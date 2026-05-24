Tak tohle už bych nechtěl nikdy zažít !
Také se věnuje ornitologii, a tak časně ráno i večer a v noci poslouchá hlasy ptáků, sleduje jejich výskyt a hnízdění.
Bydlí v centru Vysočiny, takže dostat se domů pozdě večer nebo naopak do přírody časně ráno vlakem či autobusem není zrovna pohodlné. Je zvyklý chodit desítky kilometrů pěšky, ale s kompletní výbavou je auto nezbytností. Pořídil si šikovný vůz, ojetý Volkswagen Transporter, ve kterém si zařídil vše, jak potřebuje, a pohodlně v něm pobývá i přespává.
A pak začal o tom, co se mu stalo.
Jednoho dne v dubnu, kdy přes den bylo teplo a krásně, ale noční teploty klesaly k nule, jsme ukončili práci kolem osmé hodiny večer, rozloučil jsem se s kolegou a nachystal se ke spánku. Připravil jsem si všechny věci na ráno na „stolek“, přidal k nim telefon a klíče. Převlékl jsem se do spacího „oblečku“ – termo legín a trika, navlékl ponožky. Rozestlal jsem spacák a ještě jsem si před ulehnutím odskočil. Nazul jsem si trepky, přehodil přes sebe bundu a vyšel z auta. Dveře jsem jen tak lehce přisunul. Při návratu jsem se zaposlouchal do z dálky se ozývajícího hlasu výra. A zakopl jsem. Zachytil jsem se dveří a… zaklapl je. Katastrofa. Dveře byly zevnitř zajištěné, klíče uvnitř. Tak a co teď. V tu chvíli jsem se změnil ze slušného chlapa v zuřící, vulgarity chrlící bestii.
Na pasece, uprostřed Vysočiny, do nejbližší vsi dobrých 5–6 km, na nohou kroksy. Ještě že jsem měl aspoň ponožky a bundu, protože začínala být pěkná „kosa“.
Obešel jsem auto, jestli se přece jen nějakým zázrakem něco neotevře, ale bylo zabezpečené velmi dobře. No nic naplat. Vyrazil jsem. Domů jsem to měl necelých 50 kilometrů a do rána daleko. Ještě že doma byla dcera, která přijela přespat, protože ráno jela k zubaři. Takže do bytu se dostanu.
Nevěděl jsem, kolik je hodin, ale odhadoval jsem, že když přidám do kroku, mohl bych stihnout ještě poslední vlak, který projížděl asi 8 kilometrů vzdálenou stanicí. Jenže chůze v kroksech je přece jen poněkud jiná než v kvalitních terénních botách, a tak jsem do příslušné stanice sice došel na dané podmínky poměrně brzy, přesto jsem viděl už jen v dáli mizející koncová světla. Nebylo zde nádraží, takže nikde živáčka. Podle vlaku jsem věděl, že poslední autobus ze sousední obce byl tím pádem taky nenávratně pryč.
Nezbývalo než pokračovat dál pěšky. Bylo kolem půlnoci a mě zbývalo ještě dobrých 30 kiláků. Věděl jsem o jedné zkratce lesem, po které jsem se vydal. Jenže v lese byla tráva trochu namrzlá, což se mým „botkám“ nelíbilo, a tak jsem si sice cestu asi o 2 kilometry zkrátil, ale za cenu promočených a teď už i promrzlých nohou. „Ještě že jsem si na sebe vzal tu bundu,“ říkal jsem si. Byla v ní i peněženka s kartou.
Pokračoval jsem po silnici, minulo mě pár aut, ale koho by napadlo zastavit chlapovi v lehkých trepkách a podivných kalhotách. I když mával. V dnešní době v takové situaci myslíte jako řidič spíš na nebezpečí než na člověka v nouzi.
Šel jsem a šel, všude ticho, sem tam klasický noční ptačí výkřik a hlasy nočního lesního života. Jindy by mě to těšilo. Teď jsem se klepal zimou, zlostí nad svou blbostí a taky přemýšlením, kdo mi to auto otevře a kdo mě k němu doveze. Náhradní klíče jsem doma neměl. Pomalu začalo svítat, když jsem se blížil k větší obci a doufal jsem, že nastoupím do prvního ranního autobusu. Pozdě, těsně mi ujel. Zkrátka, když se něco kazí, tak se to kazí… Slušně řečeno. Do dalšího autobusu jsem nastoupil naštvaný, urousaný, promrzlý, nevyspalý, zarostlý, zkrátka tak trochu jako tulák a bezdomovec. Hlásil jsem, že budu platit kartou! Těch pár korun za lístek do mého rodného města! To přidalo další pochybnosti do duše řidiče, který na mě už při nastupování hleděl trochu s obavami a který mě celou cestu nenápadně sledoval ve zpětném zrcátku.
Do města jsme přijeli už za světla. Bál jsem se, že dceru vzbudím, ale právě vstávala. Udiveně na mě hleděla. Řekl jsem jen: „Později, jsem o.k.“ Vlezl jsem do sprchy a do postele.
Nastavil jsem si budíka na devátou a začal shánět, kdo mi otevře auto. Žhavil jsem počítač a telefon. V servisech to nedělali, ale poradili mi zámečníka a v jednom byli tak vstřícní, že mi konkrétního doporučili. Měl čas až po práci, nejdřív po druhé hodině. Nevadí, hlavně že přijede. Popsal jsem mu přesně místo, kde auto stojí a kde ho budu čekat. Sehnal jsem kolegu, se kterým jsem předchozí den pracoval, a i když bydlel téměř v Brně, ochotně mě k autu dovezl. Měl jsem totiž obavy, že zámečníka už nebudu potřebovat, že auto bude vykradené a budu řešit mnohem horší problémy.
Ukázalo se, že auto je v pořádku, že zámečník je šikovný, cenově dostupný, a tak jsem konečně v pět hodin odpoledne dorazil domů, pořádně se najedl a spal až do rána. Nohy jsem si ošetřoval dlouho.
Věřte, že takovýhle zážitek bych snad nikomu neuvěřil, kdybych jej právě neměl za sebou. Takže, přátelé, pozor na automatické zavírání dveří!!
Miluše Hertlová
