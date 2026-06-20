Polibek hvězdy – z hromádky vzpomínek
Posbírala jsem to co skončilo na zemi, protože polička se starými dokumenty byla už jaksi „plná“. Mezi nimi i nějaká obálka. Byly v ní fotky.
Faktury, nefaktury – sedla jsem si do křesla, vytáhla fotky a začala vzpomínat. Byly z promoce a pak dvě hodně vzácné, tedy pro mě vzácné. Bylo to tak.
Po promoci na lékařské fakultě jsem nastoupila do nemocnice u sv. Anny na chirurgické pracoviště. Měla jsem velké štěstí, protože v té době, na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let, zde pracovali chirurgové velkých schopností a později velkých jmen, kteří budovali českou kardiochirurgii, založenou v Brně profesorem Navrátilem. A já jsem mohla být při tom.
Svět v té době obdivoval profesora Christiaana Barnarda z Jihoafrické republiky, který provedl v roce 1967 první úspěšnou transplantaci srdce. Přednášel po celém světě o své práci a v roce 1969 zavítal do Brna. Cestou na symposium na brněnské lékařské fakultě se zastavil na kardiochirurgii. Bylo to pro naše pracoviště velké uznání a samozřejmě historický okamžik. Všechno návštěvou žilo. V té době byly takové události zprostředkovány tiskem, a tak se u nás objevili novináři z Mladé fronty a ČTK s fotografem.
Připravovalo se přivítání a někoho napadlo, že by slavného muže mohla uvítat nějaká lékařka. No ale kde ji vzít, když chirurgie byly plné schopných mužů, ale jen výjimečně byly zastoupeny ženy. Někoho napadlo: „Však je tady ta mladá.“ A tak mi do ruky dali perníkové srdce a řekli mi, co mám „pronést“. Byla jsem překvapená a trochu rozklepaná a stále jsem si opakovala tu větičku: „Welcome to Brno atd...“, abych to nezvorala.
Pak přišla ta chvíle. Celá suita mužů se blížila, mezi nimi vysoký, skvělý, charizmatický Barnard s jiskřivýma hnědýma očima a neskutečně krásným úsměvem.
Podala jsem mu perníkové srdce, odříkala svou repliku a on, rozesmátý, pravil, samozřejmě anglicky: „Srdce mi dáváte, a polibek ne?“ Sklonil se ke mně a políbil mě.
Tohle nikdo nečekal, ani fotograf ne, polibek „prošvihl“, a všichni kolem se smáli. A tak vznikly fotografie, na nichž se sklání profesor Barnard nad „vykulenou“ doktorečkou a všichni kolem se usmívají.
Ano, právě tyhle fotky jsem našla. Pro nikoho samozřejmě nemají význam, jen pro mě, protože vím, co předcházelo...
Tohle všechno odvál čas, který je neúprosný. Ale odměřuje všem stejně. Všechny ty vzpomínky jsou jen hromádkou listí a smetí života, které překrývají nové události. Sem tam je zvedne vítr, abychom je uviděli, a pak se zase na dlouho nebo navždy někde usadí.
Dala jsem fotky do obálky a zasunula je zpátky do poličky, spolu se složkou s fakturami, protože jsme mezitím řešili už zcela jiný problém a faktury jsme nepotřebovali.
Ano, tohle je prostě běh života.
Miluše Hertlová
Cestujte tramvají, není to nuda.
Jednou v podvečer šel můj muž s kamarády „na jedno“. Kamil, který je jinak velký vtipálek, byl jakýsi rozladěný a povídá: „Pánové, já jsem dneska zažil pěkný trapas.“
Miluše Hertlová
Z chlapa malým chlapečkem
Nedávno jsme zase měly náš „babinec“ a probíraly jsme partnerské vztahy, mužský šovinismus i to, jak se z chlapa může stát „chlapeček“.
Miluše Hertlová
Tak tohle už bych nechtěl nikdy zažít !
„Tak tohle už bych nechtěl nikdy zažít znovu,“ prohlásil náš kamarád, který pracuje většinou v terénu při úpravách a obnově různých přírodních lokalit v rámci krajinotvorby.
Miluše Hertlová
Pohřeb s úsměvem
Manželova babička byla mimořádná žena. Pracovitá, veselá, nezkazila žádnou legraci. Do vysokého věku byla aktivní. Bydlela v malém domku, měla pár slepiček a byla zcela soběstačná.
Miluše Hertlová
Neobvyklá konverzace
Každý z nás se občas dostane do situace, kdy je třeba zahájit konverzaci. Ve vlaku, v čekárně na cokoli, v restauraci. Prostě když nemáte na výběr, chcete být zdvořilí a reagovat na hovor vašeho protějšku.
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