Sbírka kamínků
Sbírat se dá cokoli. Vláčky, autíčka, modely, známky, džbánečky, krabičky, panenky, na co si vzpomenete. Skoro každý takový kousek máme s něčím spojený.
Jsou ovšem tací, kteří sbírají fotoaparáty, motorky nebo dokonce veterány. To už jsou samozřejmě „fajnšmekři“. Stojí je to spoustu času a peněz.
Když jsem byla mladá, sbírala jsem kolibří a mini vydání poezie. Některá jsou vázaná v kůži. Poklady. Nádherné verše. Nádherné vzpomínky.
Málokdo z nás sběratelů ovšem pomyslí na to, co s tím vším bude, až my nebudeme.
Pravda, sbírka veteránů se dá prodat za velký peníz, ale sbírka drobností? Co s tím naši potomci udělají? Vždyť k tomu nemají vztah a jsou to pro ně nepotřebné „staré krámy“! A budou číst další generace ještě poezii? V tomhle uspěchaném světě, plném násilí a nenávisti… Není v něm moc času na krásu a jemnost.
Proč o tom vlastně mluvím?
Mám kamarádku Milušku, které je osmdesát let. A ta má sbírku kamínků.
Byla jsem ji navštívit a obdivovala její skalku. Ukazovala mi takový větší černý oblázek s komentářem:
„Ten se sem moc nehodí, já vím, ale mám ho tady od začátku. Byl v písku, když jsme stavěli. Už jsem to tady několikrát předělávala, ale vždycky se objeví. Už ke mně tak nějak patří.“ Zasmála se.
Za chvíli nás přeháňka zahnala dovnitř, a tak jsme se usadily na verandě. Popíjely jsme kávu a já jsem si všimla plastové krabice, ve které byly kamínky.
„Co to máš?“ zeptala jsem se.
„To jsou kamínky – vzpomínky, podej to sem!“
Položila jsem krabici na stolek a sundala z ní víko.
První, co mě upoutalo, byl kámen, který vypadal jako sova.
„Ano, je jako sova,“ řekla Miluška.
„Dovezla mi ho Liba, když byla ve Skotsku. Prý ho uviděla v říčce, když se myla, a řekla si: ‚Moudrá sova‘ – jako Miluška. Vzala ho a dovezla mi ho, abych věděla, že si v té chvíli na mě vzpomněla. Bylo to milé.
„Vzpomínáš si na ni? Jezdívali s jejich souborem hodně po světě a nikdy mi nezapomněla dovézt kamínek. Tenhle černý je taky ze Skotska, z nějakého hradu. Nevím, jestli si tenkrát řekla, že jsem strašidlo,“ zasmála se.
Stal se z toho zvyk. Nejbližší přátelé mi začali vozit kamínky, abych věděla, že si na cestách na mě vzpomněli. Moc mě to těšilo. Nejprve jsem je měla v pracovně na poličce, ale jak jich začalo přibývat, dávala jsem je do skleněné dózy.
„Na tu si vzpomínám, měla jsi v ní i usušenou růži,“ řekla jsem.
„Taky vzpomínka,“ usmála se Miluška.
Na některých kamíncích mám napsáno, odkud jsou, jiné jsou tak zvláštní, že to není třeba.
Tyhle tři hnědé mi dovezl kamarád, který byl na misi v Perském zálivu, ve válce v roce 1990.
Tenhle váleček je z Kanady. Zbylo to po prospektorech, když dělali vrty a hledali zlato.
Dál jsem se probírala kamínky.
„Ale tohle není kamínek,“ povídám, „to je dřevo.“
Miluška se začala smát.
„Jo, to je od Vojty, taky jsi ho znala. Když byl v lázních v Třeboni, měl rašelinovou koupel a něco ho tlačilo do pozadí. Když to vyndal, byl to tenhle špalíček. Nevím, proč si na mě v té chvíli vzpomněl, ale dovezl mi ho.
Prý: ‚Každý ti vozí šutry, ale klacek, co ho tlačil do zadku, ti nedovezl nikdo!‘
Však víš, jaká s ním byla legrace!“
Na chvíli se odmlčela, koukala do zahrady a pak řekla:
„Je smutné, že nikdo z těch, o kterých jsme mluvily, už tady není.“
Po chvíli dodala: „Až já odejdu, řeknou mladí: ‚Co to tady měla máti za šutry, vysypte to někam.‘“
Obrátila se na mě:
„Mám na tebe prosbu. Až skončím, vysyp tu krabici do nějaké říčky, ať ty kamínky omývá voda a odnáší ty vzpomínky dál,“ pravila smutně.
Slíbila jsem jí to a řekla jí, že k nim přidám ten černý oblázek ze skalky jako vzpomínku na ni.
„To se mi bude moc líbit,“ řekla už zase s jiskřičkou v oku a svým věčným optimismem.
A já jsem si v duchu přála, abych ten slib ještě dlouho nemusela splnit.
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