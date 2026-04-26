Neobvyklá konverzace
Obsah konverzace se různí. Mezi ženami děti, domácí mazlíčci, u mužů auta, sport. Společný zájem se vždy najde i mezi muži a ženami. Počasím, hudbou, televizními seriály a programy nebo jiným společenským tématem nic nezkazíte.
Já jsem ovšem vedla „seznamovací“ konverzaci na téma naprosto unikátní. To bylo tak.
Byla jsem odeslána na funkční vyšetření plic. Vešla jsem do ambulance, odevzdala žádanku, posadila se a čekala. V čekárně bylo několik lidí. Skoro každý hleděl do kouzelné „krabičky“, zvané mobil.
Vtom se přes dveře jedné vyšetřovny ozval zvláštní ostrý hlas, který velel:
„Dýchejte, dýchejte, nadechnout, vydechnout a vydržte mi… vydržte mi…!“
Když se totéž ozvalo opakovaně, vzhlédla jsem a pohledem se setkala s pánem sedícím šikmo naproti. Neudrželi jsme se a oba jsme se tomu tiše zasmáli.
Po chvíli ostrý hlas velel i dotyčnému pánovi, aby dýchal, což ovšem dělal již předtím, jinak by nebyl. Hlas byl však neúprosný, a tak pán podle velení dýchal a vydržel.
Pak jsem byla zavolána do vyšetřovny já a již známý hlas velel tentokrát mně. Poslechla jsem a dýchala, nadechla, vydechla a vydržela.
Po vyšetření jsem se vrátila do místnosti s opravdu příhodným názvem „čekárna“ a čekala na výsledek.
Sympatický pán, který vyšetřen rovněž čekal, se náhle zvedl a šel zjevně na toaletu. Po návratu se posadil vedle mne. Najednou jsem musela také, proto jsem se zeptala, kudy. Pán mě nasměroval, a tak jsem zašla za roh, kde se nacházela. Bylo tedy jasné, že toaleta byla vystavěna jako nouzovka, aby se vyhovělo hygienickým normám. Úzká nudle, široká tak 120–130 cm, v chodbičce před ní, těsně přede dveřmi, bylo malé umyvadlo.
Jsem spíše baroknější postavy, a tak můj pohyb v daném prostoru byl poněkud limitován. Když jsem se připravovala, narazila jsem oběma lokty do stěny.
No, nebudu to rozebírat, představa, že bych zde konala jinou potřebu, byla dost žalostná. Abych si opláchla ruce, musela jsem se postavit k umyvadélku šikmo bokem. Zkrátka byla jsem ráda, že to mám za sebou.
Říkala jsem si: „Ti chlapi to zase mají jednodušší, jako všechno. Postaví se a konají.“
I když manipulace s kalhotami vyžaduje také jistý prostor.
Když jsem se vrátila, začala ta nejpodivnější konverzace mezi naprosto neznámou ženou a mužem.
„Ten záchod je tedy ‚něco‘, jak jste se tam otočila?“ zeptal se s trochou ironie pán, i když sám také nebyl vzorem štíhlosti.
„Je to fakt dost příšerné,“ shodli jsme se. „Člověk snad nemá ani prostor se pořádně nadechnout.“
„A jak to musí být komplikované v zimě, když na sobě máte kabát a další oblečení, a na dveřích je jen malý háček. A tašku si musíte dát na kliku nebo na zem.“
Chvíli jsme to rozebírali. Pak jsme začali oba vzpomínat na nejpodivnější toalety, které jsme navštívili.
Například dveře otevírající se dovnitř, těsně kolem mísy, takže buď jste museli ‚sedět‘ proti otevřeným dveřím, nebo se nejprve zasunout vedle toalety a dveře zavřít. Představa, že by se mi tam udělalo nevolno a dveře by nešly nejen otevřít, ale ani vysadit! Děsivé. Vymýšleli jsme, jak by nás odtud museli dostat ven.
Například: „Po rozřezání dveří motorovou pilou,“ smáli jsme se.
Opakem byly dveře otevírající se sice ven, ale díky umyvadlu umístěnému hned za nimi nešly zase pro změnu otevřít zcela a do místnůstky s mísou jste se museli nasoukat bokem. Obézní lidé naprosto neměli šanci vniknout dovnitř jen tak.
Zkrátka naše konverzace se hodnou chvíli zcela seriózně zabývala problematikou toalet a jejich kuriozitami. A věřte, nebylo jich málo. Smáli jsme se a docela dobře jsme se bavili. Nevím, co si o nás ostatní čekající mysleli – v čekárně byl najednou jakýsi klid, jako by všichni naše téma sledovali. Ale mezi námi panovala naprostá pohoda a bavili jsme se na dané téma zcela bez ostychu.
Oba jsme se tomu zasmáli a sympatický pán mi pak položil otázku:
„Viděla jste film…?“ A tím se naše konverzace přesunula na společensky únosnější téma a nabrala zcela jiný směr.
Ale i pak jsme se docela dobře bavili. Ostatní čekající pacienty jsme přestali zajímat.
Po chvíli jsem byla zavolána, abych si vyzvedla nález, a tak jsem popřála pánovi hodně zdraví, rozloučila se a čekárnu opustila. Ale jak vidíte, na ten neobvyklý rozhovor jsem nezapomněla.
Miluše Hertlová
