Pan Vajíčko a kšandy
Pro svoji práci mají oblíbený dress code – krtečkovské modráky s laclíkem a Jana k tomu slušivý slamáček. Jana je pěkná štíhlá brunetka, Otík statnější prošedivělý pán. Až donedávna.
Po úrazu kolena přestal Otík sportovat a začal se „zakulacovat“. Pomalu se z něj stal typický tatík s kulatým bříškem, takový „Pan Vajíčko“ ze staré reklamy. To začalo přinášet jisté problémy.
Pánové podobné postavy to znají. I když utáhnete opasek na břiše, jak chcete, po čase se kalhoty svezou dolů a drží prakticky jen na bocích a zadku. Problém je ovšem u mužů, kteří mají pozadí ploché nebo skoro žádné. Kalhoty pak po několika krocích míří neodvratně ke kolenům. A tohle byl i Otíkův problém.
Otík neměl žádný zadek. Jeho kalhoty tedy po delší chůzi klesaly stále níž. Řešil to jejich popotahováním a rukama v kapsách. Kalhoty zapínal přes svetry, dokonce jednou i přes mikinu, aby držely, což vypadalo příšerně a paní Janu to přivádělo k šílenství.
A tady se pohodový pár dostával do krize. Z nějakého nejasného důvodu odmítal Otík nosit na kalhotách šle. Říkal, že nechce vypadat jako pantáta. Pod svetrem ho škrtily, na košili tlačily a škrábaly, no prostě důvodů bylo tisíc.
Marné byly Janiny argumenty, že kšandy jsou nejen praktické a pohodlné, ale jsou in, že je nosí umělci, zpěváci, moderátoři. Otík byl nekompromisně proti. Jediný ústupek byly kšandy do divadla a společnosti, protože to bylo jen na chvíli. A pod sakem nebyly vidět.
Diskuze kolem šlí nebraly konce.
„Když musím na velkou, musím se svlíknout, abych si sundal kalhoty,“ vytáhl Otík poslední trumf.
„Prosím tě, chodíš jednou, sedíš tam ráno půl hodiny a seš ještě v pyžamu,“ kontrovala Jana.
„Ale kdybych musel přes den,“ nedal se Otík.
„ Na každém záchodě je háček. A v kanclu si necháš sako na židli.“
„No jistě, a každý bude vědět, kam jdu!“
„Ale Oto, kadí přece každý!“ Uzavřela to Jana
Ale kšandy, obyčejné i drahé široké se vzorem, které mu Jana zakoupila, zůstaly přesto zavřené v šuplíku.
Jednou jel Otík do OBI nakoupit nějaké potřeby pro opravu plotu – barvy, kyt, hřebíky, taky nějaké hnojivo a bůhvíco ještě. Byly toho dvě tašky. Přestože parkoval poměrně daleko, s košíkem se nechtěl proplétat mezi auty a zase vracet. Když odcházel, obě těžké tašky zvedl a šel. Po pár metrech ucítil, že také kalhoty jdou svou cestou a pomalu klesají. Zastavil, kalhoty vytáhl, znovu utáhl opasek a pokračoval. Bohužel situace se opakovala, a jak pospíchal, kalhoty po pár metrech teď klesly nebezpečně nízko. Po třetím pokusu zkusil ještě břicho nafouknout, ale se zlou se potázal, protože jak zatlačil, náhle cítil nucení na stolici. Zastavil, sevřel svěrače a čekal. Raději se ani nerozhlížel, zda si jeho situace někdo nevšiml.
Všiml. Vedle něj se objevila sportovně vypadající mladá dáma a pravila: „Pane, vidím, že máte nesnáze, dovolíte, abych vám pomohla? Já vám jednu tašku vezmu a vy si tou volnou rukou držte kalhoty.“
Otík se sice cítil trapně, ale nabídnutou pomoc přijal, protože dosavadním způsobem by mu cesta k autu trvala hodinu. Trochu zahanbeně došel s mladou ženou na místo.
Ta postavila tašku a se rčením: „A je to,“ se tomu oba zasmáli. Otík poněkud nuceně.
Poděkoval a řekl: „Většinou pomáhají muži ženám v nesnázích. Dnes jste před ostudou zachránila vy mne. Mohu pro vás něco udělat? Potřebujete někam zavézt?“
Mladá dáma odvětila: „Děkuji, mám tady svoje auto, ale udělejte něco pro sebe.“
Otík se na ni tázavě podíval.
A ta příjemná osůbka mu s úsměvem a trochu posměšně řekla: „Pane, když už vypadáte jako ‚Pan Vajíčko‘, kupte si kšandy. Bude to pro vás bezpečnější a nebudete k smíchu. Nashledanou.“
Otočila se a pokračovala parkovištěm ke svému autu. Otík zůstal jako opařený.
Domů přijel naštvaný a zamlklý, ale pak se Janě, po jejím naléhání, ke všemu přiznal. Jana se začala smát, a tak se nakonec přidal. Představovali si, že by Otíkovi opravdu v tom obchoďáku spadly kalhoty až ke kolenům, a co by dělal, kdyby mu ta slečna nebo paní nepomohla. Vždyť byla vlastně milá. Musel by někoho požádat o pomoc, vysvětlovat – no trapas jak hrom. Vrátit se pro košík ho totiž v tom stresu jaksi nenapadlo.
Nakonec ale uznal, že Jana měla pravdu. Hrdost šla stranou, kšandy od té doby nosí zcela běžně a neřeší problém s kalhotami klesajícími ke kolenům.
Miluše Hertlová
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