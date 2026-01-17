Šla bys se mnou na kafe ? aneb každé zlo…

Vyprávění mého mladého souseda. Jsme parta, která se nepravidelně schází. Důležité je, že je v ní dívka, se kterou bych se chtěl blíž poznat. Je pěkná, vtipná, veselá, chytrá… zkrátka ta nej.

Na jednom výšlapu jsme vedle sebe seděli na kládě, já jsem se osmělil a zeptal se: „Šla bys se mnou na kafe?“

A ona mi položila otázku, kterou dokáže položit jen ženská: „Proč?“

„Líbí se mi tvůj zadek,“ vypadlo ze mně. Dovedete to pochopit? Já, který jsem na ni v duchu pěl ódy, jsem pod vlivem toho, že jsem ji před chvíli viděl v předklonu cosi hledat v báglu, řekl takovou nehoráznost. Na druhou stranu to byla pravda, opravdu se mi líbil.

Ona se zasmála a řekla: „Zajímavý důvod, ještě to zvážím.“ A šla si sednout jinam.

Když napadl sníh, někdo navrhl, abychom vyrazili na běžky. Nejsem prakticky vůbec lyžař, ale na běžkách jsem párkrát stál. A hlavně - měla tam být i ONA, tak jsem souhlasil. Výbavu jsem si půjčil od bráchy, zkušeného lyžaře. Ten mi lyže připravil a zavezl mě i k autobusu.

Trasa byla vymyšlena skvěle. Busem na nějaký vršek, asi kilometr stoupání, a pak už jen mírným svahem serpentinami dolů do údolí. Naprostá pohoda i pro mě. Den byl jak vymalovaný.

Stoupání jsem zvládl. Můj styl sjezdu byl na střídačku jedna lyže, druhá lyže, obě lyže, ale nikdo to neřešil, hlavně že jsem se pohyboval vpřed. Po chvíli pohodového sjíždění zareagovala má střeva na předchozí nápor břišních svalů při stoupání a žádala své.

Řekl jsem jen: „Jeďte, já si odskočím a dojedu vás. Kdyby to dlouho trvalo, tak počkejte.“ Zasmáli jsme se. Já jsem vyjel ze stopy, zajel do nízké smrčiny a otočil se, abych viděl na cestu, kdyby někdo jel.

Vše jsem zvládl, lehce popojel dozadu, abych do svého výtvoru nenajel, až se budu vracet na trasu. Bohužel jsem se předtím nepodíval, že stojím na mírném kopečku svažujícím se od běžkařské dráhy směrem dozadu. Sehnul jsem se pro kalhoty a vtom jsem zjistil, že couvám. Rychle jsem sáhl po hůlkách, ale co s nimi? Nezadržitelně jsem vyjížděl pozadu ze smrčiny na holou stráň. Zpanikařil jsem, netušil jsem co mám udělat. V lehkém předklonu, kalhoty u kotníků, lyže neovladatelné, a v každé ruce hůlku.

Asi jste to slyšeli mnohokrát - já taky - a mnohokrát jsem se při té představě smál. A teď jsem byl v té situaci já, nezkušený, vyplašený, zahanbený, naštvaný. A to jsem naštěstí neviděl, že pode mnou obloukem vede trasa, po které se blížili mí kamarádi, kteří začali tleskat a smát se. Teprve v tomto okamžiku mne napadlo sebou seknout do sněhu. Naštěstí dříve, než stačili vytáhnout telefony. Když začali fotit, byl jsem již většinou kritických partií ukryt. Jenže jsem stejně nevěděl co dál. Postavit jsem se nemohl. Odepnout si lyže mě jaksi nenapadlo. Natáhnout si vleže kalhoty plné sněhu?

Ležel jsem v závěji - zdeptaný, potupený, neschopný jakékoli reakce. Chtěl jsem se vypařit. Proklínal jsem lyže, sníh a celý svět.

