro legraci nasadím.
Miluše Hertlová
Miluše Hertlová
Miluše Hertlová
Miluše Hertlová
Miluše Hertlová
