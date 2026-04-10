Jarní chvilkové smutnění nad ztraceným mládím
Nevím, co mne to napadlo – mě, věčného optimistu a vtipálka. Bylo časné odpoledne, počátek dubna, ale krásně teplo.
Myslela jsem na to, jak se vrátí jaro se vším všudy: rozkvetou tulipány, narcisy a všechny kytky v záhoně, stromy se obalí květy, včelky budou bzučet a bude to jarně krásné. A pak vítr ty květy odvane a začnou se tvořit plody, sekačka poseká kvítí v trávníku, narcisy a tulipány se schovají do cibulek. A všechno se to vrátí zase až za rok.
Ale co my??
Co nám se za rok vrátí? Co nám ten rok dá? Nám jen možná přibudou vrásky. Snad budeme mít nové pěkné vzpomínky, ale možná odejdou někteří přátelé. Zdá se to nespravedlivé.
Seděla jsem a rozjímala. Stará paní se zkřivenými, bolavými klouby, vráskami ve tváři a jizvami na duši. Vzpomínala jsem, kolik zbylo těch, kteří si mě pamatují jako veselé, rozesmáté děvče plné energie, sršící nápady, stále a neúnavně něco tvořící. Kolik zbylo těch, které jsem milovala, kterých jsem si vážila. Už nikdo nebude toužit po tom se se mnou milovat. Už nikdo se nebude chtít se mnou vydat až na kraj světa. To všechno už bylo.
Mrak zakryl sluníčko a já jsem se otřásla chladem. Probrala jsem se. Co to tu proboha předvádím?
Mám přece velké štěstí, že mám kolem sebe stále ty, kteří mne mají rádi, a já je. A stojí za to se pro ně radovat ze života. Mám spoustu přátel a vážím si toho.
Tak proč smutnit nad ztrátou mládí a ubíhajícím časem! Vždyť je tolik krásného, co mi ten rok může dát.
Pořídím si nové skalničky, pokvetou kytky, které jsem zasadila, a koupím si nové boty. A s mužem zase půjdeme do divadla. A vyjdou nové knížky. A budu nakládat zeleninu a vařit marmeládu. A nebo jen tak sedět v zahradě a poslouchat ptáky. Vždyť je toho tolik. Ano, a budu žehrat na to ošklivé, co se ve světě děje. A pořídím si nové kotě a sejdu se s přáteli. A nové vrásky? Doufám, že budou od smíchu.
A tak jsem se usmála nad svojí chvilkou slabosti a smutku nad tím, že některé věci prostě nelze vrátit a nebudou se opakovat jako jaro. A mládí zkrátka patří k nim.
Ale máme to tak všichni. Takže, ať je vám kolik chcete, usmějte se a vzhůru do nového jara. S úsměvem jde přece všechno líp.
Miluše Hertlová
