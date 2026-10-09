Seniorka pomáhá řešit dopravní problémy
Včera jsem zase po delší době jela autobusem z naší vesnice do „velkého města“. Autobus projede dvě obce a napojí se na dálnici.
Většina cestujících koukala do „čarovných krabiček“, já jsem jako obvykle koukala z okna. Provoz na dálnici byl po ránu silný, míjely nás desítky aut všech možných značek, barev i velikostí.
Velké SUV a v něm jeden človíček. K čemu je mu takové auto, když v něm jede sám ráno do práce a večer z práce? Zaujalo mě to a začala jsem auta sledovat. Vážně skoro ve většině seděl jen jeden člověk, občas dva. Jen výjimečně bylo auto plně obsazené.
Není divu, že není kde parkovat. Dnes má skoro každá domácnost dvě auta. Manžel i manželka jedou do práce svým. Někteří vyrážejí raději o půl hodiny dřív, aby měli kde zaparkovat. To by tam pěšky byli možná dřív a bez stresu.
Nechápu, proč lidé nejezdí veřejnou dopravou. Je to „skoro“ bez starostí, jede každou chvíli. Stojí na každém rohu a těch pár kroků ze zastávky všem jen prospěje.
Mají lidé pocit, že by to bylo pod jejich úroveň, nebo proč vlastně?
Nechtějí se v tramvaji tlačit s jinými lidmi? Tak se raději tlači na silnici s jinými auty.
A cestování vlakem? To je naprostá pohoda, můžete v něm pracovat, číst nebo spát. Dostanete se na místo včas, tedy většinou, často dřív než autem.
Ale když už jsme takoví, pak navrhuji, aby výrobci začali vyrábět malá auta pro jednoho. Taková „prdítka“ s dostatečným výkonem a větším zavazadlovým prostorem nebo místem pro dítě. Rychlá, spolehlivá, na tělo.
Hranatá, svalnatá pro muže, kteří si hýčkají své ego, růžová nebo kytičkově barevná, načančaná pro slečny a krásné paní, elegantní pro manažery, zelená se zvířátky pro ochránce přírody. Pro zahradníky květáky nebo rajčata, králíky nebo rybičky pro chovatele. S divočáky nebo jeleny pro myslivce. Vlastně ne, parohy a kanec, to by mohlo budit emoce.
Zkrátka to by byl úkol pro návrháře, kteří by se mohli vyřádit. Samozřejmě bez umělé inteligence už by to nešlo. A na silnicích by bylo veselo.
Taková malá auta by se na běžné parkovací místo vešla tři, měla by malou spotřebu, a tak by se vyřešily další problémy. Když by chtěla rodina někam vyrazit, půjčila by si auto v půjčovně a nemuseli by shánět garáž.
Nikdo neví, jak problém s auty a jejich přemnožením zvládnout. Nelze na ně použít herbicid jako na plevel, ani postřik jako na mšice. Ani jedy jako na hraboše. Je to stejné všude ve světě.
A tak ráno sedá každý do svého autíčka, aby popojel těch pár kilometrů do práce, pracně zaparkoval a při cestě domů řešil v koloně stejný problém jako ráno: „Kam s ním?“
Jezdí ve stresu, neudělá ani krok a ještě si tím koleduje o nějaké kardiovaskulární onemocnění.
Inu, kdo chce kam…
Alespoň je ve veřejné dopravě pro nás, kteří ji používáme, dost místa.
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