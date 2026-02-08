Dědo, pohlídej Jiříčka!
Jiříček je můj tříletý vnuk. Je to dítě nesmírně akční, zvídavé, vyžadující neustálou pozornost. Naštěstí jsou i chvíle, kdy se dokáže zabavit sám. To prokázal při oslavě mých narozenin. Bylo veselo, přišla spousta hostů. Po dlouhé době se sešla celá rodina. Jiříček, po počátečním pobíhání kolem stolu a „loudění“, nakonec někam v bytě zmizel a byl klid. Jaksi jsme nikdo, v zápalu bujaré zábavy, nepomysleli na to, co dělá.
Jiříček dělal v předsíni vláček. Bral jednu botu vedle druhé a skládal je za sebou jako vagónky. Bez ladu a skladu, bez ohledu na barvu. Jen tu největší, od strejdy Franty, dal na začátek a na konec – jako lokomotivu, která táhne, a tu, která tlačí. To znal, když jsme se spolu koukali na vlaky. Tedy systém v tom měl, ne že ne. Skládal za sebou nejprve levé a potom pravé boty.
Klid byl do té doby, než museli odjet Dohnalovi, kteří to měli nejdál a museli stihnout vlak. Najít v té změti potřebné boty byl náhle docela hlavolam. Když se tento problém vyřešil a Dohnalovi se rozloučili, začali všichni společně hledat a skládat svou obuv, aby mohli později naši domácnost opustit. „Myslíte si, že se to Jiříčkovi líbilo?“ Ale kdepak. Hulákal jak na lesy a bránil svůj vlak. Tolik práce mu to dalo – a teď tohle!
Zkrátka Jiříček svými nápady a aktivitou nikdy nezklamal. To dokázal, když jsem měl za nějaký čas v sobotu „odpolední hlídání“.
Měl jsem v plánu opravit u dcery protékající záchod. Myslel jsem si, že to nějak zvládnu i s ním. Po obědě chodil Jirka spát. Řekl jsem mu: „Kdyby ses probudil a já tu nebyl, jsem na záchodě. Musím ho opravit, protéká v něm voda.“
Taková hloupost, tohle mu říkat. V tu ránu bylo po spaní.
„Jak protéká, kudy protéká?“ kupily se otázky.
„Víš ty co,“ řekl jsem mu, „pojď, než půjdeš spát, tak ti to ukážu.“
„A proč to vadí?“ zněla další otázka.
„Protože voda je vzácná a teče ze záchodu do kanálu jen tak, bez užitku,“ snažil jsem se to tomu rozumbradovi vysvětlit a zahnal ho do postýlky.
Odešel jsem si nachystat kabelu s nářadím, potřebné těsnění jsem si už předem vyrobil. Uvařil jsem si v kuchyni kafe a šel na to.
Když jsem přišel do předsíně, bylo všude mokro. Kouknu do záchodu – a ten byl naplněn vším, co bylo po ruce. Mezi tím - Jiříček.
Spustil jsem na kluka: „Co to tady, prosím tě, vyvádíš?“
On mi to vysvětlil:
„Říkal jsi, že voda zbytečně odtéká do kanálu, tak jsem chtěl to odtékání zastavit.“
Povzdechl jsem si, zašel do koupelny pro kbelík, všechny věci ze záchodu vyndal, co šlo, vyždímal a odložil. Samozřejmě můj „pomocník“ mi v tom capal a pomáhal, takže mokro už bylo všude.
Že by šel do pelíšku, už bylo v tuto chvíli naprosto iluzorní. Nepomohla nabídka televizní pohádky, oblíbená hra byla zamítnuta. Zkrátka Jiříček chtěl pomáhat dědovi.
„Dědo, a co budeš dělat teď?“ ptal se kluk, když jsem si donesl domácí žebříček.
„Musím se podívat do nádržky, jak to tam vypadá, a opravit, co je potřeba,“ odpověděl jsem.
Vylezl jsem nahoru, sundal víko, položil ho na zem a vylezl zpět. Než jsem se nadál, malý „inženýr“ už lezl po žebříku z druhé strany. Tak jsem jej sundal, vysvětlil mu, že na žebřík nesmí, a šel pokračovat v práci.
Když nesměl nahoru, tak vyndal z kabely kladivo a začal „opravovat víko“, což znamenalo, že do něj bušil. Začaly mi téct nervy. Mezi bušením mi totiž kladl další a další otázky:
„Co tam děláš? Na co potřebuješ ty velké kleště?“
„To nejsou kleště, to je hasák.“
„Co hasí hasák?“
Abych ho alespoň na chvíli zabavil, našrouboval jsem nenápadně několik matek na šroub a požádal: „Prosím tě, odšroubuj mi ty matky, budu je potřebovat.“
Chvíli byl klid a Jirka dokonce někam zmizel.
