Milý tatínku !

Můj tatínek by se v těchto dnech dožil sta let. Leč nepatřil k těm vyvoleným. V našich srdcích a v naší paměti žije dál, protože to byl mimořádný člověk a chlap, se vším, co k tomu patří. Chtěla bych mu vzdát alespoň malý hold.

Napsat o mém tatínkovi je snad nejtěžší úkol, jaký jsem si kdy vymyslela. Co napsat o nejdůležitějším člověku mého života, který mě bezmezně miloval, fandil mi a dokázal mě „usměrnit“, když bylo třeba?

Rodina pro něj byla vždy na prvním místě. Když mu bylo 32 let, maminka vážně onemocněla a náš život se zcela změnil. Najednou měl invalidní ženu a dvanáctiletou dceru, o které se musel postarat. Přehodnotil tehdy svůj život a statečně přijal svůj osud. Nikdy ho ani nenapadlo, že by nás opustil.

Až ve stáří se mi svěřil: „Děvčátko, všechno jsem prohrál už dávno. Pohřbil jsem všechny své sny, představy a plány. Ale i tak to stálo za to – měl jsem vlastně hezký život.“ Bylo mi ho líto, ale co s tím. Přes všechny problémy jsme byli vlastně šťastná rodina.

Můj tatínek byl velmi dobrý člověk. Měl mnoho opravdových přátel a pomohl každému, kdo to potřeboval. Vždy jste se na něj mohli spolehnout. Jednou jsem vyslechla rozhovor, ve kterém mu někdo vyčítal, že pomohl člověku, který se ho v padesátých letech snažil dostat do vězení. A tatínek jen klidně odpověděl: „Možná to i on tenkrát dělal pod nátlakem, vždyť už je to pryč.“ Byl spravedlivý, moudrý a uměl odpouštět. Samozřejmě měl i spoustu chyb – kdo z nás je nemá?

Vždycky s ním bylo veselo. Nezkazil žádnou legraci. Kamkoli jsme přišli, stal se rychle středem společnosti a hýřil vtipem.

Nevím, jestli si přál mít spíš syna nebo dceru, ale myslím, že syna – protože tak mě i vychovával. Naučil mě nedat se, třeba se i prát, lézt po stromech, střílet z praku, pracovat se sekerou, nožem i vším nářadím.

Nejdůležitější ale byla jeho schopnost vyslechnout mě. Vždy si na mě udělal čas. Mohla jsem za ním přijít kdykoli s jakýmkoli problémem – a taky jsem chodila. Od dětství až do dospělosti. Učil mě poznávat lidi a chápat jejich charaktery. Učil mě vidět krásu v obyčejných věcech. Ukázal mi, jaký je svět – co je to radost i bolest, úskalí života i lásky. Ukázal mi také, jak vypadá zlo.

Nebudu vyjmenovávat choroby a neduhy stáří, které ho nakonec dostihly. Smutné bylo, že ho opustila veselost a životní jiskra, která ho vždy provázela. Přesto jsem ho měla stále ráda – i když se z něj stal ubrblaný stařík. Jeho největší starostí bylo, aby nemocná maminka nezůstala sama, protože by se o sebe nedokázala postarat.

Na konci roku 2012, to mu bylo 87, je s maminkou za námi přivezl můj syn na chalupu, abychom společně oslavili Silvestra. Ten večer jsme si popovídali, připili si a v pohodě šli spát. Druhý den ráno tatínek zemřel – a maminka už u nás zůstala. Vlastně za mnou přijel umřít. Až do konce jsme byli spolu.

V těch dnech jsem si uvědomila, co všechno jsem mu už nestihla říct. Jak málo jsem mu říkala, kolik pro mě znamená. Už to nikdy nenapravím. A tak mu tam, do nebe, k jeho stovce píšu tento dopis:

Milý táto,

jsou v životě chvíle, kdy se člověk ohlíží zpět a vzpomíná. A tak dovol, abych se ve dnech tvé nedožité stovky ohlédla po těch našich společných letech.

Když jsem byla malinká, učil jsi mě stát na vlastních nožkách. Vymýšlel jsi pro mě hlouposti i hry, při nichž jsem se učila. Jak jsem rostla, chodili jsme spolu do lesa i do divadla.

Dodnes si pamatuji, jak jsem s úžasem sledovala tvé ruce kovorytce, které dokázaly do kovu vyčarovat nádherné ornamenty, anglické rytiny, lovecké motivy a monogramy.

Když jsme stavěli chatu, byla jsem ti parťákem. Večer jsme jezdili po řece v kánoi, zpívali při kytaře u táboráku.

Pomáhal jsi mi poznávat svět – kráčet v něm rovně, s hlavou vztyčenou. Učil jsi mě orientovat se v životě, milovat přírodu, lidi, pravdu, čest. Nebát se jakékoli práce a vážit si jí.

Když jsem dospěla a začala stát na vlastních nohou, začala jsem mít své názory. Citlivě a nenápadně jsi mě vedl přes citové i politické bouře – vždy s pochopením, humorem a hlavně láskou. Vzpomínám na chvíle smíchu i naše vážné debaty o životě. Na rodinné večery při kartách, plné veselí a pohody.

Děkuji ti, že jsi mi ukázal, jak lze žít v harmonickém vztahu bez hádek a sporů. Jak si vážit partnera za to, co umí a jaký je, a nehledat chyby za každou cenu.

Dnes, kdy mám vlastní rodinu i svůj život, zůstáváš dál v mé paměti jako můj rádce. Často mě napadá, co bys asi říkal – jak by ses zachoval.

Děkuji ti, že jsi tu pro mě byl.

Přála bych si, aby mě můj syn měl tak rád, jako jsem měla – a ve vzpomínkách stále mám – ráda já tebe.

Tvoje M.

Já vím, že můj hlas k tátovi do nebe nedoletí a dopis mu nedojde.

Ale přátelé – máte-li ještě rodiče, mluvte s nimi. Říkejte jim, že je máte rádi, že si jich vážíte. Věnujte jim svůj čas. Vzpomínejte s nimi na vše hezké – dokud to ještě jde.

Protože pokud to neuděláte teď, už to nikdy, nikdy nezměníte.