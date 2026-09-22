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Drak na obloze

Miluše Hertlová
Bylo krásné, slunečné nedělní odpoledne, začátek září. V zahradě jsem stříhala keře, když mě upoutal pohyb něčeho většího na obloze. Vzhlédla jsem a uviděla draka.

Krásně se vznášel ve větru a mě náhle překvapila záplava až dojemných vzpomínek. Na to, jak jsme s tátou draky vyráběli a pouštěli a kolik kolem toho bylo legrace. A na syna a jeho Drakiády.

Ano, bylo září, začala škola, byl čas draků. Uvědomila jsem si, že jsem vlastně už dlouho žádného na obloze neviděla. Tenhle nebyl jako ten náš, obyčejný, ze špejlí a hedvábného papíru, aby byl lehký. S ocasem z papírků navázaných na provázku. Byl moderní, krásný, barevný. Lehce poletoval ve větru a vlály za ním dlouhé fábory.

Nedalo mi to. Byla jsem zvědavá, kdo ho za naší vesnicí pouští. Na loučce u pole jsem uviděla neznámého mladého mužského v riflích a triku, s malým klukem, tak asi pětiletým. Táta držel draka, kluk poskakoval a pobíhal kolem a pod nohama se jim pletl a poštěkával malý pes.

Všichni se smáli, něco si povídali, dokonce se zdálo, že se směje i ten pes.

Dívala jsem se na ně se zalíbením. Sálala z nich pohoda a radost.

A já jsem byla ráda za toho malého kluka. Že má tátu, který nekouká na fotbal nebo na formuli, že nemá v ruce mobil, ale šňůru od draka a dává tomu klukovi to nejcennější, co má. Svůj čas.

Možná, až ten kluk bude dospělým chlapem a bude vzpomínat na chvíle se svým tátou, vybaví se mu právě tohle veselé odpoledne s drakem na obloze.

Autor: Miluše Hertlová | úterý 22.9.2026 8:45 | karma článku: 0 | přečteno: 40x
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Miluše Hertlová

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  • Celková karma 15,69
  • Průměrná čtenost 452x
Vzpomínání je součástí života každého z nás. Slyšeli jsme vyprávět maminky, táty, sourozence, kamarády. Jak odešli, zůstaly po nich v naší paměti jejich příběhy, ale s naším odchodem řada z nich zmizí. A tak jsem sebrala odvahu, některé z nich sepsala a chci se s vámi o ně podělit, tak jak si je pamatuji nebo jak mi je vyprávěli. Ne vždy se to podaří, ale píši ráda. Snad vás pobaví nebo potěší.

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