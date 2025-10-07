Pan samec
Naposledy se jeden elegantní pán, našeho věku, snažil vemlouvavě posadit k nám. Domníval se totiž, že je neodolatelný. Nebyl, a neuspěl.
U kamarádky Dany, doktorky, ale jeho chovaní vyvolalo vzpomínku, kterou hned dala k dobru.
„Někteří muži už jsou takoví od přírody“, začala vyprávět.
Nemusí být ani pěkní, ani skuteční „samci“, ale chovají se jako nepřekonatelní páni tvorstva. Všechno znají, ke všemu mají poznámky, srší vtipem a jejich ego je nepřehlédnutelné.
Jeden takový byl objednán do naší poradny. Pěkný chlap. Vstoupil suverénně do ordinace a hned jej bylo plno. Uviděl mladou, pohlednou sestřičku a relativně mladou doktorku, a to bylo přesně publikum, které pro své vystoupení potřeboval.
Pacienta jsem vyzpovídala, vyptala se na potíže a on při tom byl samá legrácka. Zapsala jsem si všechny potřebné údaje, on sem tam prohodil nějakou více či méně vtipnou poznámku, ale vcelku panovala v ordinaci pohoda.
Pak jsem jej klasicky požádala, aby se svlékl do půl těla, že se na něho podívám a vyšetřím ho. Dopisovala jsem nějaké údaje do počítače. Když jsem se k němu otočila, stál vysvlečený do půl těla, ale k mému úžasu s odhalenou dolní polovinou.
Suverénně se usmíval a pravil: „Neřekla jste, kterou polovinu těla chcete vidět.“
Sestřička se u svého stolku chechtala. Přiznám se, že jsem byla trochu zaskočená. Tohle se mi ještě nestalo. Taky se mi chtělo smát, ale musela jsem zachovat dekórum. Byli jsme přece v ordinaci.
Vstala jsem od počítače, s vážnou tváří jsem přistoupila k pacientovi a zblízka, bez kontaktu, si prohlédla jeho, podotýkám, že na pohled bezchybnou, mužskou výbavu i jeho zadek.
S bohorovným klidem jsem konstatovala: „Jako vtip dobrý. Pokud s tím nemáte potíže, tak si tohle prosím můžete schovat na jindy. Mne v tuto chvíli zajímá víc vaše horní polovina těla a poslechla bych si srdce a plíce.“
Myslím, že se „ pan samec“ cítil přede mnou najednou přece jen trochu trapně a uvědomil si, že to možná přehnal. Ony i fórky mají mít své meze. Ale všichni jsme si zachovali tvář. Já jsem bez dalšího komentáře dokončila jeho vyšetření a napsala nález. Pacient se již bez zbytečných řečí rozloučil. Jen jsem nepochopila, co sobě nebo mně tím divadlem chtěl vlastně dokázat. I když vtipné to koneckonců bylo.
Od té doby však říkám při vyšetření mužům raději: „Svlékněte se do půl těla, poslechnu si vaše srdce a plíce.“ Aby bylo jasno, kterou polovinu těla chci v ordinaci vidět. Pokud ovšem nemají strachy „srdce v kalhotách“.
S chutí jsme se tomu zasmály. Možná jsme se každá potají vžila do Daniny situace a představovaly jsme si, co bychom udělaly na jejím místě. Možná jsme jí i trochu záviděly. V našich profesích bychom takovou podívanou ani jedna nezažila.
Miluše Hertlová
Žak nebo žák – ach ta čeština
Měli jsme doma papouška, Roselu pestrou. Papouškovi jsme říkali Žak. Byl veselý, uměl pískat začátek Malé noční hudby a Já do lesa nepojedu, a když měl radost, motal obě melodie dohromady, což byla velká legrace.
Miluše Hertlová
Muž, se kterým žiji
Letěla jsem na služební cestu do Londýna. Žijeme v Brně, a protože Brno má letecké spojení s Londýnem, nebyl to žádný problém. Manžel sice brblal, ale nabídl se, že mne na letiště zaveze.
Miluše Hertlová
Copak to zase píšeš?
Dnes odpoledne se u nás stavil syn. Když mě viděl u počítače, zeptal se: „Copak to zase píšeš?“„Ale začíná škola, tak myslím na prvňáčky a vzpomínám, jak jsi začal chodit do první třídy,“ řekla jsem mu.
Miluše Hertlová
Co tady dělá ten cizí pes ?
Když manžel podědil domek po babičce, museli jsme řešit spoustu problémů. Mezi nimi byla i obnova zahrady. Chtěli jsme nové ovocné stromy, a tak jsem vymyslela stěnu ze zákrsků, podél plotu.
Miluše Hertlová
Polštářek - bulínek
V každé rodině jsou zaběhnutá rčení a slova, která se používají léta. Pro příslušníky rodiny jsou samozřejmá, a pro její nové členy komplikací. Někdy se zdají nepochopitelná, často jsou spojená s nějakou příhodou.
