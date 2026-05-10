Pohřeb s úsměvem

Manželova babička byla mimořádná žena. Pracovitá, veselá, nezkazila žádnou legraci. Do vysokého věku byla aktivní. Bydlela v malém domku, měla pár slepiček a byla zcela soběstačná.

Zdála se spokojená, ale samotné jí bylo stejně asi smutno, i když nás viděla každý týden. Za námi do města ale nechtěla.

Když jí můj muž jednou kolem její devadesátky říkal:
„Závidím ti ty tvoje roky,“ odpověděla mu: „Chlapče, nemáš co. Už je po tom životě prd.“

Pravidelně každou neděli chodila pěšky do kostela do sousední, 2 km vzdálené vesnice. Nebyla až tak zbožná, brala to jako společenskou událost. Sešla se se sousedkami, popovídaly si, zazpívaly. Však vy starší víte, jak to na vesnici chodívalo.

Když babička v 95 letech zemřela, už je to dávno, byl uspořádán klasický venkovský pohřeb. S průvodem z domu do kostela a na hřbitov v sousední vesnici. Rakev vezl pohřební vůz – Škoda 1203. Před ním kráčeli muzikanti a za rakví pohřební průvod, v čele s rodinou. Všichni v černém, muži na hlavách klobouky, starší ženy v šátcích.

Pohřební hosté se scházeli v babiččině domku, bylo napečeno něco sladkého, aby bylo co mlsat, než se všichni sejdou. Když se zdálo, že jsme všichni, ozval se už poněkud sklerotický strýc Karel: „Ještě tady není ten… Martin.“
„Jaký Martin?“ ozvala se teta Boža, „žádnýho Martina v rodině nemáme.“ Tchyně začala kontrolovat přítomné hosty, ale zdálo se, že z rodiny nikdo nechybí.
Jenže Karel znovu spustil: „Ale chybí ten…, ten Martin.“
„Už toho, dědku, nech,“ okřikla ho teta, ale strýc najednou vyhrkl: „No, ten Martin, ten Martin muž, Ladík.“
Všichni jsme se zasmáli, když jsme to pochopili. Karlovi chyběl manžel sestřenice Marty, Laďa, který nemohl přijet. Byli jsme tedy všichni a pohřební průvod mohl vyrazit.

Babička měla pohřeb v květnu, ten rok bylo mimořádné teplo. Průvod šel pomalu, auto jelo krokem, muzika hrála smuteční pochody.
Smuteční hosté si povídali, členové rodiny, kteří se dlouho neviděli, probírali rodinné události. Měli jsme dost času dojít na obřad do kostela včas.

Pak se to nějak zvrtlo. Škodovka začala trochu „smrdět“, pak „škytat“, až doškytala.
Pomalá jízda při teplotě 25 stupňů nebyla pro auto jistě to pravé. Ke kostelu bylo ještě daleko, více než kilometr.
Řidič zvedl kapotu, kolem něj se shromáždili ti, kteří tomu „rozuměli“. Všichni věděli, v čem je problém, a radili, co dělat. Vypadalo to na delší dobu.

Po chvíli postávání na silnici si starší posedali na mez, kde byl alespoň trochu stín od stromů. Pánové sundali klobouky a utírali si čela, dámy odložily šátky. Najednou, kde se vzala, tu se vzala, „pleskačka“ slivovice, a vypadalo to, že má i sestřičku. Hudební nástroje si hověly v příkopu. Nálada jaksi přestala být smuteční.
Dívala jsem se na tu scénu a náhle jsem měla pocit, že slyším babičku, jak se tam nahoře směje, a že to celé nastrojila schválně, aby se na její „funus“ hned tak nezapomnělo.

Nervózní pan farář vyslal ministranta zjistit, co se děje, protože na nás už dlouho čekal.
Mezitím řidič a „radilové“ problém pohřebního vozu nějak vyřešili a průvod se pohnul vpřed. Tempo se poněkud zrychlilo. Ne, že by muzikanti spustili řízné pochody, ale hráli tak nějak rychleji.

Obřad v kostele pak již proběhl zcela podle regulí, a také ten kousek z kostela na hřbitov se obešel bez komplikací.

Babička však nakonec poslala svému vnukovi „znamení“ a poslední pozdrav.
Při vstupu na hřbitov upadl z rakve křížek, mému manželovi přímo k nohám.
Závěrečná „drobná“ komplikace. Ten den už vážně poslední.

Na ten pohřeb se pak opravdu často s úsměvem vzpomínalo.

Autor: Miluše Hertlová | neděle 10.5.2026 8:31 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Miluše Hertlová

  • Počet článků 46
  • Celková karma 16,98
  • Průměrná čtenost 514x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

