Patálie se sopkou

Vyprávění mého syna o roce 2010. Byl jsem se dvěma kolegy v Barceloně na odborné konferenci. Naše mise byla úspěšná a v dobrém rozmaru jsme se chystali odletět domů, aniž jsme tušili, že se náš návrat změní v dobrodružství.

Ráno po snídani, před odchodem z hotelu, jsem řekl: „Hoši, vezměte mi tašku na letiště, já si ještě zajedu do ornitologického centra v deltě řeky Llobregat. Je to blízko letiště, takže pohoda.“

Jsem totiž vášnivý ornitolog amatér. Domluvili jsme si místo srazu a já jsem vyrazil. V centru to bylo zajímavé. Pan Carlos, který mne provázel, byl zapálený pro věc a hodně toho věděl. Zkrátka, veskrze příjemná, i když krátká návštěva.

V pohodovém čase jsem dorazil na letiště. Odlétali jsme odpoledne.

„Ty bláho, co se stalo?“, řekl jsem, když jsme se s kolegy setkali. Všude panoval nezvyklý ruch. Na tabuli u našeho letu bylo napsáno CANCELED – zrušen. Oni si toho ani nevšimli. Stejný text začal naskakovat postupně u dalších odletů. V letištní hale to šumělo jako v úle – panika – nikdo nevěděl, co se děje.

Pak se ozvalo hlášení letištního rozhlasu, které oznamovalo:

„ Na Islandu došlo k výbuchu sopky. Její prach pokrývá oblohu Evropy a zastavuje veškerý letecký provoz.“ Jméno sopky pro nás bylo těžko vyslovitelné, ale její existenci jsme si zapamatovali na dlouho.

Lidé si začali přeobjednávat letenky, ale stejně nikdo nevěděl, kdy se vlastně začne létat. U přepážek byly fronty. Každý měl vážný důvod, proč letět co nejdřív. Kdosi se ženil, slečna měla závěrečné zkoušky, profesor klíčovou přednášku. Jedné paní umírala matka, nějakému pánovi rodila žena. Zmeškaná setkání, neuskutečněná jednání. Tolik osudů a jedna neznámá, nevyslovitelná sopka, kdesi na Islandu, je změnila. Měli jsme vlastně štěstí, chtěli jsme – jenom domů.

Všichni jsme žhavili telefony a internet, hledajíce nějaké možné spojení. Ale železniční i autobusová doprava byla beznadějně přeplněná. Lodí do Česka to skutečně nešlo. Z Barcelony tak možná trajektem do Italského Janova. Evropa byla zkrátka v dopravním chaosu.

Vymýšleli jsme krkolomné kombinace cestování. Informovali jsme rodiny, že nepřiletíme, a úkolovali je hledáním spojů. Zapojili jsme šéfa, a známé, ale vše bylo marné. Stejné nápady jako my, měly tisíce lidí, kteří někde uvízli. Půjčovny aut zely prázdnotou. Hotely byly všude plně obsazené, včetně toho, kde jsme původně bydleli.

Začali jsme řešit problém, kde složíme hlavu. A to zřejmě nejen na jednu noc.

Říká se: „Slovan všude bratry má.“ Pro ornitology platí totéž. Zatímco kolegové volali do ubytoven a nocleháren, které náhle vznikaly, rozhodl jsem se, že se vrátím do ornitologické stanice, pokusím se vyhledat pana Carlose a požádám ho o pomoc. Vyplatilo se. Měl jsem dvakrát štěstí. Pan Carlos byl přítomen a když jsem mu vylíčil naši situaci, našel pro nás ubytování v nedalekém rodinném hotýlku. Po dohodě s majiteli – na dobu, než budeme moci odjet – a za přijatelnou cenu. A jako bonus – syn majitelů, Jose, mluvil dobře anglicky.

Kolegové mezitím nadšeně volali, že domluvili provizorní přespání na jednu noc v jezuitské koleji. Na zemi, bez matrací, snad na karimatkách, které jsme samozřejmě neměli. Když jsem jim sdělil svůj „úspěch“, přijeli nadšeně za mnou. Spaní a stravu jsme tedy měli, a dokonce na „neurčito“.

Pozdě odpoledne nám volal šéf.

Ptal se: „Máte kde bydlet? Jestli je to problém, pokusím se sehnat ubytování na kolejích univerzity. Snad budu mít úspěch. Jinak pro vás pošlu služební auto. Pan Hynek se vám ozve.“

Zájem šéfa nás potěšil.

Další den navečer mi zazvonil telefon.