Slezl jsem ze žebříku pro těsnění, které jsem si nachystal. Rozhlížel jsem se, ale těsnění nikde nebylo. Kluk se mezitím objevil, a tak jsem na něj spustil zhurta:
„Kde je to těsnění?“
„Jaké těsnění?“
„To černé, gumové kolečko, co tady leželo.“
„Žádné jsem neviděl.“
„Držel jsi ho v ruce.“
„To bylo něco jiného.“
Chvíli tvrdil, že neví, o čem mluvím, ale když viděl, že se opravdu zlobím, zavedl mě ke své bedně „s poklady“. Tam bylo schováno. A nejen těsnění – náhle jsem objevil mezi hračkami dvanáctku klíč, který jsem hledal, francouzák, malý šroubovák, který se mi nedávno ztratil, o vrtáku, matkách, závlačkách a šroubcích ani nemluvě. Vzal jsem těsnění a pátrání po dalších „pokladech“ v bedně nechal na později.
„Dědo, a na co to těsnění vlastně potřebuješ, můžu se podívat? A můžu ti to přidržet?“
V tu chvíli už to mé nervy nevydržely. Chtěl jsem jej zavřít v ložnici, leč ve dveřích chyběl klíč – aby se v pokoji nezamkl.
Pln zoufalství jsem vyndal z pracovní kabely kus tlustého provazu, milého Jiříčka zavedl do kuchyně, za nohu jej uvázal k noze kuchyňského stolu, ponechal jeho osudu a šel dokončit opravu splachování. Jeho křik se dal přes dveře kuchyně, předsíně a záchodu snést.
Za chvíli jsem byl s prací hotov a chystal se uklidit, aby se vše vrátilo k normálu.
V tom okamžiku se ozval v zámku klíč. Katastrofa!
Dcera se vrátila domů dřív a naskytl se jí neskutečný pohled:
Řvoucí dítě uvázané v kuchyni za nohu ke stolu. Všude plno vody. Nejrůznější věci, většinou mokré, rozházené v záchodě, koupelně i předsíni. Mezi tím mokrý, naštvaný a nadávající „děda“.
Dcera spustila a prakticky mne nepustila ke slovu. Jaképak vysvětlování – důkazy mé nezodpovědnosti byly zcela evidentní.
Jiříček byl politován, dostal zmrzlinu a koukal se v pokojíčku na pohádku, u které „unaven“ pospával.
Je jasné, že jsem provedl úklid, za dceřina trvalého komentáře. Na závěr jsem byl vykázán z domu, bez večeře. Že jsem opravil protékající záchod? „No konečně!“
Když jsem odešel, vlastně jsem si oddechl. Večer jsem strávil v hospodě. Guláš s chlebem a hospodská atmosféra s fotbalem na obrazovce byly pro mě tentokrát jakousi oázou – ač je jinak nemusím.
Miluše Hertlová
Pes na řetězu
Tak už na nás zase chystají nové nařízení. Pes nesmí být, podle nových pravidel na ochranu zvířat, „dlouhodobě“ uvázán. Jinak tučná pokuta. Vy víte, co je dlouhodobě? Je to velmi relativní, že?
Miluše Hertlová
Když prevence, tak včasná!
Statistiky jsou neúprosné. Nádorová onemocnění jsou na vrcholu příčin úmrtí v naší populaci. Proto je prevence důležitá. Včasné zachycení nádorů může zlepšit průběh jejich léčby i umožnit jejich vyléčení.
Miluše Hertlová
Šla bys se mnou na kafe ? aneb každé zlo…
Vyprávění mého mladého souseda. Jsme parta, která se nepravidelně schází. Důležité je, že je v ní dívka, se kterou bych se chtěl blíž poznat. Je pěkná, vtipná, veselá, chytrá... zkrátka ta nej.
Miluše Hertlová
Bít či nebít? Děti.
Patřím ke generaci, kde rákoska byla běžným vybavením řady domácností a „prakl“ nebo vařeka mnohdy posloužily zcela jinému účelu, než k jakému byly určeny.
Miluše Hertlová
Amigo a bábovka
Občas zde píšeme o kočkách a jejich lotrovinách. Aby to psům nebylo líto, chtěla bych vzpomenout na příhodu se psem Amigem, boxerem mého kamaráda.
