Polštářek - bulínek
Když jsem při pobytu u manželovy babičky byla požádána, abych podala klíček, zeptala jsem se, k čemu nebo od čeho, netuše, že tak se u nich říká otvíráku na lahve.
U nás doma se zase malému polštářku říkalo „bulínek“, protože se do něho občas plakalo, bulilo. Mému budoucímu manželovi se to líbilo, a aby si to zapamatoval, nepoužil pravý důvod – tedy „bulit“, ale řekl si, že si to snáze zapamatuje jako „bulínek lulínek“. No co, každý používáme jiné pomůcky. Pak jsme to na dlouho zamluvili.
Jednou v létě jsme vyjeli celá rodina na chatu, a tentokrát jela s námi i moje tetička, maminčina sestra. Drobná štíhlá dáma, obdařená dobře vyvinutým poprsím, která nezkazila žádnou legraci, a byli jsme s ní rádi.
Odpoledne jsme se rozložili na trávník – moje nemocná maminka na pevné lehátko, tetička jako host na rozkládací látkové lehátko, které už mělo nejlepší léta za sebou, a my ostatní na deky.
Můj „skoromuž“ se nabídl, že podá polštářky, a aby dokázal, jak dobře zapadl do rodiny, pravil: „Kdo chce, abych mu donesl...,“ zarazil se, hledaje ten správný rodinný výraz, pak se rozzářil a dokončil to: „Kdo chce, abych mu donesl buráček?“
Všichni jsme se začali smát, když nám došlo, co nám vlastně nabízí. Nejvíc se smála tetička, a jak se vleže na břiše o lehátko opřela, ozval se divný zvuk – látka se napříč roztrhla v kritickém místě – a tetiččina prsa náhle vklouzla do vzniklé škvíry a uvízla pod lehátkem.
No, byl to pohled pro bohy. Podprsenka zůstala nahoře a my jsme se smáli, až nám tekly slzy. Tetička samozřejmě taky, což celou situaci komplikovalo. V okamžiku, kdy se zapřela o lehátko, aby se zvedla, se plátno napjalo, škvíra se zmenšila a pokus o osvobození skončil nezdarem. Vyvstala ovšem otázka, co dál. Chtělo by to jaksi ňadra zespodu podepřít a prostrčit nahoru, ale kdo to má udělat?
Nemocná maminka nemohla, já jsem se chechtala a nechtěla jsem s tím mít nic společného, můj partner by možná rád, ale netroufl si. Můj tatínek rezolutně prohlásil: „Po mně to nechtěj, víš, co by to se mnou udělalo.“
A tak jsme se dál smáli a přemýšleli, jak z té šlamastiky ven. Nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme lehátko i s tetičkou převrátili a „vysypali“ ji na zem. Ještě dlouho jsme se tím pak bavili a dávali historku k dobru.
A můj budoucí muž si už od té doby pamatoval, že malý polštářek je zkrátka „bulínek“.
Miluše Hertlová
Milý tatínku !
Můj tatínek by se v těchto dnech dožil sta let. Leč nepatřil k těm vyvoleným. V našich srdcích a v naší paměti žije dál, protože to byl mimořádný člověk a chlap, se vším, co k tomu patří. Chtěla bych mu vzdát alespoň malý hold.
Miluše Hertlová
Nečekaná překvapení léta
Léto je skvělé. Je teplo, dá se jít k vodě, sladké nebo slané. Můžete trávit čas v lese, na horách, na řece, zkrátka, jak je libo. Jsou dovolené. Dozrává ovoce, rostou houby, čas hojnosti.
Miluše Hertlová
Patálie se sopkou
Vyprávění mého syna o roce 2010. Byl jsem se dvěma kolegy v Barceloně na odborné konferenci. Naše mise byla úspěšná a v dobrém rozmaru jsme se chystali odletět domů, aniž jsme tušili, že se náš návrat změní v dobrodružství.
Miluše Hertlová
Jak jsem hájit čest naší fenky.
Můj kamarád bydlí v domku na předměstí. Má krásného, statného vlčáka, tedy vlastně slečnu, Arletu. S manželkou jí podstrojují a dělají „ co jí na očích vidí“.
Miluše Hertlová
Na třešních s krávou
Kousek od naší chaty, za lesíkem, jsou louky, a v jedné z nich malá třešňová alej. Její majitel je velkorysý. Třešně nesklízí, a tak je nabízí chatařům na samosběr.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna
S překvapivou výpovědí dnes předstoupil před Krajský soud v Ústí nad Labem muž obžalovaný z loňské...
Tady se sejdou Trump s Putinem. Odlehlá základna byla klíčová ve studené válce
Páteční schůzka mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem na Aljašce se odehraje na základně...
Startuje několikadenní vlna veder, může být až 37 stupňů
Startuje několikadenní vlna veder, kdy teploty výrazně překročí tropickou třicítku. Nejteplejším...
V Rajnochovicích lehla popelem pila, ozval se i výbuch. Škoda jde do milionů
K masivnímu požáru historické pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku vyrazili krátce po půlnoci...
- Počet článků 19
- Celková karma 17,15
- Průměrná čtenost 489x