Podali by dnes na babičku trestní oznámení ??
Byli jsme parta dětí školního věku a k rošťačinám jsme neměli daleko. Naším rajonem byl brněnský Špilberk, protože jsme všichni bydleli v okolí. Špilberk tehdy nebyl udržovaný jako teď, a tak jsme lezli po stromech a schovávali se pod keři, kde jsme měli „bunkry“. Do školy jsme chodili na „Mendlák“, tedy Mendlovo náměstí.
V naší partě nás bylo šest: můj starší brácha Franta, sestra Věrka a spolužáci Honza, Jarka a druhá Věrka. My holky jsme si tajně chodily hrát do Starobrněnského kláštera na princezny, dávaly jsme si na hlavu dečky z oltáře a tančily jako víly — a kupodivu se nic hrozného nestalo. Zřejmě to „svatým“ nevadilo. Honza nás občas káral, protože chodil ministrovat, ale většinou se přidal. Když bylo hezky, byli jsme venku. Rodiče byli v práci, a tak jsme odpoledne chodívali k babičce.
Jednou jsme ve škole skončili dřív, a tak jsme nešli ani domů; tašky jsme vzali s sebou a hurá na „Špilas“. Už nevím, na co jsme si přesně hráli, snad na nějaké piráty na lodi, houpali jsme se na větvích, jako že je na moři velký vítr, když tu se najednou naše Věrka nějak naklonila, ozval se trhavý zvuk a ona padala ze stromu dolů. Jenže zůstala viset na ulomené větvi za roztrženou sukni, poměrně vysoko nad zemí. Lem sukně byl pevný, dvakrát zahnutý, aby se dal povolit, jak bude Věrka růst, a tak se dál neroztrhl. Věrka visela na větvi s roztaženýma rukama jako pták a my jsme se chechtali. Jenže co s ní.
Až jsme se trochu uklidnili, začali jsme vymýšlet, jak ji dostat dolů. Hledali jsme nejbližší lavičku, abychom na ni dosáhli. Společnými silami jsme ji přitáhli, ale bylo to málo. Tak jsme Věrce řekli, ať se pokusí svěsit nohy. Věrka se přidržela větve, zkusila to a my jsme ji zachytili. Tak, první kolo jsme měli, ale co dál. Snažili jsme se ji nadzvednout, abychom ji vyvlékli, ale nějak nám vyklouzla a houpala se na větvi dál a my jsme se zase chechtali jako zběsilí. Sukně byla z kvalitní látky a držela. Po několika podobných nezdařených pokusech se nám ji přece jen podařilo z pahýlu větve vyvléknout a všichni jsme skončili na zemi. Trochu jsme se potloukli, ale „vyhráli jsme“. Ani jsme netušili, kolik času jsme tím „bojem“ strávili, a vydali se domů. Tedy my tři jsme šli raději k babičce. Protože roztržená sukně nebyla jen tak, a taky jsme byli špinaví „jak zákon káže“.
No, schytali jsme to pěkně. Umýt, převlíct. Každý rákoskou přes zadek a pak klečet do kouta, než nám babička nachystala oběd. Převlečeni do tepláků jsme u ní strávili celé odpoledne. Po napsání úkolů musel Franta umývat nádobí, což dělal strašně nerad, a my s Věrkou jsme byly vyslány do sklepa přebrat a odklíčkovat brambory na zítřejší oběd… brrrr.
Babička byla moc šikovná. Našla kousek látky, která se k sukni hodila, našila ji jako dva pruhy od shora dolů jako ozdobu na obě strany, a tak byla pohroma zaaranžována a vyspravena. Doma už jsme dostali jen vynadáno, protože tresty už byly vykonány. Nějaký čas jsme potom sekali dobrotu a po stromech nelezli. Babičku jsme nepřestali mít rádi, bylo jasné, že trest jsme zasloužili. A taky to nebylo poprvé.
Jen nevím, jestli by v dnešní době nebylo na babičku podáno trestní oznámení za týrání dětí. A jak by nás vlastně dnes rodiče nebo babička potrestali? Domluvou? „Kecy“, jakoby hrách na stěnu házel, jedním uchem tam a druhým ven. Zákaz televize? Mám přece mobil. Zákaz mobilu? Mají ho kamarádi.
Jak vlastně dnes trestáte děti? Nebo je netrestáte a necháte je, ať si dělají, co chtějí? A vadí dětem vůbec současné tresty? Myslím těm starším.
Nevím. Nemám ani malé děti, ani vnoučata. A sousedé děti občas okřiknou, jen tak, aby se neřeklo. Ne, vůbec nejsem zastáncem fyzických trestů. Ale jedna rána na zadek může zapůsobit víc, než řeči rozzlobeného táty, který u toho nadávání vypadá někdy spíš směšně.
Nevím, co přijetí nového zákona o trestání dětí přinese. Snad je bude chránit před nadměrným násilím. Ale mám tak nějak pocit, že nám jejich výchova utíká mezi prsty, a že se nám to brzy vymstí. Děti nejen že se bijí a dokonce „zabíjí“ mezi sebou, ale bojím se, že začnou trestat nás, za to, že si dovolíme je kárat.
Miluše Hertlová
