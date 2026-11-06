Malé holky. Trocha nostalgie
S maminkou můžu vzpomínat, jak jsme spolu šily na panenky, jak ona žehlila velkou a já malou žehličkou, jak jednou spadla baňka z lustru přímo do kočárku s panenkou…
Vzpomínám si taky, že jsme obě velmi rády četly. Občas, když přišla z práce, uvařila si kávu, seděly jsme spolu v kuchyni, já jsem povykládala, co bylo nového ve škole, a pak jsme si vzaly knížky a četly.
Maminka dopila kávu, koukla na hodiny a řekla: „Končíme, jdeme něco dělat!“ A já jsem žadonila: „Ještě stránku, ještě do konce kapitoly…“
A maminka? Ta se ráda přidala. Tak jsme si ještě prodloužily tu chvíli, kdy jsme každá byla ponořená do čtení, ale byly jsme spolu.
Pak jsme knížky zavřely a šly třeba umývat nádobí. Jedna myla, druhá utírala a u toho jsme si zpívaly. Tohle jsem měla moc ráda.
Někdy, už v dospělosti, jsme na to vzpomínaly a byly to krásné vzpomínky. Já jsem byla zase malá holka a ona mladá maminka. Povídaly jsme si o knížkách a občas si zazpívaly písničku, jako tenkrát.
„Po mnoha letech, když umřel tatínek, už jsem bydlela s rodinou na venkově. V našem domku jsme upravili jeden pokojík a moji starou maminku tam přestěhovali, aby nezůstala sama.“
Když se všechny změny usadily a maminka si trochu zvykla, trávily jsme spolu hodně času a já doufala, že se nám vrátí i naše staré povídání. A že budeme vzpomínat jako dřív.
Jednou jsme spolu seděly v zahrádce na lavičce a já jsem se rozpovídala o tom, jak jsme si zpívaly u mytí nádobí.
A ona mi smutným hlasem řekla: „Na to já už si, děvčátko, nepamatuju.“
Měla jsem slzy v očích. Bylo mi to moc líto. Byla jsem stále její děvčátko, ale věděla jsem, že už nikdy nebudu „malá holka“.
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