Neobvyklá konverzace

Každý z nás se občas dostane do situace, kdy je třeba zahájit konverzaci. Ve vlaku, v čekárně na cokoli, v restauraci. Prostě když nemáte na výběr, chcete být zdvořilí a reagovat na hovor vašeho protějšku.

Obsah konverzace se různí. Mezi ženami děti, domácí mazlíčci, u mužů auta, sport. Společný zájem se vždy najde i mezi muži a ženami. Počasím, hudbou, televizními seriály a programy nebo jiným společenským tématem nic nezkazíte.

Já jsem ovšem vedla „seznamovací“ konverzaci na téma naprosto unikátní. To bylo tak.

Byla jsem odeslána na funkční vyšetření plic. Vešla jsem do ambulance, odevzdala žádanku, posadila se a čekala. V čekárně bylo několik lidí. Skoro každý hleděl do kouzelné „krabičky“, zvané mobil.

Vtom se přes dveře jedné vyšetřovny ozval zvláštní ostrý hlas, který velel:
„Dýchejte, dýchejte, nadechnout, vydechnout a vydržte mi… vydržte mi…!“
Když se totéž ozvalo opakovaně, vzhlédla jsem a pohledem se setkala s pánem sedícím šikmo naproti. Neudrželi jsme se a oba jsme se tomu tiše zasmáli.

Po chvíli ostrý hlas velel i dotyčnému pánovi, aby dýchal, což ovšem dělal již předtím, jinak by nebyl. Hlas byl však neúprosný, a tak pán podle velení dýchal a vydržel.
Pak jsem byla zavolána do vyšetřovny já a již známý hlas velel tentokrát mně. Poslechla jsem a dýchala, nadechla, vydechla a vydržela.
Po vyšetření jsem se vrátila do místnosti s opravdu příhodným názvem „čekárna“ a čekala na výsledek.

Sympatický pán, který vyšetřen rovněž čekal, se náhle zvedl a šel zjevně na toaletu. Po návratu se posadil vedle mne. Najednou jsem musela také, proto jsem se zeptala, kudy. Pán mě nasměroval, a tak jsem zašla za roh, kde se nacházela. Bylo tedy jasné, že toaleta byla vystavěna jako nouzovka, aby se vyhovělo hygienickým normám. Úzká nudle, široká tak 120–130 cm, v chodbičce před ní, těsně přede dveřmi, bylo malé umyvadlo.

Jsem spíše baroknější postavy, a tak můj pohyb v daném prostoru byl poněkud limitován. Když jsem se připravovala, narazila jsem oběma lokty do stěny.
No, nebudu to rozebírat, představa, že bych zde konala jinou potřebu, byla dost žalostná. Abych si opláchla ruce, musela jsem se postavit k umyvadélku šikmo bokem. Zkrátka byla jsem ráda, že to mám za sebou.

Říkala jsem si: „Ti chlapi to zase mají jednodušší, jako všechno. Postaví se a konají.“
I když manipulace s kalhotami vyžaduje také jistý prostor.

Když jsem se vrátila, začala ta nejpodivnější konverzace mezi naprosto neznámou ženou a mužem.

„Ten záchod je tedy ‚něco‘, jak jste se tam otočila?“ zeptal se s trochou ironie pán, i když sám také nebyl vzorem štíhlosti.

„Je to fakt dost příšerné,“ shodli jsme se. „Člověk snad nemá ani prostor se pořádně nadechnout.“
„A jak to musí být komplikované v zimě, když na sobě máte kabát a další oblečení, a na dveřích je jen malý háček. A tašku si musíte dát na kliku nebo na zem.“

Chvíli jsme to rozebírali. Pak jsme začali oba vzpomínat na nejpodivnější toalety, které jsme navštívili.
Například dveře otevírající se dovnitř, těsně kolem mísy, takže buď jste museli ‚sedět‘ proti otevřeným dveřím, nebo se nejprve zasunout vedle toalety a dveře zavřít. Představa, že by se mi tam udělalo nevolno a dveře by nešly nejen otevřít, ale ani vysadit! Děsivé. Vymýšleli jsme, jak by nás odtud museli dostat ven.

Například: „Po rozřezání dveří motorovou pilou,“ smáli jsme se.

