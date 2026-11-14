Pleťová maska jako z reklamy
Všichni to znáte. My ženy se stáří děsíme, hlavně pod vlivem médií a sociálních sítí. Manžel si takových věcí nevšímá a jiným chlapům je to jedno. Buď se jim líbíte, nebo ne.
Jenže na pracovišti se objevily mladší kolegyně, které řešily především vzhled, teprve potom, co mají v hlavě. Probíraly péči o vlasy, o pleť, samozřejmě postavu, a přitom si jejich vytrhaného obočí či nového odstínu rtěnky vlastně nikdo ani nevšiml.
Nebyla bych ovšem správná ženská, abych na tento „tlak“ nereagovala. Začala jsem o tom mluvit před manželem, ptát se, jestli mu na mě nevadí to či ono. Asi mu to šlo pěkně na nervy. Ale trpělivě mě ujišťoval, že mě má rád takovou, jaká jsem.
Při nějaké příležitosti, už nevím přesně jaké, mi pro mé uklidnění a „potěšení“ zakoupil soupravu kosmetiky s mateří kašičkou. Denní a noční krém a pleťovou masku. Zahřálo mě u srdíčka, že na mě myslel.
Za několik dní jsme se chystali do divadla, dítě jsme dali k babičce, a tak byl klid, abych si udělala pleťovou masku a vylepšila se před společenskou událostí.
Přesně podle návodu jsem se lehce omyla, aplikovala masku na obličej a dekolt. Uložila jsem se na gauč a pustila si muziku, abych si užila 20 minut pohody.
Po chvíli jsem poznala, že maska na mou pleť začíná působit. Cítila jsem teplo a jakési napětí.
Jak říkali v reklamě: „Pokožka se vypíná a vyhlazuje.“ Představovala jsem si, jak budu působit mladistvě a moje pleť bude „broskvová“ a svěží.
Teplo se postupně zvyšovalo na pocit horka a napětí se stupňovalo. Když jsem otevřela oči, abych zkontrolovala čas, zjistila jsem, že mi to nějak nejde. Přitom jsem masku na víčka neaplikovala. To už se můj klid změnil v mírný poplach a posléze v paniku. Rychle jsem vstala a běžela do koupelny.
Ze zrcadla na mě hleděla odulá tvář natřená maskou, s oteklými víčky a škvírami místo očí. Rychle jsem masku smyla vlažnou vodou a s hrůzou jsem zjistila, že jsem rudá a oteklá všude, kde jsem ji aplikovala.
Díky alergické reakci jsem vypadala opravdu, jak říkala reklama: „Pleť jsem měla červenou jako broskvička, napjatou díky otoku a skutečně bez vrásek.“ Pravda spíše než jako broskvička, jsem vypadala jako nafouklý balónek, ani nemuseli malovat „ksichtík“.
Manžel na mě hleděl, neschopen slova. Možná se v duchu obával, že mi to zůstane.
Ano, byla to alergická reakce. Bezesporu na včelí mateří kašičku.
Plná strachu jsem vyhledala v domácí lékárničce léky na alergii a čekala, zda se lokální reakce nezmění na celkovou. Nezměnila. Naštěstí.
Do divadla jsme nešli. Otok postupně ustoupil a kůže zbledla. Krémy dostala moje maminka.
A do seznamu mých alergií přibyla včelí mateří kašička.
Od té doby se pleťovým maskám raději vyhýbám.
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