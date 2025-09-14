Muž, se kterým žiji
Naskládala jsem si věci do kufříku na zip, do kabelky si uložila doklady, letenky, potřebné drobnosti a vyrazili jsme.
Kufr jsme dali na zadní sedadlo, sedli jsme si a manžel nastartoval.
Ozvalo se: „Krkrkr, krkrkr.“ Zkrátka, typický zvuk. Manžel to zkusil ještě několikrát, pak vystoupil a začal situaci“řešit“.
Jsem naučená v takových chvílích mlčet a zdržet se komentářů. Z manželových úst by zaznělo jako obvykle: „Mlč, jenom rozčiluješ, rušíš, stejně tomu nerozumíš, zbytečně prudíš ,“ a spoustu dalších nepříjemností, přestože neřeknu ani slovo. Jako bych já byla příčinou vzniklých problémů.
Nevím, co muž s autem dělá a nestarám se. Zajímá mne výsledek. Manžel zasedl zpět za volant a výsledek byl týž jako na začátku.
Klidným hlasem jsem řekla: „Nevadí, zavolám si taxi.“
Vystoupila jsem a vyndala kufřík.
Manžel, který si připadal jako naprosto neschopný, prohlásil :
„Ani náhodou, zazvoním na Honzu.“
Honza byl náš soused, vlastnil Fabii, která parkovala hned vedle. Byl naštěstí doma. Vyslechl si o co jde a pravil: „Není problém, na zadním sedadle mám sice věci, ale vyndám něco z kufru a můžeš jet. Tady jsou klíčky.“
Jak řekl, tak se i stalo. Čas byl dobrý, vždycky mám raději nějakou rezervu.
Na letiště to bylo přes město a Honzovu autu „zlobila“ spojka, takže cesta nebyla až tak pohodová. Hladina manželova adrenalinu dále pomalu stoupala.
Vzhledem k tomu, že brněnské letiště má poklidný provoz, nebylo tam plno lidí jako v Praze nebo ve Vídni. Vystoupila jsem s kabelkou přes rameno, manžel otevřel kufr auta a v okamžiku, kdy začal vyndávat můj cestovní kufřík, zachytil jeho zipem za nějaký předmět v Honzově autě, a jak s ním posunoval, zip otevíral.
Naštěstí relativně pomalu, takže jej nerozbil. V závěrečné fázi uchopil kufřík oběma rukama, čímž zaháknutý zip uvolnil, ale kufřík byl už otevřený. Jak jej nakonec prudkým pohybem vytáhl, otevřel se zcela, a věci v něm, mnou pečlivě naskládané, skončily částečně vysypané a rozházené kolem auta.
Ozval se smích, neboť okolo jdoucí, kteří zrovna přijeli autobusem, obdivovali mé svetříky, spodní prádlo, toaletní potřeby a vše ostatní. Situace to byla jistě k popukání, pro ty, jichž se netýkala. Muž se nenamáhal mi pomoci věci posbírat a dát zpět, nezmohl se ani na „promiň“. Dodal tomu na pikantnosti, když zlostně, než zavřel kufr auta, „přihodil“ ještě podprsenku, která někde uvízla. I když ji mohl do kufru nenápadně uložit. Znovu se ozval veselý smích okolostojících, kterých bylo, jak se mi zdálo, najednou hodně a rozhodně se dobře bavili.
Cítila jsem se neskutečně trapně. K tomu přispělo i to, že nažhavený manžel najednou „bouchl“, a z jeho úst vytryskl gejzír těch nejvulgárnějších slov, na která si vzpomněl. Raději jsem neposlouchala, komu je adresoval.
Svůj proslov zakončil tím, že prohlásil:
„Ženská má sedět na zadku doma u plotny a ne dělat byznys a cestovat po světě. Šťastnou cestu, madam.“
Nasedl do auta, ani se nepodíval, zda už jsem vše posbírala, třískl dveřmi a odjel. Přiznám se, že jsem měla nečekaně slzy na krajíčku.
„Tohle byl můj manžel?“
Doskládala jsem věci do kufru. V rychlosti, ale přece jen opatrně, jsem jej zavřela a spěchala k odbavení. Doufala jsem, že tuto scénu neviděl nikdo známý. Marně.
Kolega z jiného pracoviště, který cestoval na totéž jednání, se mne později zeptal:
„Prosím vás, kdo to byl, ten člověk?“ Chvíli jsem uvažovala, co na to odpovědět.
Nakonec jsem řekla: „To byl náš soused, takový poděs. Nabídl se, že mne sem odveze, protože nám kleklo auto.“
„Najednou jsem se styděla přiznat, že to byl muž, se kterým žiji“, řekla mi smutně má mladá spolucestující.
Miluše Hertlová
Copak to zase píšeš?
Dnes odpoledne se u nás stavil syn. Když mě viděl u počítače, zeptal se: „Copak to zase píšeš?“„Ale začíná škola, tak myslím na prvňáčky a vzpomínám, jak jsi začal chodit do první třídy,“ řekla jsem mu.
Miluše Hertlová
Co tady dělá ten cizí pes ?
Když manžel podědil domek po babičce, museli jsme řešit spoustu problémů. Mezi nimi byla i obnova zahrady. Chtěli jsme nové ovocné stromy, a tak jsem vymyslela stěnu ze zákrsků, podél plotu.
Miluše Hertlová
Polštářek - bulínek
V každé rodině jsou zaběhnutá rčení a slova, která se používají léta. Pro příslušníky rodiny jsou samozřejmá, a pro její nové členy komplikací. Někdy se zdají nepochopitelná, často jsou spojená s nějakou příhodou.
Miluše Hertlová
Milý tatínku !
Můj tatínek by se v těchto dnech dožil sta let. Leč nepatřil k těm vyvoleným. V našich srdcích a v naší paměti žije dál, protože to byl mimořádný člověk a chlap, se vším, co k tomu patří. Chtěla bych mu vzdát alespoň malý hold.
Miluše Hertlová
Nečekaná překvapení léta
Léto je skvělé. Je teplo, dá se jít k vodě, sladké nebo slané. Můžete trávit čas v lese, na horách, na řece, zkrátka, jak je libo. Jsou dovolené. Dozrává ovoce, rostou houby, čas hojnosti.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Rusko dále provokuje. Zůstáváme ve střehu, prohlásil Lipavský
Rusko dále provokuje, spojenci v Severoatlantické alianci (NATO) zůstávají ve střehu, Česko...
VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť
U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X...
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO odmítne vládu se subjekty proti EU a NATO
Sledujeme online Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby...
Povládnou bolševici a proruská SPD, hrozí Výborný. Klidněte emoce, řekl Havlíček
Do říjnových voleb zbývají tři týdny. Jak by mohla vypadat nová vláda? Podle ministra zemědělství...
Prodej rodinného domu, 104 m2, Kraličky u Prostějova.
Kralice na Hané - Kraličky, okres Prostějov
4 000 000 Kč
- Počet článků 22
- Celková karma 16,93
- Průměrná čtenost 597x