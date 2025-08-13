Polštářek - bulínek

V každé rodině jsou zaběhnutá rčení a slova, která se používají léta. Pro příslušníky rodiny jsou samozřejmá, a pro její nové členy komplikací. Někdy se zdají nepochopitelná, často jsou spojená s nějakou příhodou.

Když jsem při pobytu u manželovy babičky byla požádána, abych podala klíček, zeptala jsem se, k čemu nebo od čeho, netuše, že tak se u nich říká otvíráku na lahve.

U nás doma se zase malému polštářku říkalo „bulínek“, protože se do něho občas plakalo, bulilo. Mému budoucímu manželovi se to líbilo, a aby si to zapamatoval, nepoužil pravý důvod – tedy „bulit“, ale řekl si, že si to snáze zapamatuje jako „bulínek lulínek“. No co, každý používáme jiné pomůcky. Pak jsme to na dlouho zamluvili.

Jednou v létě jsme vyjeli celá rodina na chatu, a tentokrát jela s námi i moje tetička, maminčina sestra. Drobná štíhlá dáma, obdařená dobře vyvinutým poprsím, která nezkazila žádnou legraci, a byli jsme s ní rádi.

Odpoledne jsme se rozložili na trávník – moje nemocná maminka na pevné lehátko, tetička jako host na rozkládací látkové lehátko, které už mělo nejlepší léta za sebou, a my ostatní na deky.

Můj „skoromuž“ se nabídl, že podá polštářky, a aby dokázal, jak dobře zapadl do rodiny, pravil: „Kdo chce, abych mu donesl...,“ zarazil se, hledaje ten správný rodinný výraz, pak se rozzářil a dokončil to: „Kdo chce, abych mu donesl buráček?“

Všichni jsme se začali smát, když nám došlo, co nám vlastně nabízí. Nejvíc se smála tetička, a jak se vleže na břiše o lehátko opřela, ozval se divný zvuk – látka se napříč roztrhla v kritickém místě – a tetiččina prsa náhle vklouzla do vzniklé škvíry a uvízla pod lehátkem.

No, byl to pohled pro bohy. Podprsenka zůstala nahoře a my jsme se smáli, až nám tekly slzy. Tetička samozřejmě taky, což celou situaci komplikovalo. V okamžiku, kdy se zapřela o lehátko, aby se zvedla, se plátno napjalo, škvíra se zmenšila a pokus o osvobození skončil nezdarem. Vyvstala ovšem otázka, co dál. Chtělo by to jaksi ňadra zespodu podepřít a prostrčit nahoru, ale kdo to má udělat?

Nemocná maminka nemohla, já jsem se chechtala a nechtěla jsem s tím mít nic společného, můj partner by možná rád, ale netroufl si. Můj tatínek rezolutně prohlásil: „Po mně to nechtěj, víš, co by to se mnou udělalo.“

A tak jsme se dál smáli a přemýšleli, jak z té šlamastiky ven. Nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme lehátko i s tetičkou převrátili a „vysypali“ ji na zem. Ještě dlouho jsme se tím pak bavili a dávali historku k dobru.

A můj budoucí muž si už od té doby pamatoval, že malý polštářek je zkrátka „bulínek“.

Autor: Miluše Hertlová | středa 13.8.2025 9:51

Miluše Hertlová

Miluše Hertlová

  • Počet článků 19
  • Celková karma 17,15
  • Průměrná čtenost 489x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

