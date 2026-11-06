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Malé holky. Trocha nostalgie

Miluše Hertlová
Mým oblíbeným rčením vždycky bylo: „Dokud máme maminku, můžeme být malé holky.“ „Proč?“ ptali se. To je přece jednoduché.

S maminkou můžu vzpomínat, jak jsme spolu šily na panenky, jak ona žehlila velkou a já malou žehličkou, jak jednou spadla baňka z lustru přímo do kočárku s panenkou…

Vzpomínám si taky, že jsme obě velmi rády četly. Občas, když přišla z práce, uvařila si kávu, seděly jsme spolu v kuchyni, já jsem povykládala, co bylo nového ve škole, a pak jsme si vzaly knížky a četly.

Maminka dopila kávu, koukla na hodiny a řekla: „Končíme, jdeme něco dělat!“ A já jsem žadonila: „Ještě stránku, ještě do konce kapitoly…“

A maminka? Ta se ráda přidala. Tak jsme si ještě prodloužily tu chvíli, kdy jsme každá byla ponořená do čtení, ale byly jsme spolu.

Pak jsme knížky zavřely a šly třeba umývat nádobí. Jedna myla, druhá utírala a u toho jsme si zpívaly. Tohle jsem měla moc ráda.

Někdy, už v dospělosti, jsme na to vzpomínaly a byly to krásné vzpomínky. Já jsem byla zase malá holka a ona mladá maminka. Povídaly jsme si o knížkách a občas si zazpívaly písničku, jako tenkrát.

„Po mnoha letech, když umřel tatínek, už jsem bydlela s rodinou na venkově. V našem domku jsme upravili jeden pokojík a moji starou maminku tam přestěhovali, aby nezůstala sama.“

Když se všechny změny usadily a maminka si trochu zvykla, trávily jsme spolu hodně času a já doufala, že se nám vrátí i naše staré povídání. A že budeme vzpomínat jako dřív.

Jednou jsme spolu seděly v zahrádce na lavičce a já jsem se rozpovídala o tom, jak jsme si zpívaly u mytí nádobí.

A ona mi smutným hlasem řekla: „Na to já už si, děvčátko, nepamatuju.“

Měla jsem slzy v očích. Bylo mi to moc líto. Byla jsem stále její děvčátko, ale věděla jsem, že už nikdy nebudu „malá holka“.

Autor: Miluše Hertlová | pátek 6.11.2026 9:26 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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Miluše Hertlová

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  • Celková karma 15,00
  • Průměrná čtenost 437x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

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