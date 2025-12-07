Manželův snubní prsten
Můj manžel pracoval v laboratoři. Občas bylo potřeba něco přesunout, uvolnit místo pro nové přístroje. Samozřejmě, že na takové práce existuje všude „nádvorní četa“ – tři chlapi těsně před důchodem, kteří často s bídou uzvednou džbánek piva.
Byly to necelé tři měsíce po naší svatbě, když bylo potřeba jednu z laboratoří modernizovat, přestavět ji a připravit na nové zařízení. A tak byla objednána nádvorní četa a připojilo se pár dalších mužských, aby to vše zvládli, vyprázdnili police, vyhodili nepotřebné, vše znovu uložili a vybavení laboratoře přestěhovali.
Práce jim šla od ruky, o srandičky nebylo nouze a čerstvý ženáč nebyl ušetřen různých vtípků. Když bylo skoro vše hotovo, zjistil náhle můj muž, že nemá na prstě snubní prsten. Co teď? Jsi-li v nouzi, o posměch se nestarej.
Za halasného smíchu se všichni pustili do hledání, protože to by dostal Jirka pěkný „nářez“ od své ženy, kdyby se prstýnek nenašel. Dobře, že jsem se nikdy pořádně nedozvěděla, jak mě ti chlapi líčili a čím vším mého muže strašili, včetně rozvodu. Myslím, že Xantipa by proti mně byla anděl.
Všechno prolezli, všechno přestavěli a zase vrátili na místo, ale prsten se nenašel. Pánové ten průšvih zapili – hlavně můj manžel si dal raději dvakrát na kuráž.
Když přišel domů, byl v poměrně dobrém rozmaru. Někdo se hádá, někdo je agresivní, já filozofuji – zkrátka každý má „opičku“ jinou. Můj muž má opičku veselou, všechno mu připadá legrační a pokud jsem přítomna, tak hlavně já.
Když jsme se po jeho příchodu, přes jeho „srandičky“, konečně dopracovali k tomu, co jej kromě dokončení přípravy laboratoře přivedlo k alkoholovému opojení, prostě vyklopil to s tím snubním prstenem a čekal. A ono nic – jen jsem se usmívala.
Tohle jej samozřejmě překvapilo a nevěděl, na čem je. Pak jsem šla do ložnice, z nočního stolku vyndala krabičku od snubních prstýnků, otevřela ji – a manželův snubní prsten se v ní leskl novotou. V tu chvíli vystřízlivěl a vzpomněl si, že než šel do práce, prstýnek si sundal, aby jej při tom stěhování nepoškodil nebo neztratil.
Tohle byl ovšem veliký průšvih. Jak vysvětlíte chlapům, kteří kvůli vám přestěhovali dvakrát laboratoř, že jste takový sklerotik, že jste zapomněl, že jste „snubák“ nechal pro jistotu doma?
Probrali jsme to, a pak jsme se s mužem domluvili, že prstýnek prostě nebude nosit – taky vzhledem k typu jeho práce. Pracoval často s chemikáliemi a při tom ho stejně odkládal. Aspoň mu déle vydrží jako nový.
A tak skončil manželův snubní prsten navždy v krabičce – a popravdě, nikdy nám k životu nechyběl. On je ten manželský slib, se vším všudy, důležitý přece jen někde jinde, než jen jako symbol na prstě.
A to naše manželství je pohodové a trvá i bez něj už přes padesát let.
Miluše Hertlová
Mé lázeňské tsunami
Jezděte do lázní! Pobyt v lázních je z mnoha důvodů důležitý – zejména pro dokončení léčby, ale koneckonců i pro duši a návrat do normálního života po operaci či úrazu nebo jako podpůrná léčba řady onemocnění.
Miluše Hertlová
Na velkou ? V Paříži na Pigalle?
Problémy s veřejnými toaletami jsou ve všech větších městech. Mnohý z nás to zažil doma nebo jako turista. Můj syn ve Francii. Procestoval s cimbálovou muzikou kus Evropy. Byla jsem s nimi v Paříži.
Miluše Hertlová
Podali by dnes na babičku trestní oznámení ??
Novela občanského zákoníku k tělesným trestům dětí vyvolává spoustu rozporuplných názorů. Přidávám k tématu příběh ze života.
Miluše Hertlová
Do opery v pohodlí
S manželem chodíme do divadla často. Nemáme oblíbený nebo vyhraněný repertoár. Chodíme na operu, balet, činohru i muzikál.
Miluše Hertlová
Kouzelné bonbony
Prvňáčci jsou zvídaví, s neobvyklými a nečekanými nápady. Moje vnučka je stejná jako většina dětí v tomhle věku. Na tohle přišla při seznámení s mými bylinkami.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
Máj, dříve obchodní dům, nyní "Centrum zábavy v srdci Evropy", připravené na Vánoční svátky,...
Sídliště Skalka
Havárie horkovodu na sídlišti Skalka ve Strašnicích.
K Rybníčkům
Pučící stromy ve Strašnicích v ulici K Rybníčkům.
Pasáž Lucerna
Vánoční výzdoba v Pasáži Lucerna.
- Počet článků 31
- Celková karma 20,37
- Průměrná čtenost 626x