„Nazdar hoši,“ ozvalo se. „Tady Hynek. Šéf mě pro vás poslal, tak jsem na cestě. Jsem u Grenoblu. Přespím a zítra ráno vyrazím do Barcelony. Je to tak 650 kiláků. Můžu tam být kolem poledne. Vymyslete, kde se sejdem, abych vás našel. V Barceloně jsem nikdy nebyl. Ještě se zítra ráno ozvu. Zdar.“

Zdálo se, že jsme zachráněni. Hynek byl prima chlap, měl Evropu v malíčku. Tedy, až na Barcelonu. Co teď?

Logistika mě bavila, a tak jsme se do toho pustili. Přizvali jsme syna domácích, rozložili mapu Barcelony a šli na to.

„Setkání musí být na periferii a někde blízko sjezdu z dálnice, aby Hynek nemusel nikde do centra. A taky, abychom mohli jeden na druhého někde čekat,“ stanovil jsem základní kritéria.

Jose našel dobré místo. Parkoviště na sjezdu z dálnice (nejspíš pro kamiony), benzínka, hospůdka a snadný výjezd zpět na dálnici. Ideální, jako ve filmech.

Tak to bychom měli. Teď jen, jak se tam z našeho hotýlku dostat.

Jose opět vypomohl. Našel autobusové spojení, které končilo prakticky u parkoviště, a jen s jedním přestupem – u nádraží. Když to na přestupu „nezvoráme“, mělo by být vše v pohodě.

Ráno jsme s Hynkem domluvili místo a přibližný čas setkání. Rozloučili jsme se s domácími, dokonce jsme ještě dostali něco malého k snědku na cestu, a vyrazili.

Ono se řekne: „Přestupte u nádraží!“

Číslo linky jsme věděli, ale odkud jede? A kterým směrem? A jak správně vyslovit jméno cílové stanice? Měli jsme to sice na lístečku, ale !!! V Barceloně, s jedním a půl milionem obyvatel, je kolem nádraží docela „frmol“ – obzvlášť, když nefunguje letiště.

Nakonec jsme nástupiště našli, do autobusu s daným číslem nastoupili, cedulka udávající cílovou stanici souhlasila se jménem na lístečku, a tak jsme doufali, že je to ten správný. Ptát se spolucestujících bylo zbytečné. Název stanice jsme správně vyslovit nedokázali, a když jsme ukázali lísteček, jen krčili rameny. Na parkoviště kamionů nikdo nejezdil. Cítili jsme se jak v dobrodružných filmech. Nikomu nerozumíte. Někam jedete a nevíte, kde vlastně skončíte.

Po čtvrthodině napětí poloprázdný autobus skutečně zastavil u parkoviště – k naší úlevě. Hynka jsme v hospůdce našli, dali jsme si něco k pití a vyrazili. Tak tahle etapa – bod pro nás.

Bylo horko, Hynek toho měl dost, a tak vymýšlel, kde zastavíme a přespíme. Já jsem se nabídl, že se s ním prostřídám, že řízení v noci mi nevadí. Papíry pro služební vůz jsem měl. Hlavně, už jsme všichni chtěli být doma. Hynek mě znal, věděl, že řídím slušně, a tak souhlasil – a „zapíchl to“.

Cesta byla klidná, i když provoz byl hustý. Evropa byla zkrátka v pohybu. Kontroly naštěstí žádné.

Jednou jsme se vystřídali, a před našimi hranicemi převzal Hynek definitivně řízení.

Jak jinak, sotva jsme byli v Česku, hned nás kontrolovala policie. Důkladně. Naštěstí měl Hynek vše v pořádku, a tak jsme konečně dorazili domů.

Tím ovšem můj příběh nekončí.

Když jsem tohle vše vyprávěl mým rodičům, se kterými bydlím v rodinném domě, začala se maminka upřímně smát. Nevěděl jsem, co se jí stalo. Koukali jsme na ni s tátou udiveně. Když přestala, zeptala se mě:

„Víš, že jsi do Španělska cestoval jen s pasem, a ostatní doklady, včetně řidičáku, jsi nechal doma? Říkal jsi, že letadlo řídit nebudeš!“

Tak teď mi zatrnulo. Řidičák a vše ostatní leželo celou dobu doma, v poličce. Představa, že by nás někde v cizině kontrolovali, když jsem řídil bez dokladů… raději jsem to nedomýšlel.

Člověk zkrátka musí mít v životě i tu kapičku štěstíčka.

Výbuch sopky na Islandu paralyzoval ve dnech 15. - 21. dubna 2010 leteckou dopravu v Evropě, včetně transatlantické. Odvoláno bylo celkem 95 tisíc letů a výluka zasáhla 29% celosvětové letecké dopravy.