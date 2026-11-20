Opatrně s hrachovou kaší !
Z práce domů jsem tedy trochu pospíchal. Tramvají jsou to čtyři zastávky. Já ale chodím pěšky, kousek parkem.
Na oběd jsme měli v menze hrachovou kaši s uzeným a smaženou cibulkou. Byla skvělá, ale byl jsem po ní trochu nafouklý a v břiše mi pěkně škroukalo. V parku jsem si mohl naštěstí dovolit po troškách „upouštět nahromaděný plyn“.
Jenže při jednom upuštění odešel nejen plyn. Najednou byly plné boxerky. Na chvíli jsem se zastavil a sevřel svěrač, ale škoda už byla napáchána.
Pomalu jsem se rozešel. Domů jsem to měl ještě necelých pět minut. Cítil jsem pohyb té odporné hmoty v kalhotách i její odér. Ještě že jsem nejel tramvají!
Všiml jsem si, že se ke mně připojil nějaký potulný pes, který se nedal odehnat. Chvíli byl přede mnou, chvíli za mnou. Když jsem se zastavil a chtěl se ho nějak zbavit, vrtěl ocasem, postavil se na zadní a začal ke mně čichat. Nakopnout jsem se ho bál. Ostré zuby mají i malí psi. Motal se mi kolem nohou a zpomaloval mou chůzi. Zřejmě jsem mu opravdu „voněl“.
Tohle divadlo se moc líbilo malé holčičce, která tu byla s maminkou. Smála se a zvědavě se mě zeptala: „Pane, jak se jmenuje ten pejsek?“
„Alík,“ řekl jsem, aniž jsem se zastavil.
„Alíku, na!“ zavolala na něj a nabídla mu cosi ze své ruky.
Pes naštěstí na jeji: „Na!“ slyšel, vyměnil pach mých zaneřáděných kalhot za kus žvance a opustil mě.
Vcházel jsem do naší ulice a blížil se k domu. Modlil jsem se, abych nepotkal někoho známého nebo někoho ze sousedů.
Další dilema bylo: schody nebo výtah? Přízemí bylo prázdné, tak výtah.
Pomalu jsem se psychicky připravoval na setkání se svou „láskou“ a na řeči mé matky.
Má dívka to přijala překvapivě skvěle.
Začichala, rozchechtala se a pravila: „Padej do sprchy, šíleně smrdíš! Knížku máš na stole. Já počkám v obýváku.“ Sedla si do křesla a vytáhla mobil.
Má matka ovšem ihned spustila: „No ty vypadáš! Cos, prosím tě zase dělal, že ses podělal?“, jako kdyby se mi to stávalo denně.
„Smrdět to tady bude ještě týden. A kdo ví, jestli se to vypere! A do čistírny si to odneseš sám!“
Tohle mě naštvalo. Vedoucí v čistírně byla naše sousedka, paní Horáčková. Největší drbna z domu. Znala mě od malička a říkala mi Karlíčku, což mě, skoro dvoumetrového chlapa, strašně vytáčelo. Neměl jsem tu ženskou rád.
Po nezbytných opatřeních a vyvěšení přepraného oděvu na balkon, jsme raději rychle změnili působiště.
Když za pár dní přebírala paní Horáčková mé kalhoty, důkladně je prohlédla a pravila: „Do čeho sis to, Karlíčku, proboha, sedl?“
„Karlíček se pokakal, paní Horáčková“, řekl jsem na to s ironickým úšklebkem.
Paní Horáčková se na mě zamračila a v domnění, že si z ní dělám legraci, rychle vyplnila lísteček, podala mi ho a nakvašeně zabručela: „Bude to ve středu a pozdravuj doma.“
A já jsem doufal, že až budou sousedky v domě klevetit, budou řešit tak „důležité“ problémy, že si paní Horáčková na mé kalhoty nevzpomene.
„Nevzpomněla, řešily sousedovic psa, který, představte si, štěká !“, uzavřel se smíchem synův kamarád.
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