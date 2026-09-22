Drak na obloze
Krásně se vznášel ve větru a mě náhle překvapila záplava až dojemných vzpomínek. Na to, jak jsme s tátou draky vyráběli a pouštěli a kolik kolem toho bylo legrace. A na syna a jeho Drakiády.
Ano, bylo září, začala škola, byl čas draků. Uvědomila jsem si, že jsem vlastně už dlouho žádného na obloze neviděla. Tenhle nebyl jako ten náš, obyčejný, ze špejlí a hedvábného papíru, aby byl lehký. S ocasem z papírků navázaných na provázku. Byl moderní, krásný, barevný. Lehce poletoval ve větru a vlály za ním dlouhé fábory.
Nedalo mi to. Byla jsem zvědavá, kdo ho za naší vesnicí pouští. Na loučce u pole jsem uviděla neznámého mladého mužského v riflích a triku, s malým klukem, tak asi pětiletým. Táta držel draka, kluk poskakoval a pobíhal kolem a pod nohama se jim pletl a poštěkával malý pes.
Všichni se smáli, něco si povídali, dokonce se zdálo, že se směje i ten pes.
Dívala jsem se na ně se zalíbením. Sálala z nich pohoda a radost.
A já jsem byla ráda za toho malého kluka. Že má tátu, který nekouká na fotbal nebo na formuli, že nemá v ruce mobil, ale šňůru od draka a dává tomu klukovi to nejcennější, co má. Svůj čas.
Možná, až ten kluk bude dospělým chlapem a bude vzpomínat na chvíle se svým tátou, vybaví se mu právě tohle veselé odpoledne s drakem na obloze.
Miluše Hertlová
…...tam jsme si rovni
Seděly jsme u kávy a povídaly si o filmu „Monyová“. Teoretizovala jsem o tom, že domácí násilí může mít spoustu podob a nejde jen o fyzické napadání. Z hlediska útočníka je velmi účinné násilí psychické.
Miluše Hertlová
Výtah, ale kudy z něj ?
Když byl náš syn nemocný a bylo potřeba jej ohlídat, dovezl manžel moji maminku k nám. Bylo to jednodušší než naopak.
Miluše Hertlová
Smradlavá slova a „mluvící školka“
Když byl náš syn předškolák, poměrně dlouho měl problémy s patlavostí, a tak jako čtyřletý nastoupil do logopedické mateřské školky, které jsme doma říkali „mluvící školka“.
Miluše Hertlová
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Miluše Hertlová
Byl to dotek smrti? (Z mých vzpomínek)
Možná jste o tom slyšeli nebo četli. Mně se to stalo. Má to oficiální název PBS – Prožitek Blízké Smrti.
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