Pozor na ranní proběhnutí!
„Víte, že nejsem žádný suchar, ale ve dvou věcech jsem konzervativní,“ začal vyprávět. Vždycky přednáším v saku a od studentů vyžaduji, aby na zkoušky chodili slušně oblečeni. Všchni to o mně ví.
Občas přednáším na spřátelených vysokých školách, ale ranní proběhnutí ani tam nevynechávám. Tohle se mi však jednou nevyplatilo. Představte si, co se mi stalo.
Přijel jsem do daného města, kde jsem měl zamluvený hotel. Ubytoval jsem se a šel na fakultu navštívit vedoucího pracoviště, kde jsem měl přednášet. Přivítala mě mladá, sympatická paní sekretářka s tím, že šéf se omlouvá, bude se mi věnovat zítra po přednášce, ale prosil by, abych tu nechal „flešku“, že se na to, co budu přednášet, podívá. To nebyl problém. Rozloučil jsem se a domluvili jsme se, že se tu před přednáškou stavím a paní sekretářka mě uvede.
Ještě večer jsem si na mapě vyhledal ranní běžeckou trasu, která vedla kolem řeky a potom polní cestou, zase zpět. Časově v pohodě. Druhý den ráno jsem vyběhl, počasí bylo skvělé. Trasa byla příjemná, vedla kousek pěšinou polem kukuřice. Vždy cestou přemýšlím o tom, čím bych svou prezentaci osvěžil a zpestřil. Náhle jsem ovšem zjistil, že běžím kukuřicí nějak dlouho, a dokonce jsem si uvědomil, že těmito místy jsem už běžel. Zastavil jsem se a okamžitě zapomněl na přednášku. Vzpomněl jsem si, že jsem četl, že studenti zdejší fakulty si vytvořili ve školním kukuřičném poli skvělý labyrint, a že jsem si ho včera na mapě všiml.
Ano, ocitl jsem se uprostřed bludiště a nedával jsem pozor, kudy jsem vběhl. Polil mě pot. Chtělo to se soustředit a snažit se najít cestu ven. Což se snadno řekne. Bloudil jsem asi dvacet minut, možná déle, byl jsem nervózní a trochu jsem panikařil. Nezadržitelně se totiž blížil čas mé přednášky.
Když jsem konečně našel východ, nebylo ani pomyšlení na to, že bych šel do hotelu, osprchoval se a převlékl. Běžel jsem přímo na fakultu, abych důvod, pro který jsem přijel, nezmeškal, protože by to byla ostuda. Na to, jak vypadám jsem jaksi nepomyslel.
Po zaklepání jsem vstoupil do šéfovy kanceláře a setkal se s překvapeným pohledem paní sekretářky. Stručně jsem jí vysvětlil situaci.
Zasmála se a řekla:
„No takhle před studenty nemůžete. V těch vašich elasťákách by studentky koukaly jen na jedno místo a myslely na všechno možné, jen ne na to, o čem mluvíte,“ a prohlédla si mne od pasu dolů. „ Jděte se vedle do koupelny aspoň trochu opláchnout. Něco vymyslím. „
Pak přinesla bílý laboratorní plášť. Šířka byla jakžtakž, s délkou to bylo horší. Rukávy krátké, tak jsme je ohrnuli. Zpod pláště ovšem od kolen dolů koukaly mé chlupaté nohy, obuté do běžeckých bot. Nejspíš pohled k popukání. Paní sekretářka mi podala flešku a řekla: „Jdeme na to !“
V posluchárně s úsměvem pravila:
„Vážení studenti! Dnes vám bude přednášet pan docent, který k nám přiběhl přímo ze své mateřské fakulty. Cestou potkal vaše bludiště, a tak se po jeho zdolání již nestihl převléknout. Svoji přednášku proto bude prezentovat v neformálním oblečení. Doufám, že mu to rádi odpustíte.“
Studenti se zasmáli a atmosféra byla příjemná. Zlatá paní sekretářka.
Přednesené téma je zaujalo a diskuze byla bohatá. Byl jsem spokojen a na chvíli zapomněl na svůj hendikep. Paní sekretářka byla tak laskavá, že mě odvezla na hotel, s tím, že se po obědě zastavím za šéfem.
Zašel jsem na oběd do menzy. Stál jsem za dvěma studentkami, které se dobře bavily.
Ta jedna dramaticky „líčila“ té druhé: „Dneska jsme měli „boží“ dopoledne. Chlap, co měl „přednes“, prý přednáší zásadně v saku. Byl chytrej, mluvil zajímavě, ale byl v běžeckým, na tom měl plášť, kterej mu byl malej. Ráno běhal a zabloudil v našem bludišti. „Smrděl potem“ až do třetí řady“, smála se. „Vypadal dobře, chtěla bych ho vidět bez toho pláště !“ „ Já vím, a ještě raději ve sprše, co!“, přidala se smíchem ta druhá, a odcházely.
Znělo to jako lichotka, ale od té doby, když mám přednášku v cizím městě, už raději ráno neběhám.
Miluše Hertlová
Pan samec
Občas se s přítelkyněmi sejdeme na kávu a probereme, co je nového. O legraci není nouze, a i když jsme postarší dámy, hovor o mužích není tabu.
Miluše Hertlová
Žak nebo žák – ach ta čeština
Měli jsme doma papouška, Roselu pestrou. Papouškovi jsme říkali Žak. Byl veselý, uměl pískat začátek Malé noční hudby a Já do lesa nepojedu, a když měl radost, motal obě melodie dohromady, což byla velká legrace.
Miluše Hertlová
Muž, se kterým žiji
Letěla jsem na služební cestu do Londýna. Žijeme v Brně, a protože Brno má letecké spojení s Londýnem, nebyl to žádný problém. Manžel sice brblal, ale nabídl se, že mne na letiště zaveze.
Miluše Hertlová
Copak to zase píšeš?
Dnes odpoledne se u nás stavil syn. Když mě viděl u počítače, zeptal se: „Copak to zase píšeš?“„Ale začíná škola, tak myslím na prvňáčky a vzpomínám, jak jsi začal chodit do první třídy,“ řekla jsem mu.
Miluše Hertlová
Co tady dělá ten cizí pes ?
Když manžel podědil domek po babičce, museli jsme řešit spoustu problémů. Mezi nimi byla i obnova zahrady. Chtěli jsme nové ovocné stromy, a tak jsem vymyslela stěnu ze zákrsků, podél plotu.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát
Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz...
Bojkotujte Knihobot, je to lichva, zuří Špitálníková. Ceny tvoří AI, hájí se e-shop
Koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková na svém Instagramu vyzvala k bojkotu internetového...
Senát schvaluje Bartoně a Smolku do Ústavního soudu, ODS i ANO je podpoří
Přímý přenos Senát rozhodne o nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Přijde je osobně do...
VIDEO: Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se
Největší přehlídka digitální a kreativní kultury v tuzemsku, Signal Festival, rozsvítí počínaje...
Mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol nejezdí metro A, do tunelu vběhl pes
Mezi stanicemi Dejvická - Nemocnice Motol nejezdí metro linky A. Dopravní podnik hlavního města...
VIDEO: Rusové se pochlubili náletem na konvoj OSN. Legitimní cíl, tvrdí
Zatímco OSN mluví o válečném zločinu, pro ruskou armádu bílé kamiony v Chersonské oblasti...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 24
- Celková karma 17,36
- Průměrná čtenost 587x