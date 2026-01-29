Pes na řetězu
Řeknu vám, to bude zase poničených zeleninových a květinových záhonů. A slepice, které bude pes prohánět, možná přestanou nést. A těch kočko-psích soubojů, když budou psi na volno.
Kdo má psa v činžáku, je bez problému, ale co na venkově ? I když, dnes jsou kolem domků převážně trávníky, dlažba a vysoké ploty. Takže nějaké škody nehrozí. A dobře vychovaní psi přece chodí zásadně jen po cestičkách.
Taky jsme takového měli. Žil venku a chodil po cestičkách, tedy většinou. Byl to bezva parťák, měli jsme ho třináct let, milovali jsme ho a jeho ztrátu jsme všichni obrečeli. Měl venku pěknou boudičku, o kterou se někdy dělil s kocourem. Samozřejmě býval i doma, zejména po vykoupání. Byl to gordonsetr a jeho dlouhá srst potřebovala dlouho schnout a také pořádně vylízat, aby ztratila vůni psího šamponu a získala zpátky svůj psí odér. Chodili jsme s ním hodně ven, ale v době, kdy jsme odcházeli z domu, byl uvázaný. Ano, na řetízku. Ale byl šikovný, občas se vyvlékl z obojku, přelezl plot a toulal se, kde neměl.
Ten den, o kterém píši, jsem měla zápočet z biologie. Zkoušející asistent byl „kyselej“ starej morous. Proto jsem chtěla být na fakultě včas, abych se vyhnula eventuálním jedovatým poznámkám. Vyrazila jsem MHD o jeden autobus dřív, protože u nás opravovali silnici.
V duchu jsem si opakovala otázky, když jsem si všimla nějakého rozruchu. Na druhé zastávce někdo povídá:
„Dívejte se, ten pejsek určitě někoho doprovází. Vždycky nás doběhne, počká u dveří a pak zase běží za autobusem dál.“ To mě zaujalo, a tak jsem se také podívala ven. Ano, pes skutečně někoho doprovázel, a ten někdo jsem byla já.
Nevím, jak se vyvlékl z obojku, což v tu chvíli nebylo podstatné. Vystoupila jsem a řešila, co dál. Jeho radost ze shledání jsem ani zdaleka nesdílela.
Bylo jasné, že se s ním musím vrátit domů. Pěšky. Neměla jsem ani vodítko, ani košík, takže do autobusu jsem s ním nemohla. Čekala nás tedy poměrně dlouhá procházka, což pro mě, v lodičkách, nebylo to pravé. Ale pes se mohl zbláznit radostí.
Zápočet byl v háji. Zavolala jsem spolužačce a požádala ji, aby mě omluvila, že se nemohu z rodinných důvodů dostavit, a zda by mi domluvila náhradní termín. O důvodech jsem se nešířila.
Na zkoušku jsem jela dobře připravená, očekávajíc impertinentní poznámky. Pes byl pevně přivázán na řetězu u boudy. Tedy z dnešního pohledu asi přestupek. Asistent mě vyzkoušel, zápočet mi zapsal a pak se jen tak mimochodem zeptal, zda jsou již rodinné problémy vyřešeny. V dobrém rozmaru jsem ho chtěla trochu podráždit, a tak jsem mu sdělila pravý důvod.
K mému překvapení se začal smát a povídá: „To znám. Mám doma zlatého retrívra a něco podobného mi vyvedl, když jsem měl důležitou schůzku s realitním makléřem při hledání bytu.“ Přidal, jak se stal jeho pes „polomáčeným“ jako sušenka, když si své „zlaté“ nohy a půl břicha umazal v blátě. A pak jsme si povídali o tom, co nám naši psí miláčci všechno vyvedli, smáli jsme se a dobře se bavili.
Za chvíli se asistent koukl na hodinky a řekl: „Pardon, já musím jít přednášet, ale ještě si někdy spolu o těch našich psech popovídáme,“ a spěchal do posluchárny. Já jsem si uvědomila, že to vůbec není „kyselej suchar“, ale prima chlap, a že láska ke zvířatům opravdu sbližuje.
A taky, že vyhláška nevyhláška, někdy ty naše miláčky prostě musíme „držet na řetězu“.
Miluše Hertlová
Když prevence, tak včasná!
Statistiky jsou neúprosné. Nádorová onemocnění jsou na vrcholu příčin úmrtí v naší populaci. Proto je prevence důležitá. Včasné zachycení nádorů může zlepšit průběh jejich léčby i umožnit jejich vyléčení.
Miluše Hertlová
Šla bys se mnou na kafe ? aneb každé zlo…
Vyprávění mého mladého souseda. Jsme parta, která se nepravidelně schází. Důležité je, že je v ní dívka, se kterou bych se chtěl blíž poznat. Je pěkná, vtipná, veselá, chytrá... zkrátka ta nej.
Miluše Hertlová
Bít či nebít? Děti.
Patřím ke generaci, kde rákoska byla běžným vybavením řady domácností a „prakl“ nebo vařeka mnohdy posloužily zcela jinému účelu, než k jakému byly určeny.
Miluše Hertlová
Amigo a bábovka
Občas zde píšeme o kočkách a jejich lotrovinách. Aby to psům nebylo líto, chtěla bych vzpomenout na příhodu se psem Amigem, boxerem mého kamaráda.
Miluše Hertlová
Víte, co je dubice ?
Odpoledne jsem pila svou kávičku a četla si, když se vrátila vnučka s dědou z lesa. Přiběhla za mnou ještě v bundičce a na stůl vyložila kamínky, nějaký mech a šišky.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Autobus kvůli namrzlé silnici naboural do stromu, jedna cestující je zraněná
Autobus havaroval ve čtvrtek ráno na zledovatělé silnici v Plzni. Řidič s ním naboural do stromu....
Opilý řidič přepůlil octavií při nehodě strom, pomoc přivolal mobilní telefon
Krajští hasiči na lince 112 přijímají čím dál víc oznámení o nehodách prostřednictvím moderních...
Z místa vyjel až napodruhé, tak vzteklý řidič autu před sebou naschvál rozbil zrcátko
Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v...
Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři
Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním...
- Počet článků 37
- Celková karma 17,14
- Průměrná čtenost 569x