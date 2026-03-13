Mlč a drž!

Kdo cestuje pravidelně tramvají, ví, že v ní může zažít ledacos. Situace veselé i nepříjemné. Recesistu, který vytáhne z tašky zvon na čištění WC, „přicucne“ ho ke stropu a použije jako držadlo, partu mladých s bílými myškami.

Vždyť byste mohli sami vyprávět. Také různé sexuální hrátky. Vezla jsem například LP gramodesky a držela je po stranách na klíně, když jsem ucítila na ruce nejprve teplo a pak tvrdý tlak. Když jsem se podívala, byla příčina jednoznačná. Tak jsem dala ruce nahoru a desky přidržovala shora.

Je zajímavé, že takové věci se dějí převážně nebo možná výhradně ženám. Manžel ani syn si na podobnou situaci nestěžoval. Ani nikdo z kamarádů se nechlubil, že mu někdo v přeplněné tramvaji sahal na zadek nebo mu „šmátral“ v rozkroku.

Naproti tomu já jsem zažila, že mi v plné tramvaji náhle někdo jezdil rukou po pozadí, a když jsem se ohlédla a řekla: „Pane, co si to…“, nenechal mě ani domluvit a zavrčel: „Mlč a drž!“ Statný chlap s knírem, ze kterého šel docela strach. Snažila jsem se posunout, ale sevřel mi boky a pevně se na mě natlačil. Zvedla jsem nohu, že ho nakopnu, ale vtom sebou tramvaj cukla, lidé se poněkud přeskupili a sevření povolilo. Jenže já jsem ztratila rovnováhu a zvednutou nohou dupla někomu na nohu, až vyjekl. Ale ustála jsem to. Kníráč se odsunul, na další zastávce vystoupil a byl pokoj. Ale věřte, že to nebyl příjemný zážitek.

Setkání ovšem mělo nečekanou pointu. Pracovala jsem na příjmové chirurgii. Do ambulance se dostavil pán, který si stěžoval na bolest v nártu, na který mu v tramvaji někdo dupl podpatkem. Měl tam modřinu, ale jinak jej pevná bota ochránila. Při vyšetření sebou cukal a naříkal jak malý kluk. Ano, byl to „kníráč“ z tramvaje. Zahleděl se na mě, ale v pracovní haleně a kalhotách mě hned nepoznal. Ne nadarmo se říká, že uniforma krade tvář. Když při vyšetření znovu zaskučel, naklonila jsem se k němu a procedila mezi zuby: „Mlč a drž!“ V očích mu svitlo poznání a zmlkl. Vedle stojící kolega jen zvedl obočí. Až pacient odešel na rentgen, zeptal se mě: „Co to mělo znamenat?“ Řekla jsem, že pána znám a bylo to čistě osobní. Noha byla v pořádku.

A já jsem si pro sebe pomyslela, že pomsta je sladká a ta bolest mu patří. Snad dá příště v tramvaji ženám pokoj.

Autor: Miluše Hertlová | pátek 13.3.2026

Miluše Hertlová

  • Počet článků 42
  • Celková karma 15,85
  • Průměrná čtenost 538x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

