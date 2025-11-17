Na velkou ? V Paříži na Pigalle?

Problémy s veřejnými toaletami jsou ve všech větších městech. Mnohý z nás to zažil doma nebo jako turista. Můj syn ve Francii. Procestoval s cimbálovou muzikou kus Evropy. Byla jsem s nimi v Paříži.

Byla to Paříž konce 90. let, ještě hodně podobná těm z románů, klidná, bez záplavy migrantů. Věděli jsme, co je v Paříži „nutné“ vidět: Eiffelovku, Louvre, katedrálu Notre-Dame – však to znáte… Co mě fascinovalo, byl neuvěřitelný muzejní komplex Centre Georges Pompidou, kde tehdy hodiny vteřinu po vteřině odpočítávaly čas do konce tisíciletí. V té době mě ještě rychlost času neděsila.

Jedno dopoledne jsme si se synem odpustili akci: „Ještě bychom mohli stihnout Pantheon,“ a šli jsme „nasávat“ atmosféru města, což mám velmi ráda. Procházeli jsme starou ulicí, kde v kavárnách seděli venku – na zahrádkách – lidé, kteří možná snídali, četli si noviny, jen tak si povídali, a hlavně zde vládl klid. Vonělo pečivo. Nikdo nikam nespěchal. Uklidňující, pro Čecha skoro neuvěřitelné.

Na konci ulice bylo malé náměstí, kde byl ptačí trh. Prodávali tam proutěné klece a v klíckách byli malí pestrobarevní ptáčci, možná kanáři, stehlíci, čížci, andulky – už nevím. Co ale tomuto místu dodávalo atmosféru, byl harmonikář. Starý pán, který seděl v proutěné židli pod starým stromem a hrál. Opravdu – jako ze „staré Paříže“. Tohle jsou místa, která má člověk v cizích městech vidět, nejen „památky“.

Měli jsme ovšem také velmi „napínavý“ zážitek, související s toaletou. Večer jsme se šli celá skupina projít po Pigalle, kde „sídlí“ slavný Moulin Rouge. Ulice byly krásně osvětlené, s blikajícími reklamami nad bary a různými „zábavními“ podniky, hlavně pro pány, kde „vrátní“ lákali ke vstupu a vystavené fotografie byly jednoznačné.

Náhle můj třináctiletý syn prohlásil: „Já musím strašně kadit.“ Zněl velmi naléhavě. Hledali jsme poblíž nějaký „klasický“ hotel nebo restauraci, „kam by se dalo“, ale všude jen a jen totéž. Kluk ovšem žadonil stále intenzivněji a nakonec mě zatáhl do nejbližších osvětlených dveří.

Uvnitř byl recepční pult a já jsem vyhrkla anglicky: „He needs toilet, please.“ Syn už trochu „skučel“, muž za recepčním pultem pochopil a ukázal na dveře v rohu chodbičky, kde syn vzápětí zmizel.

Já jsem se opřela o pult a prohlížela si výzdobu s polonahými „kráskami“, muž za pultem si prohlížel mě. Byl to vysoký černoch, trochu z něj šel strach. Bylo trapné ticho. Já neumím ani slovo francouzsky, a co říci za těchto okolností, když anglicky moc neumíte a jste k tomu z dané situace nervózní? Napadají vás věty z učebnice konverzace typu: „Těší mě, že vás poznávám“, „Dnes je krásné počasí“ nebo „Jaké je vaše telefonní číslo“, které se v této chvíli opravdu nehodily.Trapné ticho se protahovalo.

Záhy se naštěstí ozvaly jednoznačné zvuky věštící ukončení synovy „mise“ a my jsme za anglického a českého děkování vypadli stejně rychle, jako jsme vstoupili. Ani mne vlastně nenapadlo nechat na pultu pár mincí. Byli jsme rádi, že jsme venku.

I to je má vzpomínka na Paříž a problémy s toaletami…

Autor: Miluše Hertlová | pondělí 17.11.2025 10:59 | karma článku: 6,43 | přečteno: 65x

Další články autora

Miluše Hertlová

Podali by dnes na babičku trestní oznámení ??

Novela občanského zákoníku k tělesným trestům dětí vyvolává spoustu rozporuplných názorů. Přidávám k tématu příběh ze života.

9.11.2025 v 13:24 | Karma: 25,12 | Přečteno: 513x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Do opery v pohodlí

S manželem chodíme do divadla často. Nemáme oblíbený nebo vyhraněný repertoár. Chodíme na operu, balet, činohru i muzikál.

4.11.2025 v 10:19 | Karma: 16,76 | Přečteno: 222x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Kouzelné bonbony

Prvňáčci jsou zvídaví, s neobvyklými a nečekanými nápady. Moje vnučka je stejná jako většina dětí v tomhle věku. Na tohle přišla při seznámení s mými bylinkami.

25.10.2025 v 11:21 | Karma: 14,15 | Přečteno: 185x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Pozor na ranní proběhnutí!

Manžel mé přítelkyně začíná den ranním proběhnutím. Pravidelně sportuje, hraje tenis a volejbal. Je to muž středního věku, vysokoškolský učitel. Jeho ranní vyběhnutí mu ale jednou připravilo horkou chvilku.

16.10.2025 v 10:04 | Karma: 28,90 | Přečteno: 1761x | Diskuse | Poezie a próza

Miluše Hertlová

Pan samec

Občas se s přítelkyněmi sejdeme na kávu a probereme, co je nového. O legraci není nouze, a i když jsme postarší dámy, hovor o mužích není tabu.

7.10.2025 v 9:09 | Karma: 18,63 | Přečteno: 427x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)
15. listopadu 2025  14:42

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...
13. listopadu 2025  12:46

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.
16. listopadu 2025  13:57

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují...

Opět ztrácíme svobodu. To, za co jsme kolem roku 1989 bojovali, řekl Okamura

Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
17. listopadu 2025  10:48,  aktualizováno  12:23

Sledujeme online Předseda SPD Tomio Okamura přišel v pondělí u příležitosti oslav 17. listopadu k Hlávkovým kolejím,...

Zahlcená Národní třída slaví „samet“ plná emocí: Pavla vítal potlesk, Motoristy pískot

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...
17. listopadu 2025,  aktualizováno  12:22

Sledujeme online Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu...

Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....
17. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  12:20

Sledujeme online Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak by...

Auto sjelo v noci do potoka. Dva vážně zraněné muže vyprošťovali hasiči

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I....
17. listopadu 2025  12:06

V Libouchci nedaleko Ústí nad Labem v noci sjelo osobní auto ze silnice I. třídy do potoka. Při...

Miluše Hertlová

  • Počet článků 29
  • Celková karma 19,13
  • Průměrná čtenost 590x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.