Mlč a drž!
Vždyť byste mohli sami vyprávět. Také různé sexuální hrátky. Vezla jsem například LP gramodesky a držela je po stranách na klíně, když jsem ucítila na ruce nejprve teplo a pak tvrdý tlak. Když jsem se podívala, byla příčina jednoznačná. Tak jsem dala ruce nahoru a desky přidržovala shora.
Je zajímavé, že takové věci se dějí převážně nebo možná výhradně ženám. Manžel ani syn si na podobnou situaci nestěžoval. Ani nikdo z kamarádů se nechlubil, že mu někdo v přeplněné tramvaji sahal na zadek nebo mu „šmátral“ v rozkroku.
Naproti tomu já jsem zažila, že mi v plné tramvaji náhle někdo jezdil rukou po pozadí, a když jsem se ohlédla a řekla: „Pane, co si to…“, nenechal mě ani domluvit a zavrčel: „Mlč a drž!“ Statný chlap s knírem, ze kterého šel docela strach. Snažila jsem se posunout, ale sevřel mi boky a pevně se na mě natlačil. Zvedla jsem nohu, že ho nakopnu, ale vtom sebou tramvaj cukla, lidé se poněkud přeskupili a sevření povolilo. Jenže já jsem ztratila rovnováhu a zvednutou nohou dupla někomu na nohu, až vyjekl. Ale ustála jsem to. Kníráč se odsunul, na další zastávce vystoupil a byl pokoj. Ale věřte, že to nebyl příjemný zážitek.
Setkání ovšem mělo nečekanou pointu. Pracovala jsem na příjmové chirurgii. Do ambulance se dostavil pán, který si stěžoval na bolest v nártu, na který mu v tramvaji někdo dupl podpatkem. Měl tam modřinu, ale jinak jej pevná bota ochránila. Při vyšetření sebou cukal a naříkal jak malý kluk. Ano, byl to „kníráč“ z tramvaje. Zahleděl se na mě, ale v pracovní haleně a kalhotách mě hned nepoznal. Ne nadarmo se říká, že uniforma krade tvář. Když při vyšetření znovu zaskučel, naklonila jsem se k němu a procedila mezi zuby: „Mlč a drž!“ V očích mu svitlo poznání a zmlkl. Vedle stojící kolega jen zvedl obočí. Až pacient odešel na rentgen, zeptal se mě: „Co to mělo znamenat?“ Řekla jsem, že pána znám a bylo to čistě osobní. Noha byla v pořádku.
A já jsem si pro sebe pomyslela, že pomsta je sladká a ta bolest mu patří. Snad dá příště v tramvaji ženám pokoj.
Miluše Hertlová
Když pomáhá Pat a Mat
Kdo dostal nový byt ví, že o různá „překvapení“ v něm není nouze. U nás z nápadných věcí byla odlišná barva dveří do šatny.
Miluše Hertlová
Jak jsem poprve přestala kouřit ve dvanácti letech
Jako dlouholetá kuřačka jsem střídavě kouřila a přestávala. Dnes už přes dvacet let nekouřím, ale poprvé jsem začala – a také přestala – ve dvanácti letech. A o tom je tento příběh.
Miluše Hertlová
Špatně udělaná
Jako malá jsem byla pěkná copatá holčička s veselýma očima, živá a oblíbená. Takové to dítě, které každý rád vidí.
Miluše Hertlová
Dědo, pohlídej Jiříčka!
Čas strávený hlídáním vnoučete, může být příjemným odpolednem, stejně jako se může „zvrtnout„ v nečekané komplikace. Tohle mi vyprávěl soused na chatě.
Miluše Hertlová
Pes na řetězu
Tak už na nás zase chystají nové nařízení. Pes nesmí být, podle nových pravidel na ochranu zvířat, „dlouhodobě“ uvázán. Jinak tučná pokuta. Vy víte, co je dlouhodobě? Je to velmi relativní, že?