Ve chvíli nejtěžší poznáš přítele. Přispěchal kamarád, který pochopil a situaci se mnou krok za krokem zdárně vyřešil. Samozřejmě, že o nejrůznější „rady“ostatních nebyla nouze.

Do údolí a k autobusu jsem to zahanbený, s rozklepanýma nohama, mokrým zadkem a rozvrácenou duší nakonec dal. Celou cestu bylo o čem žertovat, což jsem s křečovitým úsměvem zvládal.

Když jsme nastoupili do autobusu, přisedla si ke mně vysněná dívka. Čekal jsem další nápor posměšků.

Ale ona pravila s úsměvem: „Rozhodla jsem se. Na to kafe s tebou půjdu. Zjistila jsem totiž, že se mi taky líbí tvůj zadek,“ a začala se vesele smát.

Byl jsem překvapen a neschopný slova.

„Seš pro?“, zeptala se a znovu se na mě usmála.

„No to by bylo skvělé,“ vyhrkl jsem.

Svět byl najedou zase prima. Celou cestu jsme si povídali, smáli se a nakonec se domluvili kdy a kde se sejdeme.

Jak se zdá, ono fakt „každé zlo, může být pro nějaké dobro“…

Autor: Miluše Hertlová | sobota 17.1.2026 11:06 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Další články autora

Miluše Hertlová

Bít či nebít? Děti.

Patřím ke generaci, kde rákoska byla běžným vybavením řady domácností a „prakl“ nebo vařeka mnohdy posloužily zcela jinému účelu, než k jakému byly určeny.

7.1.2026 v 10:48 | Karma: 22,83 | Přečteno: 330x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Amigo a bábovka

Občas zde píšeme o kočkách a jejich lotrovinách. Aby to psům nebylo líto, chtěla bych vzpomenout na příhodu se psem Amigem, boxerem mého kamaráda.

2.1.2026 v 9:53 | Karma: 9,21 | Přečteno: 116x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Víte, co je dubice ?

Odpoledne jsem pila svou kávičku a četla si, když se vrátila vnučka s dědou z lesa. Přiběhla za mnou ještě v bundičce a na stůl vyložila kamínky, nějaký mech a šišky.

18.12.2025 v 8:33 | Karma: 13,45 | Přečteno: 208x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Manželův snubní prsten

Snubní prsten je něco, co k manželství neodmyslitelně patří. Je symbolem manželského slibu lásky a oddanosti, díky svému kruhovému tvaru bez začátku a bez konce. I když historicky sloužil spíše jako značka „vlastnictví“.

7.12.2025 v 10:34 | Karma: 14,50 | Přečteno: 207x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Mé lázeňské tsunami

Jezděte do lázní! Pobyt v lázních je z mnoha důvodů důležitý – zejména pro dokončení léčby, ale koneckonců i pro duši a návrat do normálního života po operaci či úrazu nebo jako podpůrná léčba řady onemocnění.

27.11.2025 v 10:45 | Karma: 26,55 | Přečteno: 1904x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.
12. ledna 2026  12:35

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

Záchranáři v Moravskoslezském kraji zasahovali u desítek podchlazených

ilustrační snímek
17. ledna 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Záchranáři v Moravskoslezském kraji v tomto týdnu zasahovali u sedmi desítek podchlazených, často...

Policie obvinila muže z Jičína z ublížení na zdraví s následkem smrti

ilustrační snímek
17. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Policie obvinila devětačtyřicetiletého muže z ublížení na zdraví s následkem smrti. V jednom z bytů...

Orlické hory obsadí závodníci extrémního závodu psích spřežení Šediváčkův long

ilustrační snímek
17. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Orlické hory od úterý do neděle obsadí více než stovka závodníků 28. ročníku extrémního závodu...

Miluše Hertlová

  • Počet článků 35
  • Celková karma 17,91
  • Průměrná čtenost 581x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.