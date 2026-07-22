Plevel za tři sta
Takové „kupte rychle, poslední kousky na skladě“ mě nechává v klidu.
Říkám si: „Tak to rychle hleďte prodat. Známe to! Určitě hned vyrukujete s něčím dalším, čeho se budete potřebovat zbavit. A zase to budou poslední kousky na skladě.“
Také si kontroluji, co je to za e-shop, a většinou nakupuji jen v renomovaných obchodech.
Kamarádům, co se nechali napálit, se divím.
I když také jsem před časem manželovi koupila nějaké skvělé „udělátko“ do zahrady a za měsíc přišel „měkký“ balíček, který již pohmatem značil, že uvnitř jsou podprsenky. Takže jsme jej s díky vrátili.
Jediné, na čem „ujíždím“, jsou kytky. Prohlížím katalogy, objednávám, sázím a pak s hrůzou shledávám, že na krásných rostlinkách si pochutnali slimáci a já nemám nic. Rodina mi hubuje jen za to, že si přidávám práci, ale jinak tuto mou slabost toleruje.
A teď se dostávám ke své hlouposti.
Na Facebooku se opakovaně objevila nabídka semen krásných bohyšek. Neuvěřitelných barevných variant. Odolávala jsem dlouho. Ale mám na takovém stinném místě pod jalovcem červené dlužichy, ke kterým by se bohyška hodila. A tak jsem podlehla a objednala.
Nabídka pravila: 100 semen, klíčí do 7 dnů. Pokud ne, možno vrátit. To mě mohlo zarazit. Jak chcete vrátit zasazená semena, že?
Semena na obrázku byla velikosti slunečnice, vypadalo to slibně. Cena 300 Kč.
Inu, objednala jsem a nastudovala, jak se pěstuje bohyška ze semena. Dle AI je to poněkud složitější, doporučuje se semena uložit na 14 dní do lednice, tzv. stratifikovat. Což v reklamě neuváděli. Podrobnostmi vás nebudu zatěžovat.
Za měsíc přišel balíček. V něm malý sáček a v něm semínka. Malá, černá, podlouhlá a na rozdíl od reklamy velikosti máku. To mě poněkud překvapilo. Množství nešlo spočítat, ale 100 jich jistě bylo. Polovinu jsem tedy dala do ledničky stratifikovat, polovinu vysela ihned.
Shrnu to. Ze stovky semínek, o která jsem vzorně pečovala, vzešla jedna rostlina divného tvaru a barvy. Do bohyšky měla daleko. Typovala jsem, že jsem si za tři sta korun nejspíš koupila semena kdovíjakého plevele. Asi stará, protože víc jich nevyklíčilo. No, uvidíme, řekla jsem si a dala jsem té hrdince šanci.
Rostlinka se začala mít čile k světu a připomínala mi lehce fialovou hluchavku. Byla aromatická. Jakmile trochu povyrostla, dala jsem ji do zahrady. Po několika dnech jsem ji našla zválenou kousek od místa, kde jsem ji v květináči zanechala.
Ano, byla to šanta kočičí, ve které se kočky rády válejí. Za 300 Kč a moji intenzivní péči si ji užil sousedův kocour, který jí má jinak v koutě zahrady habaděj.
Možná někomu opravdu přišla semena bohyšky, ráda bych tomu věřila. Nicméně, jak vidíte, šmejdi prodávají všechno a najdete je všude.
A důvěřivci jako já se vždycky najdou.
Proto se šizuňkům daří.
Miluše Hertlová
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