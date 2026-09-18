…...tam jsme si rovni
Není tak vidět, ale je stejně devastující. Používají ho muži i ženy.
„S jedním takovým jsem se setkala a pomohla ho řešit,“ rozpovídala se doktorka Dana.
Do ordinace přišel manželský pár. Pán byl docela obyčejný, ale jeho sebevědomí bylo tak obrovské, že za ním skutečný člověk nebyl skoro vidět. Paní byla příjemná žena, vedle svého muže spíš nenápadná. On byl právník, takový Brouk Pytlík, který všechno zná a všude byl. Paní byla v domácnosti, ale jak jsem později zjistila, měla střední ekonomickou školu a mluvila dvěma jazyky.
Pacientka měla vysoký krevní tlak a přišla na vyšetření ledvin, zda není příčina v jejich onemocnění. Začala jsem zjišťovat informace o jejím zdravotním stavu a jejích potížích, ale skoro každou větu, kterou řekla, její muž opravil. Paní trochu znejistěla a odpovídala na mé otázky jen stručně. Manžel ji povýšeně doplňoval. Tak to trvalo celé vyšetření, ale jsem člověk trpělivý, tak jsem to všechno přešla.
Začínalo mi ovšem být jasné, že partnerovo chování bude mít na vysokém tlaku jeho ženy svůj podíl. Pacientku jsem objednala na kontrolu s výsledky za týden. Její manžel se náhle na mě osopil, co jsem to za doktorku, když jeho ženě nenasadím ihned razantní léčbu, a vyjmenoval nejméně pět léků na hypertenzi. Upozornila jsem ho, že pokud vím, mám doktorát z medicíny já, a ne on. Manželka je zaléčena od obvodního lékaře a bude rozumnější počkat na výsledky a podle toho léky upravit, bude-li to třeba. Když pán viděl, že mi před ním srdce nespadlo do kalhot, zmlkl.
Za týden přišla do ambulance pacientka sama, a tak jsme si mohly popovídat. Dozvěděla jsem se, že chtěla nastoupit do práce, děti už byly dospělé a samostatné, ale manžel byl zásadně proti. Bodejť, kdo by o něj pečoval a hýčkal jeho „ego“. Paní mi svěřila, že kdykoli o práci mluví, manžel začne vyjmenovávat všechny její „tzv. nedostatky“. Co všechno by v práci nezvládla, jak je nemožná, jak by v mnoha věcech „vyhořela“. A protože byli z malého města, udělala by prý ostudu nejen sobě, ale i jemu. Ona se náhle před ním cítí zcela neschopná a ubohá. Je jím jako „uhranutá“, hledí na něj s obdivem a velkým respektem. A trochu se ho i bojí.
Chvíli jsme si o její situaci povídaly. Paní byla ráda, že ji konečně někdo vyslechl.
Nakonec jsem jí dala následující radu.
„Vy jste přece schopná žena. Máte svoje znalosti a spoustu toho umíte. Vychovala jste dvě úspěšné děti. Když vás manžel začne ponižovat a chovat se povýšeně, tak abyste se ho přestala bát, představte si ho v nějaké docela obyčejné domácí situaci. Jak smrká, jak mlaská a třeba se pobryndá u jídla, jak chrápe, jak se škrábe v rozkroku, jak si obléká ponožky. Jako docela obyčejný mužský, kterým přece je.
Nebo zkrátka jak sedí na záchodě. Tohle přece dělá každý člověk, profesor nebo řezník, v tom jsme si všichni rovni.“
„Vám se to řekne,“ povzdechla si.
S tím jsme se rozešly.
Při další kontrole, za delší dobu, protože ledviny měla v pořádku, mi sdělila s radostí, že chodí do práce. To mě zajímalo, a tak jsem se zeptala, co na to manžel.
Usmála se a řekla mi:
„Víte, když se zase jednou začal nad mou možnou prací rozčilovat a vyjmenovával mé chyby a co on všechno s podobnými chudinkami jako já při své práci zažil, něco se ve mně pohnulo. Nějak jsem se ‚vzepřela‘ a představila jsem si ho, jak jste říkala. Jak sedí se spuštěnými kalhotami. A asi jsem se zasmála.“
On se zarazil, koukal na mě a spustil zhurta:
„Proč se směješ?“
Řekla jsem mu:
„Představuju si tě na záchodě na velké. A děláš to jako všichni ostatní lidi, tak co se naparuješ!“
Pak jsem se lekla a bála se, co bude následovat. Ale on na mě chvíli nevěřícně zíral, otočil se a odešel. Nic dalšího se nestalo. Nemluvil o tom.
Já už jsem se pak před ním přestala tolik „třást strachem“. A občas jsem si ho „tak“ představovala. To mi pomáhalo.
On se jaksi pomalu začal měnit. Asi jsme se začali měnit oba. Já jsem si troufla dělat doma překlady. Občas si všímal toho, co dělám, a divil se, co umím. Nějaký čas to trvalo, ale možná si uvědomil, že nejsem žádná chudinka, že opravdu něco znám. A já jsem v něm přestala vidět „superstar“.
Našla jsem si práci a on nic nenamítal. Jsem v práci spokojená a všichni mě chválí. A on je na mě snad dokonce pyšný.
Byla jsem za ni ráda, že to tak dopadlo. Ne vždycky to má šťastný konec.
Občas tuto metodu „záchodu“ používám i já sama. Když mi někdo dává příliš najevo svou převahu, začne se „moc vytahovat“ a mé sebevědomí se trochu „otřásá“.
Pomáhá to.
Při tom jsme si totiž opravdu všichni rovni, zasmály jsme se.
Miluše Hertlová
Výtah, ale kudy z něj ?
Když byl náš syn nemocný a bylo potřeba jej ohlídat, dovezl manžel moji maminku k nám. Bylo to jednodušší než naopak.
Miluše Hertlová
Smradlavá slova a „mluvící školka“
Když byl náš syn předškolák, poměrně dlouho měl problémy s patlavostí, a tak jako čtyřletý nastoupil do logopedické mateřské školky, které jsme doma říkali „mluvící školka“.
Miluše Hertlová
Básníci a „jejich básníci“
S přibývajícím věkem se stále více vracím k poezii. Protože mám na ni čas. Ne že bych dosud nečetla. Čtu pořád, celý život.
Miluše Hertlová
Byl to dotek smrti? (Z mých vzpomínek)
Možná jste o tom slyšeli nebo četli. Mně se to stalo. Má to oficiální název PBS – Prožitek Blízké Smrti.
Miluše Hertlová
Koukáte z tramvaje na auta ?
I když jste v autě v relativním soukromí, je do něj prostě vidět. A tomu, kdo zrovna sedí v tramvaji, se může naskytnout docela zajímavá podívaná.
|Další články autora
Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví
Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Metropole Zličín má nový vjezd z Rozvadovské spojky. Vede přes testovací trať metra
Řidiči mířící do Metropole Zličín mohou nově od pátku 18. září 2026 využít novou cestu. Obchodní...
Serval je po pětidenním útěku doma, majitelé ho objevili vysoko na stromě
Sedmiletého servala, který v neděli uprchl ze soukromého chovu v Brně, se dnes podařilo najít....
Mekka akvaristiky. Dvě stovky druhů vystavují nadšenci v Rychnově
Rychnov nad Kněžnou se stal na týden centrem evropské akvaristiky. Do neděle se tu koná největší...
CHERY vyráží za řidiči s podzimní roadshow
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 61
- Celková karma 15,51
- Průměrná čtenost 456x