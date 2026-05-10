Pohřeb s úsměvem
Zdála se spokojená, ale samotné jí bylo stejně asi smutno, i když nás viděla každý týden. Za námi do města ale nechtěla.
Když jí můj muž jednou kolem její devadesátky říkal:
„Závidím ti ty tvoje roky,“ odpověděla mu: „Chlapče, nemáš co. Už je po tom životě prd.“
Pravidelně každou neděli chodila pěšky do kostela do sousední, 2 km vzdálené vesnice. Nebyla až tak zbožná, brala to jako společenskou událost. Sešla se se sousedkami, popovídaly si, zazpívaly. Však vy starší víte, jak to na vesnici chodívalo.
Když babička v 95 letech zemřela, už je to dávno, byl uspořádán klasický venkovský pohřeb. S průvodem z domu do kostela a na hřbitov v sousední vesnici. Rakev vezl pohřební vůz – Škoda 1203. Před ním kráčeli muzikanti a za rakví pohřební průvod, v čele s rodinou. Všichni v černém, muži na hlavách klobouky, starší ženy v šátcích.
Pohřební hosté se scházeli v babiččině domku, bylo napečeno něco sladkého, aby bylo co mlsat, než se všichni sejdou. Když se zdálo, že jsme všichni, ozval se už poněkud sklerotický strýc Karel: „Ještě tady není ten… Martin.“
„Jaký Martin?“ ozvala se teta Boža, „žádnýho Martina v rodině nemáme.“ Tchyně začala kontrolovat přítomné hosty, ale zdálo se, že z rodiny nikdo nechybí.
Jenže Karel znovu spustil: „Ale chybí ten…, ten Martin.“
„Už toho, dědku, nech,“ okřikla ho teta, ale strýc najednou vyhrkl: „No, ten Martin, ten Martin muž, Ladík.“
Všichni jsme se zasmáli, když jsme to pochopili. Karlovi chyběl manžel sestřenice Marty, Laďa, který nemohl přijet. Byli jsme tedy všichni a pohřební průvod mohl vyrazit.
Babička měla pohřeb v květnu, ten rok bylo mimořádné teplo. Průvod šel pomalu, auto jelo krokem, muzika hrála smuteční pochody.
Smuteční hosté si povídali, členové rodiny, kteří se dlouho neviděli, probírali rodinné události. Měli jsme dost času dojít na obřad do kostela včas.
Pak se to nějak zvrtlo. Škodovka začala trochu „smrdět“, pak „škytat“, až doškytala.
Pomalá jízda při teplotě 25 stupňů nebyla pro auto jistě to pravé. Ke kostelu bylo ještě daleko, více než kilometr.
Řidič zvedl kapotu, kolem něj se shromáždili ti, kteří tomu „rozuměli“. Všichni věděli, v čem je problém, a radili, co dělat. Vypadalo to na delší dobu.
Po chvíli postávání na silnici si starší posedali na mez, kde byl alespoň trochu stín od stromů. Pánové sundali klobouky a utírali si čela, dámy odložily šátky. Najednou, kde se vzala, tu se vzala, „pleskačka“ slivovice, a vypadalo to, že má i sestřičku. Hudební nástroje si hověly v příkopu. Nálada jaksi přestala být smuteční.
Dívala jsem se na tu scénu a náhle jsem měla pocit, že slyším babičku, jak se tam nahoře směje, a že to celé nastrojila schválně, aby se na její „funus“ hned tak nezapomnělo.
Nervózní pan farář vyslal ministranta zjistit, co se děje, protože na nás už dlouho čekal.
Mezitím řidič a „radilové“ problém pohřebního vozu nějak vyřešili a průvod se pohnul vpřed. Tempo se poněkud zrychlilo. Ne, že by muzikanti spustili řízné pochody, ale hráli tak nějak rychleji.
Obřad v kostele pak již proběhl zcela podle regulí, a také ten kousek z kostela na hřbitov se obešel bez komplikací.
Babička však nakonec poslala svému vnukovi „znamení“ a poslední pozdrav.
Při vstupu na hřbitov upadl z rakve křížek, mému manželovi přímo k nohám.
Závěrečná „drobná“ komplikace. Ten den už vážně poslední.
Na ten pohřeb se pak opravdu často s úsměvem vzpomínalo.
Miluše Hertlová
Neobvyklá konverzace
Každý z nás se občas dostane do situace, kdy je třeba zahájit konverzaci. Ve vlaku, v čekárně na cokoli, v restauraci. Prostě když nemáte na výběr, chcete být zdvořilí a reagovat na hovor vašeho protějšku.
Miluše Hertlová
Jarní chvilkové smutnění nad ztraceným mládím
V trávníku svítily první petrklíče a fialky a vítr hnal mraky do dálky... V tom zubatém jarním sluníčku jsem si sedla na lavičku a nevím proč, náhle jsem měla v oku slzičku.
Miluše Hertlová
Veselé Velikonoce paní Broučková
Nosím relativně silné brýle na čteni. Je jasné, že z toho vzniká řada problémů. Když potřebuji něco drobného přečíst, vezmu si je, text přečtu, brýle odložím a v zápalu další práce samozřejmě zapomenu kde.
Miluše Hertlová
Mlč a drž!
Kdo cestuje pravidelně tramvají, ví, že v ní může zažít ledacos. Situace veselé i nepříjemné. Recesistu, který vytáhne z tašky zvon na čištění WC, „přicucne“ ho ke stropu a použije jako držadlo, partu mladých s bílými myškami.
Miluše Hertlová
Když pomáhá Pat a Mat
Kdo dostal nový byt ví, že o různá „překvapení“ v něm není nouze. U nás z nápadných věcí byla odlišná barva dveří do šatny.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky
Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus...
Obraz jako slovo. Nechci se pohybovat tam, kde už v umění někdo byl, říká Velíšek
Jednatřicátým laureátem Ceny Vladimíra Boudníka, nejvýznamnější ceny za grafiku v Česku, se stal...
Jablonečané si mohou vysadit jabloně. Připomenou povýšení na město
Za symbolických 160 korun nabídne Jablonec nad Nisou obyvatelům staré české odrůdy jabloní. O...
Akcelerační zóny revoluci nepřinesou, obce na Svitavsku si chtějí výstavbu usměrnit samy
Starostové na Svitavsku kritizují nedávno představené akcelerační zóny pro urychlenou výstavbu...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 46
- Celková karma 16,98
- Průměrná čtenost 514x