Opakem byly dveře otevírající se sice ven, ale díky umyvadlu umístěnému hned za nimi nešly zase pro změnu otevřít zcela a do místnůstky s mísou jste se museli nasoukat bokem. Obézní lidé naprosto neměli šanci vniknout dovnitř jen tak.

Zkrátka naše konverzace se hodnou chvíli zcela seriózně zabývala problematikou toalet a jejich kuriozitami. A věřte, nebylo jich málo. Smáli jsme se a docela dobře jsme se bavili. Nevím, co si o nás ostatní čekající mysleli – v čekárně byl najednou jakýsi klid, jako by všichni naše téma sledovali. Ale mezi námi panovala naprostá pohoda a bavili jsme se na dané téma zcela bez ostychu.

Oba jsme se tomu zasmáli a sympatický pán mi pak položil otázku:
„Viděla jste film…?“ A tím se naše konverzace přesunula na společensky únosnější téma a nabrala zcela jiný směr.
Ale i pak jsme se docela dobře bavili. Ostatní čekající pacienty jsme přestali zajímat.

Po chvíli jsem byla zavolána, abych si vyzvedla nález, a tak jsem popřála pánovi hodně zdraví, rozloučila se a čekárnu opustila. Ale jak vidíte, na ten neobvyklý rozhovor jsem nezapomněla.

Autor: Miluše Hertlová | neděle 26.4.2026 9:37 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Miluše Hertlová

Jarní chvilkové smutnění nad ztraceným mládím

V trávníku svítily první petrklíče a fialky a vítr hnal mraky do dálky... V tom zubatém jarním sluníčku jsem si sedla na lavičku a nevím proč, náhle jsem měla v oku slzičku.

10.4.2026 v 9:08 | Karma: 17,86 | Přečteno: 189x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Veselé Velikonoce paní Broučková

Nosím relativně silné brýle na čteni. Je jasné, že z toho vzniká řada problémů. Když potřebuji něco drobného přečíst, vezmu si je, text přečtu, brýle odložím a v zápalu další práce samozřejmě zapomenu kde.

27.3.2026 v 9:18 | Karma: 13,97 | Přečteno: 159x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Mlč a drž!

Kdo cestuje pravidelně tramvají, ví, že v ní může zažít ledacos. Situace veselé i nepříjemné. Recesistu, který vytáhne z tašky zvon na čištění WC, „přicucne“ ho ke stropu a použije jako držadlo, partu mladých s bílými myškami.

13.3.2026 v 9:43 | Karma: 19,45 | Přečteno: 338x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Když pomáhá Pat a Mat

Kdo dostal nový byt ví, že o různá „překvapení“ v něm není nouze. U nás z nápadných věcí byla odlišná barva dveří do šatny.

3.3.2026 v 12:51 | Karma: 15,62 | Přečteno: 288x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Jak jsem poprve přestala kouřit ve dvanácti letech

Jako dlouholetá kuřačka jsem střídavě kouřila a přestávala. Dnes už přes dvacet let nekouřím, ale poprvé jsem začala – a také přestala – ve dvanácti letech. A o tom je tento příběh.

20.2.2026 v 12:55 | Karma: 16,68 | Přečteno: 255x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku

Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý...
26. dubna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Policisté odložili případ smrti patnáctiletého chlapce z Ukrajiny, který zemřel loni v srpnu při...

Město plné pastí na cyklisty. Jezdců v Praze přibývá, chybí nejen bezpečné trasy

Mnoho Pražanů vyrazilo do zaměstnání na kole. (16. června 2011)
26. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Na kole by po metropoli jezdili častěji, ale bojí se. Podobnou zkušenost popisuje řada Pražanů,...

Druhá část rekonstrukce Šlechtovy restaurace může začít. Kdy se slavná památka otevře?

Chlouba Stromovky. Šlechtova restaurace je napůl opravená od roku 2021. Tehdy...
26. dubna 2026  9:33

Praha vybrala dodavatele druhé etapy rekonstrukce kdysi slavné Šlechtovy restaurace. Práce budou...

Alžběta na penězích. Muzeum ukazuje průřez mincemi a bankovkami s královnou

Portrét panovnice zdobí i bankovky na Novém Zélandu.
26. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Ke stoletému výročí narození britské královny Alžběty II. připravilo Podřipské muzeum v Roudnici...

Miluše Hertlová

  • Počet článků 45
  • Celková karma 17,71
  • Průměrná čtenost 519x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

