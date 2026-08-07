Koukáte z tramvaje na auta ?
Onehdy jsem jela téměř z jedné konečné na druhou, a tak jsem si užila řadu „zastávek na červenou“. Na většině křižovatek stojí tramvaj a auta vedle sebe.
Seděla jsem u okna a koukala „tupě ven“, když mě upoutal pohyb v autě stojícím vedle. Řidič mával rukama, šmátral po předním skle, nakláněl se doleva, doprava. Zjevně honil nějaký hmyz, který ho obtěžoval.
Tedy byla to pantomima k popukání. Výraz v obličeji hlavního protagonisty stál za to. Slova zůstala skryta uvnitř. Což bylo nejspíš dobře. Nevím, jak to dopadlo. Podívanou ukončila svítící zelená.
Protože jsem měla před sebou ještě kus cesty, napadlo mě sledovat, co se děje v autech, když svítí červená. Co dělají řidiči v té jedné až dvou nucených minutách klidu?
Většina sedí a drží ruce na volantu. Ti nervóznější jimi poklepávají. Někdo nechává ruku na řadicí páce.
Na volant poklepávají také ti, co poslouchají muziku, ale ti většinou i pokyvují hlavou a jejich mimika svědčí o tom, že si prozpěvují nebo pobrukují.
Viděla jsem maminku, kárající hašteřící se děcka vzadu, dívku, hledající něco v batůžku. Dámu, která dokončovala ve zpětném zrcátku svou „podobu“, mužského s laptopem na sedadle spolujezdce. V té chvíli na něm pracoval.
Nezbytnou pomůckou je často telefon, zlozvyk, který se nemá. Ale říkejte to českému řidiči!
Někteří se napijí a ti, co nestihli snídani, se živí. Drobí na sebe a na sedadlo. Viděla jsem také slečnu, která si nadrobila za výstřih. A tak se klidně rozepla a vybrala drobečky, které jí napadaly mezi ňadra. Pokud se se mnou díval některý pán, určitě si ten pohled užil.
A jéje! Tak tenhle tlouštík v odrbaném tričku, řídící bílou dodávku, se asi moc nevyspal. Zívá, div si pusu nerozthne, drbe se na hlavě a na břiše. Až jsem se musela zasmát. No snad cestou neusne!
Na jedné červené mě zaregistroval malý kluk a vyplázl na mě jazyk. Tak jsem mu to oplatila. Lekl se, ale vyplázl ho znovu. Já taky. A potřetí.
Pak jsem si všimla, že paní, sedící šikmo naproti, na mě udiveně hledí. Možná už mě chvíli pozorovala. Tak jsem jen prstem ukázala ven. No, ona ze svého místa auto nejspíš nemohla vidět, natož kluka vyplazujícího jazyk. Tak jsem pro ni zůstala asi za blbečka. Když naskočila zelená, trochu to s klukem smýklo dozadu, až jsem měla strach, že si vypláznutý jazyk překousne. Dotyčná paní na mě ještě občas s obavou pohlédla, ale když jsem se už chovala normálně, přestala mít zájem.
Já jsem se opět obrátila k oknu a sledovala dění venku. A vida! Další červená.
Víte, že pánové si často sahají do rozkroku? Důvodů k tomu mají zajisté spoustu.
Taky jsem uviděla ruku „šmátralku“ pod ženskou sukní. Raději jsem se podívala stranou a řekla si staré pořekadlo: „Chuť je chuť a po chuti buď jak buď.“ Ale na křižovatce?
Co nakonec definitivně ukončilo mé „šmírování“, byl pohled na řidiče v nablýskaném černém BMW. Prošedivělý pán v tmavém obleku upoutal mou pozornost. Vypadal „noblesně“. Jenže, když si vzápětí strčil prst do nosu a začal v něm lovit… fuj, nechci to ani dopsat, tohle prostě nesnáším. Kapesník zjevně nevlastnil. Kdoví, kde skončil jeho „úlovek“. Bylo po noblese.
Znechucena jsem raději začala sledovat okolní domy a obchody a pozorovala změny, ke kterým došlo od doby, co jsem tudy jela naposledy.
Auta na křižovatce už od té doby nesleduji.
V autě máme sice soukromí, ale často zapomínáme, že je do něj ze všech stran vidět. A někdy je vidět právě to, co bychom raději měli skrýt.
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